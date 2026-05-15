Mùa hè 2026 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của du lịch Hàn Quốc?
Tường Bách
15/05/2026, 07:35
Từ concert, fan meeting đến các tour trải nghiệm văn hóa thần tượng, tour check-in theo phim ảnh… văn hóa Hallyu đang kéo lượng lớn du khách quốc tế đổ về xứ kim chi trong năm 2026. Theo cơ quan du lịch Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này đang lập kỷ lục mới…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đánh giá du lịch gắn
với ngành giải trí đang trở thành một trong những động lực quan trọng của nền
kinh tế du lịch. Khác với kiểu du lịch tham quan truyền thống, nhiều du khách
hiện lên kế hoạch xoay quanh lịch biểu diễn của nghệ sĩ. Những chuyến đi không
còn chỉ để “check-in” điểm đến mà đã trở thành hành trình theo dấu văn hóa đại
chúng Hàn Quốc.
Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong tháng 3/2026
đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trước
đại dịch Covid-19. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi làn sóng người hâm
mộ đổ về Seoul chào đón màn tái xuất của nhóm nhạc BTS sau 4
năm.
Xét theo thị trường, Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 501.000
lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản với 482.000 lượt và Đài Loan (Trung Quốc) đạt
192.000 lượt. Các thị trường xa hơn như Mỹ ghi nhận 152.000 lượt khách. Đáng
chú ý, Việt Nam cũng nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với
75.000 lượt khách.
Thực tế, các đêm diễn K-pop hiện là một trong những yếu tố
thu hút khách quốc tế mạnh nhất của Hàn Quốc. Những tour diễn của các nghệ sĩ nổi
tiếng toàn cầu kéo người hâm mộ từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ đổ về nước này. Dữ
liệu du lịch cho thấy, nhiều người đặt vé máy bay, khách sạn hoàn toàn theo lịch concert. Vào
mùa diễn lớn, các khách sạn quanh khu vực tổ chức thường kín phòng, trong khi
các hãng hàng không cũng ghi nhận lượng đặt chỗ tăng mạnh.
Seoul tiếp tục là tâm điểm của
dòng khách yêu thích văn hóa thần tượng. Những khu vực như Hongdae hay Gangnam,
vốn gắn chặt với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đang trở thành điểm dừng
chân quen thuộc của du khách quốc tế.
Nhiều công ty lữ hành đã xây dựng các tour chuyên đề K-pop,
đưa khách tham quan trụ sở công ty giải trí, phim trường, quán cà phê thần tượng
hoặc những địa điểm thường xuất hiện trong MV và chương trình truyền hình. Bên
cạnh đó là hệ sinh thái cửa hàng lưu niệm, quán cà phê chủ đề và không gian
giao lưu dành cho cộng đồng fan quốc tế.
Không chỉ Seoul, nhiều địa phương khác của Hàn Quốc cũng hưởng
lợi. Đảo Jeju thu hút du khách nhờ những khung cảnh xuất hiện trong MV ca nhạc, phim ảnh và các chương trình giải trí, còn Busan ngày càng đông khách vào mùa lễ hội văn
hóa và các sự kiện âm nhạc lớn. Du khách quốc tế chi mạnh cho khách sạn, ăn uống,
mua sắm và di chuyển trong suốt thời gian lưu trú.
Song song đó, một cuộc khảo sát mới công bố ngày 13/5 của Tổ chức Du lịch
Hàn Quốc cho thấy số lượng
người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã tăng lên khoảng 2,58 triệu người, tương
đương gần 5% dân số cả nước. Điều này khiến giới chức du lịch bắt đầu
xem cộng đồng người nước ngoài, bao gồm lao động nhập cư, sinh viên quốc tế và
chuyên gia nước ngoài, là những “đại sứ du lịch” tiềm năng.
Cụ thể, khoảng 66,3% số người tham gia khảo sát cho biết họ
có kế hoạch mời bạn bè hoặc người thân từ quê nhà sang thăm Hàn Quốc trong
tương lai. Ông Kim Sung-eun, trưởng nhóm Dữ liệu AI Du lịch, Tổ chức Du
lịch Hàn Quốc, nhận định rằng người nước ngoài hiện vừa là lực lượng quan trọng
đối với thị trường du lịch nội địa, vừa đóng vai trò như những “đại sứ” giúp
lan tỏa sức hấp dẫn của Hàn Quốc tới cộng đồng quốc tế.
Trong làn sóng này, từ ngày 30/3/2026, Chính phủ Hàn Quốc
đã thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm
dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội,
TP.HCM và Đà Nẵng.
Chính sách này đặc biệt đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách
du lịch tự do (FIT) và khách thường xuyên quay lại Hàn Quốc, từ đó góp phần
nâng tầm vị thế của Hàn Quốc như một điểm đến hàng đầu và thân thiện đối với thị
trường Việt Nam.
Trong những năm qua, khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc ngày càng đông,
tính riêng quý 1/2026, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 167 nghìn lượt,
tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với thị trường du lịch MICE, trong
quý 1/2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) đã hỗ trợ 5,485 khách
đoàn tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2025 (4,505 khách).
Dù vậy, khi nhu cầu của thị trường thay đổi từ "đi cho
biết" sang "trải nghiệm sâu", du khách bắt đầu tìm kiếm những
hành trình chất lượng, đột phá hơn. Đứng trước bài toán làm mới hình ảnh, KTO
Việt Nam vừa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm du lịch Hàn Quốc 2026 với chủ đề
"Đổi sắc hành trình, Mở trời trải nghiệm".
Đây được xem là một bước
đi chiến lược nhằm khuyến khích các đơn vị lữ hành Việt Nam bước ra khỏi
"vùng an toàn" để thiết kế những tour mang tính đột phá. Theo đó, 10 giải thưởng xuất sắc nhất đã được trao cho những
hành trình đáp ứng được cả tiêu chí sáng tạo lẫn tính thực tiễn.
Chẳng hạn, trong hạng mục
Dive in Korea Tour, Hanoi Tourism đưa du khách đắm mình vào nhịp sống thời thượng
tại khu phố Seongsu-dong cùng những trải nghiệm đậm chất giải trí. Song hành,
Tugo Travel mang đến cái nhìn toàn cảnh về văn hóa và giải trí đa dạng thông
qua hành trình liên tuyến độc đáo.
Trong khi HanoiSkyTours tạo điểm nhấn bằng sự
kết nối hài hòa giữa tàu điện Sky Capsule hiện đại và chiều sâu lịch sử tại
làng cổ Jeonju, thì Saigontourist Travel đưa du khách lên chuyến tàu cao tốc
KTX, nối liền di sản Gyeongju cổ kính và hơi thở Seoul hiện đại…
Tại hạng mục Unique Korea Tour, TAS Media Tours ghi dấu ấn với
hành trình chữa lành độc đáo tại chùa Samkwangsa của Cố đô Gyeongju cùng nhịp
sống tại thành phố cảng Busan. Ở hạng mục Korea Re:Discover, Vietrantour mở ra
lộ trình văn hóa địa phương đặc sắc qua hệ thống đường sắt tiện lợi nối liền
Suwon, Sejong, Jeonju đến Gwangju và Mokpo…
Người được hưởng lợi lớn nhất từ cuộc thi chính là du khách.
Thay vì phải đi theo những lộ trình quen thuộc, giờ đây khách Việt có thể tiếp
cận với những tour du lịch có chiều sâu văn hóa hơn. Sự tham gia của các "ông lớn"
lữ hành Việt giúp chất lượng của tour ngày càng được nâng cao. Du khách sẽ
được trải nghiệm những hành trình mới, trải nghiệm du thuyền, hay nghỉ tại những
khu lưu trú có kiến trúc độc đáo mà ngay cả những khách du lịch tự túc sành sỏi
nhất cũng chưa chắc đã phát hiện ra.
Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế
17:10, 13/05/2026
Du lịch thiên văn "bùng nổ" cùng xu hướng trải nghiệm bền vững
16:28, 12/05/2026
Dù lượng du khách giảm, Thái Lan vẫn “siết” quản lý du lịch
Quảng Ngãi: Sau hợp nhất, phát triển du lịch bền vững theo mô hình “Rừng - Biển - Đảo”
Sự hợp nhất giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã mở ra một chương mới trong việc phát triển du lịch bền vững, tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế của cả hai địa phương. Với định hướng phát triển không gian du lịch theo mô hình “Rừng - Biển - Đảo”, Quảng Ngãi (mới) đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và văn hóa đặc sắc.
Du lịch Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Từ ngày 11 - 13/5 vừa qua, đoàn công tác Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA) tại Hàn Quốc…
Việt Nam là điểm đến tiềm năng của “du lịch nha khoa”
Thị trường du lịch y tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khi người bệnh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống y tế nội địa. Áp lực chi phí, thời gian chờ đợi và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ tốt thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các điểm đến thay thế…
Hà Nội phát triển kinh tế đêm: Tham vọng 12% GRDP vào năm 2045
Không còn chỉ là những con phố ẩm thực hay tour du lịch di sản, kinh tế đêm đang được Hà Nội nâng tầm thành một trụ cột tăng trưởng chiến lược - với lộ trình bài bản kéo dài hai thập kỷ và những con số mục tiêu đầy tham vọng...
Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết lễ hội Giao lưu văn hoá Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/5/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử, văn hoá - kinh tế qua nhiều thế kỷ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: