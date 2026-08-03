25 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, Việt Nam xếp thứ hai

Trong niên vụ 2025/2026, Brazil tiếp tục dẫn đầu thế giới với 63 triệu bao cà phê, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 31,7 triệu bao, chiếm 18% tổng sản lượng toàn cầu...

Cà phê là một phần không thể thiếu trong thói quen buổi sáng của nhiều người, đồng thời là một trong những mặt hàng nông sản được giao dịch rộng rãi nhất thế giới. Hoạt động sản xuất tập trung tại một nhóm tương đối ít quốc gia, phần lớn nằm trong “vành đai cà phê” giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

Sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng những quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong niên vụ 2025/2026, dựa trên tỷ trọng trong tổng sản lượng cà phê nhân toàn cầu.

Sản lượng trong bảng xếp hạng được tính theo bao 60 kg cà phê nhân chưa rang. 5 quốc gia dẫn đầu đóng góp gần 3/4 tổng sản lượng cà phê toàn cầu.

BRAZIL, VIỆT NAM GIỮ VỊ TRÍ ÁP ĐẢO

Trong niên vụ 2025/2026, Brazil sản xuất 63 triệu bao cà phê nhân loại 60 kg, tương đương 35% tổng sản lượng thế giới. Phần lớn sản lượng của Brazil là cà phê arabica, giống cà phê thường được trồng ở vùng cao và sử dụng phổ biến trong phân khúc cà phê đặc sản cũng như các sản phẩm cao cấp.

Riêng sản lượng của Brazil đã vượt tổng sản lượng của Việt Nam, Colombia và Indonesia. Ba quốc gia này cộng lại sản xuất 56,6 triệu bao.

Việt Nam đứng thứ hai thế giới với sản lượng 31,7 triệu bao, chiếm 18% tổng sản lượng cà phê toàn cầu. Con số này bằng khoảng một nửa sản lượng của Brazil nhưng gần gấp ba lần Colombia.

Bên cạnh vai trò là một trong những trung tâm sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, Việt Nam còn được biết đến với những thức uống đặc trưng như cà phê trứng và cà phê muối.

Dù cây cà phê đã được trồng tại Việt Nam từ giữa thế kỷ 19, vị thế nổi bật của Việt Nam trên thị trường thế giới chỉ thực sự được xác lập trong những thập kỷ gần đây. Năm 1999, Việt Nam vượt Colombia để trở thành quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới.

Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc mở rộng nhanh diện tích trồng cà phê robusta. Đây là giống cà phê có khả năng chống chịu tốt hơn, hàm lượng caffeine cao hơn và thường được sử dụng để sản xuất cà phê hòa tan, phối trộn espresso và các sản phẩm cà phê thương mại có giá thành thấp.

Sản lượng của Việt Nam cao hơn Colombia, quốc gia đứng thứ ba, tới 19,2 triệu bao. Colombia sản xuất 12,5 triệu bao, chiếm 7% tổng sản lượng thế giới.

Indonesia bám sát phía sau với 12,4 triệu bao. Ethiopia, nơi được xem là quê hương của cà phê arabica, đứng thứ năm với 11,6 triệu bao, tương đương 6% sản lượng toàn cầu.

CHÂU Á NGÀY CÀNG GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG

Nam Mỹ vẫn giữ vai trò trung tâm trong nguồn cung cà phê thế giới, với ba quốc gia sản xuất lớn là Brazil, Colombia và Peru. Tuy nhiên, tỷ trọng của khu vực này đã giảm so với thập niên 1960, trong bối cảnh sản lượng cà phê tại châu Á tăng nhanh.

Tỷ trọng của châu Á trong tổng sản lượng cà phê toàn cầu đã tăng từ dưới 5% vào thập niên 1960 lên 32% hiện nay. Động lực chính là sự mở rộng mạnh mẽ của hoạt động trồng cà phê robusta tại Việt Nam.

Ngoài Việt Nam, các quốc gia châu Á khác như Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Lào và Philippines cũng đóng góp vào sản lượng cà phê của khu vực.

Mặc dù cây cà phê có nguồn gốc từ châu Phi, khu vực này hiện chỉ đứng thứ ba thế giới về sản lượng. Hoạt động sản xuất tập trung chủ yếu tại Ethiopia, Uganda, Tanzania, Bờ Biển Ngà, Kenya và Rwanda.

Trong thời gian tới, biến đổi khí hậu được dự báo có thể gây thêm nhiều khó khăn cho ngành cà phê khi làm suy giảm chất lượng hạt, thu hẹp diện tích canh tác phù hợp và gia tăng nguy cơ sâu bệnh.

Đáng chú ý, nguồn cung cà phê thế giới hiện phụ thuộc vào một nhóm nhỏ quốc gia. Vì vậy, những hiện tượng thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất lớn có thể khiến sản lượng biến động mạnh, qua đó tiếp tục đẩy giá cà phê vốn đã ở mức cao tăng lên.