Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư

Nhật Dương

18/04/2026, 16:39

Trong năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin về những định hướng của ngành y tế trong thời gian tới. Ảnh: Bộ Y tế.

Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà với Bộ Y tế chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin về việc ngành y tế sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nhiều loại vaccine thế hệ mới.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHIỀU LOẠI VACCINE

Cùng với tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng các vaccine mới, dự kiến, tháng 5/2026, Bộ Y tế và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng sẽ ký kết với Sanofi (Pháp) để chuyển giao công nghệ sản xuất 3 loại vaccine tại Việt Nam, với công nghệ tiên tiến hiện đại nhất của Pháp hiện nay. Đó là vaccine 6 trong 1, vaccinem và vaccine viêm não mô cầu.

Ngành y tế cũng tập trung tăng cường công tác quản lý, cấp phép, gia hạn, bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vaccine, thiết bị y tế có chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, vùng trồng dược liệu và sản xuất thiết bị y tế trong nước.

Đối với các liệu pháp tiên tiến phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đã chủ động lựa chọn các phương pháp thử nghiệm lâm sàng, làm chủ công nghệ tế bào miễn dịch (CAR-T), liệu pháp tế bào gốc (đã có chương trình ký kết phối hợp với Nhật Bản triển khai), công nghệ 3D và cá thể hóa trong chấn thương chỉnh hình.

Bên cạnh đó, ngành cũng đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải trình tự gen thế hệ mới để điều trị ung thư và tầm soát trước sinh.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử với mục tiêu đến 31/12/2026 các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy. Đến nay, đã tạo lập được 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình, đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Tiếp tục phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; mở rộng khám chữa bệnh từ xa, tăng cường chuyển giao kỹ thuật. 

Bên cạnh đó, Bộ tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực y tế, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Thiết bị y tế và Luật Y dược cổ truyền; hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia 2026-2035 (dự kiến phê duyệt trong q2/2026). 

Bộ cũng sẽ hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế cũng sẽ được tiếp tục thực hiện, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngành y tế cũng đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thông tin, ngành y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển 5 trường đại học trọng điểm của ngành Y tế, gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Y dược Cần Thơ và Học viện Y học cổ truyền.

Dự kiến, Đề án này sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào quý 4/2026. Hiện tại, Bộ Y tế cũng đã hoàn thành xây dựng các chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các lĩnh vực chuyên môn.

XEM XÉT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN Y KHOA

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, nhiều thách thức, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị ngành tiếp tục tập trung quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết 72-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc làm việc với Bộ Y tế, chiều 17/4. Ảnh: Bộ Y tế.

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên là hoàn thiện thể chế. Ngành cần rà soát toàn bộ hệ thống chính sách, pháp luật, đối chiếu với các chủ trương của Đảng, Nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Về nhân lực, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, trong đó nghiên cứu xem xét hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại cơ sở y tế; đồng thời đánh giá đầy đủ thực trạng và dự báo nhu cầu nhân lực trong 5 năm tới.

Đối với y tế cơ sở, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần có giải pháp tổng thể, cụ thể và khả thi. Trọng tâm là đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thuốc, vật tư và bảo đảm điều kiện vận hành cho hệ thống y tế tuyến xã.

Ngành Y tế cũng cần chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, tiến tới mục tiêu khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế tổ chức, xác định rõ cơ quan chủ trì, xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa các bộ, ngành liên quan. 

Một nhiệm vụ cấp bách khác là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa vào vận hành hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 theo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực cả trước mắt và lâu dài.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển y tế tư nhân, đẩy mạnh xã hội hóa y tế, qua đó giảm tải cho khu vực công và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine chống ung thư

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Bộ trưởng Đào Hồng Lan công nghệ mRNA khám chữa bệnh ung thư vaccine

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...

11,5 triệu người lao động Việt Nam đang đối mặt với

11,5 triệu người lao động Việt Nam đang đối mặt với "áp lực" từ GenAI

Khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam – tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), theo một báo cáo mới được công bố của Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam...

Tàu quân y HQ 561: Điểm tựa của ngư dân giữa biển khơi

Tàu quân y HQ 561: Điểm tựa của ngư dân giữa biển khơi

Mùa mưa bão đang đến gần, những chuyến ra khơi của ngư dân trên ngư trường xa càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giữa biển động, khi tai nạn lao động hay bệnh cấp tính xảy ra, việc tiếp cận y tế gần như là cuộc chạy đua sinh tử. Trong bối cảnh đó, Tàu quân y HQ-561 – “bệnh viện di động” giữa Biển Đông – tiếp tục là điểm tựa cấp cứu, điều trị kịp thời cho quân và dân trên biển...

TP.HCM lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5 do nghỉ lễ

TP.HCM lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5 do nghỉ lễ

Do trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lùi lịch chi trả với người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản sang ngày 4/5; nhận bằng tiền mặt từ ngày 11/5...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

