Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh dù giá dầu neo cao

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (14/5), với chỉ số Dow Jones tái lập mốc 50.000 điểm và hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới.

Động lực cho phiên tăng này là xu hướng mua mạnh cổ phiếu công nghệ và tâm lý lạc quan thận trọng của nhà đầu tư về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung, bất chấp giá dầu duy trì trên ngưỡng 3 con số.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 370,26 điểm, tương đương tăng 0,75%, chốt ở mức 50.063,46 điểm. S&P 500 tăng 0,77%, đóng cửa ở mức 7.501,24 điểm. Nasdaq tăng 0,88%, chốt ở 26.635,22 điểm.

Giống như phiên trước, cả S&P 500 và Nasdaq đồng thời lập kỷ lục nội phiên và kỷ lục đóng cửa trong phiên này.

Cú huých cho Dow Jones bứt phá phiên này là mức tăng 13% của cổ phiếu Cisco, sau khi công ty phần mềm khổng lồ công bố kết quả kinh doanh quý 3 và dự báo kết quả kinh doanh thời gian tới tốt hơn kỳ vọng của Phố Wall. Cùng với đó Cisco đưa ra kế hoạch cắt giảm khoảng 4.000 việc làm để tiết giảm chi phí.

Động lực tăng điểm chính của thị trường trong thời gian gần đây vẫn là mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan, nhất là kết quả đến từ các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ. Làn sóng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực phía sau sự lạc quan này, khiến nhà đầu tư ở Phố Wall tạm quên đi mối lo về giá dầu cao, sự leo thang của lạm phát và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

“Rất khó để bỏ qua câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty niêm yết”, ông William Merz - trưởng nghiên cứu thị trường vốn tại US Bank Asset Management - nhận định với hãng tin CNBC. Ông nói rằng các yếu tố nền tảng của các công ty niêm yết đang “rất mạnh”, nhất là các công ty vốn hóa lớn.

Ngoài cổ phiếu Cisco, một số cổ phiếu công nghệ khác như Nvidia và Amazon cũng đóng góp quan trọng cho việc Dow Jones lấy lại mốc chủ chốt 50.000 điểm. Nvidia tăng hơn 4% trong phiên này sau khi hãng tin Reuters đưa tin rằng nhà chức trách Mỹ đã cho phép khoảng 10 công ty Trung Quốc mua chip H200 của Nvidia, dù việc giao hàng chưa diễn ra.

Cổ phiếu Cisco đã tăng 47% trong 2 tháng qua, còn Amazon và Nvidia tăng tương ứng 28% và 30%.

Giá dầu thô tăng sau khi có tin một tàu chở hàng của Ấn Độ bị đánh đắm và một tàu khác bị bắt ở vùng biển ngoài khơi các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây đều là những tàu đang trên đường di chuyển tới hải phận Iran - theo hãng tin Reuters. Trước đó trong phiên, giá dầu giảm sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết tàu bè Trung Quốc đã đi qua được eo biển Hormuz.

Chốt phiên, giá dầu thô Brent giao sau tại London và giá dầu thô WTI giao sau tại New York đều tăng nhẹ, đạt tương ứng hơn 105,7 USD/thùng và gần 101,2 USD/thùng.

Mức tăng của giá dầu hạn chế do thị trường đang chờ kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dù không đặt kỳ vọng lớn, giới đầu tư cho rằng vẫn có một khả năng nhất định Mỹ có thể thuyết phục Trung Quốc tác động tới Iran để khai thông eo biển Hormuz.

Trong ngày đầu tiên của cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh, ông Trump và ông Tập đã nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được khai thông - theo tiết lộ của một quan chức Nhà Trắng với Reuters.

Trong bối cảnh giá năng lượng cao và áp lực lạm phát tăng rõ rệt ở Mỹ, dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy triển vọng Fed hạ lãi suất trong năm 2026 về cơ bản là không còn.

Phát biểu ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas, ông Jeffrey Schmid gọi lạm phát là “rủi ro cấp bách nhất” đối với nền kinh tế Mỹ và cho rằng nền kinh tế vẫn đang “vững vàng”. Năm nay, ông Schmid không có quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ Mỹ, song phát biểu này của ông phản ánh quan điểm của phe cứng rắn đang mạnh lên trong Fed.