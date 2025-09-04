Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có
Phương Hoa
04/09/2025, 15:22
Cùng với những cơ hội hợp tác ngày càng rộng mở và các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Italia đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong thời gian tới...
Ngày 4/9, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến
Thương mại Italia (ITA) và Liên đoàn Công nghiệp toàn quốc Italia
(Confindustria) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Italia tại Hà Nội
Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng, ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia, đại diện các bộ, ngành, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Italia.
ITALIA LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU CỦA VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU
Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh sau 40 năm “Đổi mới”, từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới; thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với trên 60 nền kinh tế.
Trong đó, Việt Nam và Italia là hai quốc gia đã được gắn bó bởi những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành một trong những hình mẫu cho hợp tác khu vực.
Hiện nay, Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh EU. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều của hai quốc gia đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Italia đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Về hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư Italia hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đã đầu tư 1 dự án tại Italia với tổng vốn đầu tư gần 700.000 USD.
“Đặc biệt, quan hệ giữa Việt Nam và Italia có 4 điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau bao gồm: đối tác tin cậy; nền kinh tế bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau; tình cảm ấm áp, chân thành; có chung khát vọng hòa bình vươn lên mạnh mẽ”, Thứ trưởng chia sẻ.
Đồng quan điểm, ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Việt Nam và Italia đã có nhiều năm phát triển tốt đẹp và ngày càng được củng cố. Trong bối cảnh hiện nay, sự hợp tác giữa hai quốc gia càng trở nên quan trọng.
Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ông Valentini cho rằng Việt Nam và Italia nói chung, cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cần bắt đầu xây dựng quan hệ từ những nền tảng ban đầu vững chắc.
“Thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển xã hội và tăng cường năng lực trong nhiều lĩnh vực kinh tế mà hai bên có thế mạnh, quan hệ hợp tác song phương sẽ ngày càng hướng tới tầm nhìn dài hạn, bền vững hơn nữa trong thời gian tới”, ông Valentini bày tỏ.
DƯ ĐỊA HỢP TÁC RỘNG MỞ
Trong khuôn khổ Diễn đàn, hơn 10 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như: Đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính - bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch. Đây là những văn kiện quan trọng, mở ra hướng hợp tác mới, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.
Cùng với những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cho rằng dư địa, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển.
Chính vì vậy, để góp phần khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa dư địa này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thứ trưởng đã gợi mở một số định hướng phát triển trong thời gian tới.
Thứ nhất, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thứ hai, với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh; nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch,…
Thứ ba, đề nghị các nhà đầu tư Italia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ tư, đề nghị Italia có tiếng nói để các quốc gia trong Liên minh EU sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác, cùng khai thác hai thị trường lớn và nhiều tiềm năng là ASEAN và EU.
Thứ năm, đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, để hiện thực hóa chủ trương đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với Italia trong phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.
Thứ sáu, đề nghị Italia tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính, khu Thương mại tự do.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam
21:33, 03/09/2025
Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng
17:47, 27/08/2025
Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới
Gần 40 năm đã trôi qua kể từ khi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng, Việt Nam từ một nước bị bao vây, cấm vận, đã trở thành một trong những nền kinh tế mở với 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Quy mô nền kinh tế tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài…
Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ việc giành độc lập, mở cửa thu hút FDI, bình thường hóa quan hệ quốc tế, đến cuộc “đại cải cách” thể chế năm 2024, kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên trở thành điểm sáng kinh tế trong khu vực và thế giới. a/b đã có cuộc trao đổi với TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; đồng thời, chỉ ra những điểm nghẽn lớn cần giải quyết để thực hiện khát vọng 2045.
Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025
Gói thầu xây lắp số 1, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài hơn 31 km nối Bình Phước qua Bình Dương (nay là TP.HCM) đến Long An (nay là Tây Ninh), đang tăng tốc để kịp hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2025 theo kế hoạch...
Vietnam Airlines mở bán sớm hơn 3,5 triệu vé bay dịp Tết Nguyên đán 2026
Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: