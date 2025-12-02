Thứ Ba, 02/12/2025

Việt Nam - Thụy Điển thúc đẩy hợp tác, xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại và bền vững

Hoàng Anh

02/12/2025, 00:59

Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp truyền tải điện quy mô lớn, chi phí hợp lý và công nghệ lưới điện thông minh. Trong khi đó, Thụy Điển được xem là một trong những nhà sản xuất năng lượng sạch và đổi mới nhất trên thế giới...

VnEconomy

Ngày 1/12, Đội ngũ Thụy Điển (Team Sweden) đã tổ chức buổi trao đổi chuyên đề "EnergyConnect – Xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực hiệu quả cho tương lai bền vững", trong khuôn khổ Liên minh Năng lượng Thụy Điển – Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành công nghiệp và chuyên gia kỹ thuật từ cả hai quốc gia.  

Buổi trao đổi này tập trung vào các giải pháp thực tiễn cho việc hiện đại hóa lưới điện, bao gồm truyền tải điện đường dài, chất lượng điện năng, và tích hợp năng lượng tái tạo, cũng như các bài học kinh nghiệm từ Thụy Điển. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, đánh giá ngành năng lượng Việt Nam đang chuyển mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Với nhu cầu điện dự kiến tăng 10 - 15% trong năm tới và công suất lắp đặt tiến gần mốc 88 GW, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường điện năng năng động nhất châu Á. 

Ông Johan cho rằng những thành tựu này rất đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới - chẳng hạn như: ổn định lưới điện, truyền tải đường dài và tích hợp nguồn năng lượng tái tạo. Và khi Việt Nam đối mặt với những thực tế của biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bền vững không chỉ là ưu tiên, mà trở thành yêu cầu bắt buộc. 

 “Thụy Điển coi trọng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi cùng nhau. Bằng cách hợp tác hợp tác, chúng tôi có thể hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống điện đáng tin cậy và bền vững”, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nhấn mạnh. 

Tại các phiên thảo luận, các diễn giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và trao đổi kiến thức.  

Ông Cao Đức Huy, Phòng Phát triển hệ thống điện (Viện Năng lượng), đã trình bày tham luận “Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh: Mục tiêu lưới điện đến năm 2030 và 2050”. Theo đó, hằng năm, Viện Năng lượng triển khai khoảng 200 dự án, tư vấn chiến lược, quy hoạch và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời duy trì hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, trong đó có cơ quan hợp tác phát triển Thụy Điển.  

“Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh có mục tiêu rất tham vọng, kéo theo thách thức lớn về đầu tư, công nghệ và chính sách. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác với Thụy Điển, sẽ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu này”, ông Huy cho biết. 

Đại diện cho khu vực tư nhân, Giám đốc điều hành Hitachi Energy Việt Nam, ông Chandan Singh, chia sẻ: “Tại Hitachi Energy, chúng tôi tin rằng hợp tác là nền tảng của sự tiến bộ. Bằng cách kết hợp chuyên môn toàn cầu với các mục tiêu năng lượng đầy tham vọng của Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp truyền tải và chất lượng điện năng tiên tiến nhằm mang lại một lưới điện đáng tin cậy, linh hoạt và bền vững. Cùng nhau, chúng ta có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh hơn.” 

Diễn đàn cũng đề cập đến các khuôn khổ tài chính, yêu cầu pháp lý và các nghiên cứu điển hình quốc tế, mở ra con đường cho các quan hệ đối tác mới, các dự án thí điểm và hợp tác thương mại - tất cả đều quan trọng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và mục tiêu net-zero dài hạn của Việt Nam. 

