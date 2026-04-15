Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc
Dũng Hiếu
15/04/2026, 16:09
Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico đã làm mới quan hệ song phương, nâng tầm tin cậy chính trị và mở ra chương hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico từ ngày 12 – 14/4, hai nước đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên mức Đối tác Chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Trả lời TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là việc hai bên chính thức nâng cấp khuôn khổ quan hệ, qua đó đưa Slovakia trở thành đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quan trọng và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam
Theo Đại sứ, chuyến thăm diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đạt hiệu quả thực chất, tập trung vào việc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao nhất và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác cụ thể, tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.
Đại sứ Phạm Trường Giang nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam – Slovakia hiện nay không chỉ dựa trên nền tảng lịch sử hữu nghị mà đang được làm mới bằng cách tiếp cận thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai bên chia sẻ nhiều quan điểm đồng thuận trong hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao tại Việt Nam, Thủ tướng Robert Fico nhiều lần bày tỏ tinh thần hữu nghị và quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương, khẳng định Slovakia đến Việt Nam như những người bạn chân thành và khi rời Việt Nam mang theo một tình bạn lớn hơn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 6 văn bản hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hợp tác địa phương; đồng thời ký hơn 10 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, du lịch, công nghiệp chế tạo và hạ tầng khu công nghiệp. Hai Bộ Ngoại giao được giao phối hợp xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất.
Hai diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhằm khai thác dư địa hợp tác khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, không cạnh tranh trực tiếp mà cùng tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh; tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để kết nối chuỗi cung ứng và logistics; thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đại sứ Phạm Trường Giang cho rằng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, cùng nền tảng tin cậy chính trị và sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt tại Slovakia, quan hệ Việt Nam – Slovakia có điều kiện thuận lợi để phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
