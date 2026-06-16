Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải nói đúng sự thật, trúng vấn đề và bằng trách nhiệm

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu báo chí giữ vững bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ, đồng hành cùng đất nước.

Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và một số nhà báo lão thành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân.

BÁO CHÍ PHẢI LẤY LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN LÀM ĐIỂM XUẤT PHÁT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng nghìn nhà báo thương binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với cơ hội rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đề cập những yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiệm vụ này không chỉ được thực hiện bằng khẩu hiệu hay lập trường, mà phải bằng chứng cứ, lập luận, ngôn ngữ chuẩn mực, thái độ bình tĩnh và uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần giúp công chúng thấy rõ hơn lẽ phải, lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và nhà báo cần dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương; kịp thời phát hiện vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Điều quan trọng là bài báo phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết.

Báo chí cũng phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới bằng tinh thần xây dựng: phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý các nhà báo cần dũng cảm nhưng tỉnh táo; kiên quyết nhưng nhân văn; sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÀM BÁO TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân.

Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Đảng Cộng Sản.

Trong môi trường truyền thông số, khi ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau, báo chí càng phải giữ chuẩn mực; không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành “món hàng” tiêu thụ.

Gợi mở yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, mà là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin.

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động báo chí, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu có mặt tại buổi gặp mặt là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nhà báo tiếp tục truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, nhất là các nhà báo trẻ; là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ thông qua công tác quy hoạch, sáp nhập và tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo ông Lê Quốc Minh, quá trình này giúp các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, đổi mới tổ chức thông tin, trở nên chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, mạnh mẽ hơn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vai trò là nguồn thông tin tin cậy, cập nhật, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện nghi thức ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.