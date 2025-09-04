Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có

Cùng với những cơ hội hợp tác ngày càng rộng mở và các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Italia đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong thời gian tới...

Ngày 4/9, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại Italia (ITA) và Liên đoàn Công nghiệp toàn quốc Italia (Confindustria) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Italia tại Hà Nội

Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng, ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia, đại diện các bộ, ngành, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Italia.

ITALIA LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU CỦA VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh sau 40 năm “Đổi mới”, từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới; thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với trên 60 nền kinh tế.

Trong đó, Việt Nam và Italia là hai quốc gia đã được gắn bó bởi những giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ song phương giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành một trong những hình mẫu cho hợp tác khu vực.

Toàn cảnh diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Italia.

Hiện nay, Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh EU. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều của hai quốc gia đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Italia đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Về hợp tác đầu tư, các nhà đầu tư Italia hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đã đầu tư 1 dự án tại Italia với tổng vốn đầu tư gần 700.000 USD.

“Đặc biệt, quan hệ giữa Việt Nam và Italia có 4 điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau bao gồm: đối tác tin cậy; nền kinh tế bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau; tình cảm ấm áp, chân thành; có chung khát vọng hòa bình vươn lên mạnh mẽ”, Thứ trưởng chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Việt Nam và Italia đã có nhiều năm phát triển tốt đẹp và ngày càng được củng cố. Trong bối cảnh hiện nay, sự hợp tác giữa hai quốc gia càng trở nên quan trọng.

Ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm sản xuất Italia, chia sẻ tại diễn đàn.

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ông Valentini cho rằng Việt Nam và Italia nói chung, cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cần bắt đầu xây dựng quan hệ từ những nền tảng ban đầu vững chắc.

“Thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển xã hội và tăng cường năng lực trong nhiều lĩnh vực kinh tế mà hai bên có thế mạnh, quan hệ hợp tác song phương sẽ ngày càng hướng tới tầm nhìn dài hạn, bền vững hơn nữa trong thời gian tới”, ông Valentini bày tỏ.

DƯ ĐỊA HỢP TÁC RỘNG MỞ

Trong khuôn khổ Diễn đàn, hơn 10 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như: Đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0, năng lượng và hạ tầng, hợp tác tài chính - bảo hiểm, xúc tiến thương mại và du lịch. Đây là những văn kiện quan trọng, mở ra hướng hợp tác mới, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Hơn 10 biên bản ghi nhớ (MoU) giữa doanh nghiệp hai nước được ký kết trong khuôn khổ diễn đàn.

Cùng với những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cho rằng dư địa, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển.

Chính vì vậy, để góp phần khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa dư địa này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thứ trưởng đã gợi mở một số định hướng phát triển trong thời gian tới.

Thứ nhất, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh; nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch,…

Thứ ba, đề nghị các nhà đầu tư Italia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, đề nghị Italia có tiếng nói để các quốc gia trong Liên minh EU sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác, cùng khai thác hai thị trường lớn và nhiều tiềm năng là ASEAN và EU.

Thứ năm, đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, để hiện thực hóa chủ trương đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với Italia trong phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.

Thứ sáu, đề nghị Italia tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính, khu Thương mại tự do.