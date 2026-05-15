Mùa hè 2026 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của du lịch Hàn Quốc?

Từ concert, fan meeting đến các tour trải nghiệm văn hóa thần tượng, tour check-in theo phim ảnh… văn hóa Hallyu đang kéo lượng lớn du khách quốc tế đổ về xứ kim chi trong năm 2026. Theo cơ quan du lịch Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này đang lập kỷ lục mới…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đánh giá du lịch gắn với ngành giải trí đang trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế du lịch. Khác với kiểu du lịch tham quan truyền thống, nhiều du khách hiện lên kế hoạch xoay quanh lịch biểu diễn của nghệ sĩ. Những chuyến đi không còn chỉ để “check-in” điểm đến mà đã trở thành hành trình theo dấu văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong tháng 3/2026 đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trước đại dịch Covid-19. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi làn sóng người hâm mộ đổ về Seoul chào đón màn tái xuất của nhóm nhạc BTS sau 4 năm.

Xét theo thị trường, Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 501.000 lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản với 482.000 lượt và Đài Loan (Trung Quốc) đạt 192.000 lượt. Các thị trường xa hơn như Mỹ ghi nhận 152.000 lượt khách. Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với 75.000 lượt khách.

Thực tế, các đêm diễn K-pop hiện là một trong những yếu tố thu hút khách quốc tế mạnh nhất của Hàn Quốc. Những tour diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu kéo người hâm mộ từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ đổ về nước này. Dữ liệu du lịch cho thấy, nhiều người đặt vé máy bay, khách sạn hoàn toàn theo lịch concert. Vào mùa diễn lớn, các khách sạn quanh khu vực tổ chức thường kín phòng, trong khi các hãng hàng không cũng ghi nhận lượng đặt chỗ tăng mạnh.

Seoul tiếp tục là tâm điểm của dòng khách yêu thích văn hóa thần tượng. Những khu vực như Hongdae hay Gangnam, vốn gắn chặt với ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đang trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế.

Nhiều công ty lữ hành đã xây dựng các tour chuyên đề K-pop, đưa khách tham quan trụ sở công ty giải trí, phim trường, quán cà phê thần tượng hoặc những địa điểm thường xuất hiện trong MV và chương trình truyền hình. Bên cạnh đó là hệ sinh thái cửa hàng lưu niệm, quán cà phê chủ đề và không gian giao lưu dành cho cộng đồng fan quốc tế.

Không chỉ Seoul, nhiều địa phương khác của Hàn Quốc cũng hưởng lợi. Đảo Jeju thu hút du khách nhờ những khung cảnh xuất hiện trong MV ca nhạc, phim ảnh và các chương trình giải trí, còn Busan ngày càng đông khách vào mùa lễ hội văn hóa và các sự kiện âm nhạc lớn. Du khách quốc tế chi mạnh cho khách sạn, ăn uống, mua sắm và di chuyển trong suốt thời gian lưu trú.

Khách du lịch đổ xô đến đảo Jeju theo dấu các bộ phim trên Netflix.

Song song đó, một cuộc khảo sát mới công bố ngày 13/5 của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho thấy số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã tăng lên khoảng 2,58 triệu người, tương đương gần 5% dân số cả nước. Điều này khiến giới chức du lịch bắt đầu xem cộng đồng người nước ngoài, bao gồm lao động nhập cư, sinh viên quốc tế và chuyên gia nước ngoài, là những “đại sứ du lịch” tiềm năng.

Cụ thể, khoảng 66,3% số người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch mời bạn bè hoặc người thân từ quê nhà sang thăm Hàn Quốc trong tương lai. Ông Kim Sung-eun, trưởng nhóm Dữ liệu AI Du lịch, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, nhận định rằng người nước ngoài hiện vừa là lực lượng quan trọng đối với thị trường du lịch nội địa, vừa đóng vai trò như những “đại sứ” giúp lan tỏa sức hấp dẫn của Hàn Quốc tới cộng đồng quốc tế.

Trong làn sóng này, từ ngày 30/3/2026, Chính phủ Hàn Quốc đã thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Chính sách này đặc biệt đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách du lịch tự do (FIT) và khách thường xuyên quay lại Hàn Quốc, từ đó góp phần nâng tầm vị thế của Hàn Quốc như một điểm đến hàng đầu và thân thiện đối với thị trường Việt Nam.

Nhiều cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành "cầu nối" du lịch giữa hai quốc gia.

Trong những năm qua, khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc ngày càng đông, tính riêng quý 1/2026, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 167 nghìn lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với thị trường du lịch MICE, trong quý 1/2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) đã hỗ trợ 5,485 khách đoàn tăng 21,75% so với cùng kỳ năm 2025 (4,505 khách).

Dù vậy, khi nhu cầu của thị trường thay đổi từ "đi cho biết" sang "trải nghiệm sâu", du khách bắt đầu tìm kiếm những hành trình chất lượng, đột phá hơn. Đứng trước bài toán làm mới hình ảnh, KTO Việt Nam vừa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm du lịch Hàn Quốc 2026 với chủ đề "Đổi sắc hành trình, Mở trời trải nghiệm".

Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm khuyến khích các đơn vị lữ hành Việt Nam bước ra khỏi "vùng an toàn" để thiết kế những tour mang tính đột phá. Theo đó, 10 giải thưởng xuất sắc nhất đã được trao cho những hành trình đáp ứng được cả tiêu chí sáng tạo lẫn tính thực tiễn.

Chẳng hạn, trong hạng mục Dive in Korea Tour, Hanoi Tourism đưa du khách đắm mình vào nhịp sống thời thượng tại khu phố Seongsu-dong cùng những trải nghiệm đậm chất giải trí. Song hành, Tugo Travel mang đến cái nhìn toàn cảnh về văn hóa và giải trí đa dạng thông qua hành trình liên tuyến độc đáo.

Trong khi HanoiSkyTours tạo điểm nhấn bằng sự kết nối hài hòa giữa tàu điện Sky Capsule hiện đại và chiều sâu lịch sử tại làng cổ Jeonju, thì Saigontourist Travel đưa du khách lên chuyến tàu cao tốc KTX, nối liền di sản Gyeongju cổ kính và hơi thở Seoul hiện đại…

Tại hạng mục Unique Korea Tour, TAS Media Tours ghi dấu ấn với hành trình chữa lành độc đáo tại chùa Samkwangsa của Cố đô Gyeongju cùng nhịp sống tại thành phố cảng Busan. Ở hạng mục Korea Re:Discover, Vietrantour mở ra lộ trình văn hóa địa phương đặc sắc qua hệ thống đường sắt tiện lợi nối liền Suwon, Sejong, Jeonju đến Gwangju và Mokpo…

Người được hưởng lợi lớn nhất từ cuộc thi chính là du khách. Thay vì phải đi theo những lộ trình quen thuộc, giờ đây khách Việt có thể tiếp cận với những tour du lịch có chiều sâu văn hóa hơn. Sự tham gia của các "ông lớn" lữ hành Việt giúp chất lượng của tour ngày càng được nâng cao. Du khách sẽ được trải nghiệm những hành trình mới, trải nghiệm du thuyền, hay nghỉ tại những khu lưu trú có kiến trúc độc đáo mà ngay cả những khách du lịch tự túc sành sỏi nhất cũng chưa chắc đã phát hiện ra.