Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Trong năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới...

Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà với Bộ Y tế chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin về việc ngành y tế sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nhiều loại vaccine thế hệ mới.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHIỀU LOẠI VACCINE

Cùng với tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các vaccine mới, dự kiến, tháng 5/2026, Bộ Y tế và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng sẽ ký kết với Sanofi (Pháp) để chuyển giao công nghệ sản xuất 3 loại vaccine tại Việt Nam, với công nghệ tiên tiến hiện đại nhất của Pháp hiện nay. Đó là vaccine 6 trong 1, vaccine cúm và vaccine viêm não mô cầu.

Ngành y tế cũng tập trung tăng cường công tác quản lý, cấp phép, gia hạn, bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vaccine, thiết bị y tế có chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, vùng trồng dược liệu và sản xuất thiết bị y tế trong nước.

Đối với các liệu pháp tiên tiến phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đã chủ động lựa chọn các phương pháp thử nghiệm lâm sàng, làm chủ công nghệ tế bào miễn dịch (CAR-T), liệu pháp tế bào gốc (đã có chương trình ký kết phối hợp với Nhật Bản triển khai), công nghệ 3D và cá thể hóa trong chấn thương chỉnh hình.

Bên cạnh đó, ngành cũng đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải trình tự gen thế hệ mới để điều trị ung thư và tầm soát trước sinh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử với mục tiêu đến 31/12/2026 các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy. Đến nay, đã tạo lập được 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình, đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Tiếp tục phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; mở rộng khám chữa bệnh từ xa, tăng cường chuyển giao kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Bộ tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực y tế, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Thiết bị y tế và Luật Y dược cổ truyền; hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia 2026-2035 (dự kiến phê duyệt trong quý 2/2026).

Bộ cũng sẽ hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế cũng sẽ được tiếp tục thực hiện, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành y tế cũng đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thông tin, ngành y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển 5 trường đại học trọng điểm của ngành Y tế, gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Y dược Cần Thơ và Học viện Y học cổ truyền.

Dự kiến, Đề án này sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào quý 4/2026. Hiện tại, Bộ Y tế cũng đã hoàn thành xây dựng các chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các lĩnh vực chuyên môn.

XEM XÉT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN Y KHOA

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, nhiều thách thức, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành tiếp tục tập trung quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết 72-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc làm việc với Bộ Y tế, chiều 17/4. Ảnh: Bộ Y tế.

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên là hoàn thiện thể chế. Ngành cần rà soát toàn bộ hệ thống chính sách, pháp luật, đối chiếu với các chủ trương của Đảng, Nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Về nhân lực, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, trong đó nghiên cứu xem xét hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại cơ sở y tế; đồng thời đánh giá đầy đủ thực trạng và dự báo nhu cầu nhân lực trong 5 năm tới.

Đối với y tế cơ sở, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần có giải pháp tổng thể, cụ thể và khả thi. Trọng tâm là đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thuốc, vật tư và bảo đảm điều kiện vận hành cho hệ thống y tế tuyến xã.

Ngành Y tế cũng cần chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, tiến tới mục tiêu khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế tổ chức, xác định rõ cơ quan chủ trì, xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa các bộ, ngành liên quan.

Một nhiệm vụ cấp bách khác là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa vào vận hành hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 theo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực cả trước mắt và lâu dài.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển y tế tư nhân, đẩy mạnh xã hội hóa y tế, qua đó giảm tải cho khu vực công và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế.