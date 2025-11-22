Việt Nam - Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Lãnh đạo Việt Nam - Nam Phi nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa.

Tổng thống Ciryl Ramaphosa trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nam Phi, khẳng định Nam Phi luôn coi Việt Nam là bạn bè truyền thống gần gũi và là đối tác quan trọng hàng đầu của Nam Phi tại châu Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Nam Phi về những bước phát triển hết sức mạnh mẽ và vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Nam Phi trên trường quốc tế.

Cảm ơn Tổng thống Nam Phi đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với vai trò, vị thế và kinh nghiệm của Nam Phi, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy sự tham gia của các nước, trong đó có các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển.

Triển khai cam kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.

Để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược, hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, nhằm tạo đột phá và đưa quan hệ Việt Nam-Nam Phi trở thành kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Hai bên cũng khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước, sớm đàm phán một thỏa thuận và thành lập ngay một nhóm công tác về thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4-5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nâng cấp cơ chế Ủy ban liên Chính phủ từ cấp Thứ trưởng lên cấp Bộ trưởng Ngoại giao; đề nghị Nam Phi thúc đẩy sớm chính thức khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi (SACU), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là về cơ sở hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản, năng lượng, sản xuất xe điện, phát triển ngành Halal.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án 5G, chuyển đổi số tại Nam Phi; đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, lao động, thể thao, văn hoá và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng tạo khung khổ pháp lý, thể chế cho quan hệ hai nước như các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hợp tác phòng chống tội phạm…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cyril Ramaphosa nhất trí hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau nhiều hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Nhóm các nước đang phát triển (G77) và trong việc tham gia đóng góp thành công của G20.

Tổng thống Ciryl Ramaphosa đánh giá cao và ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt nhấn mạnh ủng hộ cách tiếp cận thực tiễn, hiệu quả, tinh thần hành động khẩn trương của Việt Nam; vui mừng chỉ trong thời gian ngắn vừa qua sau chuyến thăm của Tổng thống đến Việt Nam, hai bên đã tích cực đàm phán và thống nhất Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược cũng như Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp, là lĩnh vực đã trao đổi từ nhiều năm nay.

Tổng thống cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng Nam Phi phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để sớm hiện thực hóa các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Nam Phi đã luôn bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, đấu tranh vì quyền con người, ngày nay hai nước sẽ bên nhau trong xây dựng và phát triển đất nước trên tinh thần tin cậy, đồng chí anh em.

Kết thúc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nam Phi.