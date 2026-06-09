Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng
Tuệ Mỹ
09/06/2026, 13:59
Những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân “đi siêu thị” đông đúc hơn thường lệ. Các chương trình khuyến mại hay giảm giá được triển khai dày đặc, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt…
Bước sang tháng 6/2026, thị trường bán lẻ tiếp tục
ghi nhận không khí mua sắm sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị, trung tâm
thương mại đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn. Từ thực
phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu đến điện máy, thiết bị làm mát… đều được
giảm giá sâu, có mặt hàng lên tới 50%, tạo lực hút đáng kể đối với người tiêu
dùng trong bối cảnh chi tiêu vẫn còn xu hướng thận trọng.
Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart đang triển khai
chương trình "Lễ hội mùa hè - Sale nhiệt thả ga" với hàng nghìn ưu
đãi. Đặc biệt, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng đồng loạt giảm giá đến
50%, giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu.
Bên cạnh nhóm hàng giải nhiệt, chương trình còn luân phiên
giảm giá đến 30% cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá basa, cá diêu hồng,
chân bắp giò heo, thịt gà, nấm, cà rốt, bí đao cùng các loại trái cây. Ngoài ra
hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình khuyến mãi "Thưởng thức
thủy hải sản - An tâm chất lượng" qua đó giảm giá sâu cho nhiều loại hải sản
được ưa chuộng như cá chim trắng, cá chẽm, cá thu, cá nục…
Tương tự, từ nay đến hết ngày 16/6, hệ thống siêu thị Lotte
Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Hè cuồng nhiệt giá cuồng sale” với nhiều
ưu đãi hấp dẫn, giá sale, deal sốc, giảm giá đến 50%... nhiều sản phẩm chất lượng.
Tương tự, hệ thống WinMart tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mại quy mô
lớn với nhiều mặt hàng thiết yếu được áp dụng hình thức mua 1 tặng 1 hoặc giảm
giá tới 50%.
Trong khi đó, hệ thống siêu thị GO! tổ chức chương trình
khuyến mãi với hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Cụ thể, sườn đông lạnh
và chân gà CP giảm giá từ 30 - 38%; các loại rau xanh giảm giá từ 22 - 32%; sản phẩm sữa chua được giảm giá đến 30%; các loại
nước giải khát giảm giá 25%; nhiều mặt hàng đông lạnh như chả giò, xúc xích giảm
giá từ 22 - 26%...
Thực tế cho thấy, mùa hè đang bước vào giai đoạn cao điểm với
nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ uống, hàng giải nhiệt và các sản phẩm phục vụ du
lịch tăng mạnh. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, sức mua vẫn chưa phục hồi đồng
đều khi thu nhập của một bộ phận người lao động còn gặp khó khăn. Người tiêu
dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết
yếu và săn tìm các chương trình khuyến mại.
Để giảm chi phí trung gian và mang lại mức giá tốt hơn cho
người tiêu dùng, các nhà bán lẻ đã tăng cường kết nối trực tiếp với các vùng
nguyên liệu. Đơn cử như hệ thống MM Mega Market Việt Nam đã tăng cường thu mua
trực tiếp tại các vùng sản xuất để đưa nguồn trái cây mùa vụ vào hệ thống bán lẻ
trên toàn quốc.
Nguồn cung tập trung vào các loại trái cây đặc
trưng của ba miền như măng cụt, mận hậu, bơ, dưa hấu, sầu riêng cùng vải thiều
Hải Dương và Bắc Ninh, nhiều mặt hàng được áp dụng mức ưu đãi lên đến hơn 40%. Bên cạnh
trái cây, MM Mega Market còn triển khai chương trình “Săn Deal Chào Hè” với mức
giảm giá lên đến 50% cho các nhóm sản phẩm có nhu cầu cao như nước giải khát,
kem và thiết bị điện lạnh.
Thông tin về việc cung ứng hàng hóa, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết: Việc các siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi giúp doanh số bán ra của hệ thống bán lẻ tuần qua tăng bình quân 20% so với những ngày đầu tháng 5, trong đó nhóm hàng thực phẩm giải nhiệt và sản phẩm làm mát cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.
“Dự báo trong thời gian tới, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, giá một số mặt hàng tươi sống có thể còn biến động nhẹ, song khó xảy ra tình trạng tăng giá đột biến do nguồn cung dồi dào, hàng hóa đa dạng”, ông Hiệp khẳng định.
Tại TP.HCM, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho biết, ngành lương thực - thực phẩm thành phố cũng đang nỗ lực duy trì
nguồn cung và mặt bằng giá ổn định. Đây là yếu tố quan trọng góp phần
thúc đẩy sức mua và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
“Các doanh nghiệp tham gia
chương trình bình ổn thị trường phải cam kết về nguồn cung và giá bán với thành
phố. Vì vậy, phần lớn doanh nghiệp đang nỗ lực tiết giảm chi phí để đưa ra mức
giá cạnh tranh nhất cho người tiêu dùng”, bà Chi cho biết.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bài toán hiện nay không chỉ
là kích thích nhu cầu mua sắm trong ngắn hạn mà còn phải xây dựng được hệ sinh
thái tiêu dùng bền vững nhằm khai thác hiệu quả sức mua trong dài hạn. Để tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm
2026, TP.HCM đang triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại,
kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ với quy mô lớn hơn những năm trước.
Đáng chú ý, ngành cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển
Chương trình khuyến mại tập trung cho cả giai đoạn 2026 - 2030 thay vì triển
khai theo từng năm như trước đây. Theo đó, các sự kiện kích cầu lớn như
Shopping Season sẽ được mở rộng quy mô, tăng cường liên kết giữa các hệ thống
phân phối và kết hợp chặt chẽ với các hoạt động du lịch, văn hóa.
Còn tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công
Thương TP. Đà Nẵng, cho biết, từ 06/6 - 31/8, Sở Công Thương thành phố
sẽ tổ chức chương trình Mùa khuyến mại hè Đà Nẵng năm 2026. Hạn mức khuyến mại
trong chương trình có thể giảm giá tối đa đến 100%/tổng giá trị của hàng hóa, dịch
vụ được khuyến mại.
Các hoạt động trọng tâm của Mùa khuyến mại gồm: Hội chợ
Hàng Việt Đà Nẵng 2026, Ngày hội khuyến mại hàng hiệu, Phiên chợ thương mại điện
tử, Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn, Chương trình quảng bá sâm Ngọc
Linh, hội chợ EWEC 2026…
Cũng vậy, từ ngày 10 - 14/6/2026, TP. Đồng Nai sẽ tổ chức
chương trình khuyến mại tập trung “Đồng Nai Mega Sale 2026”. Theo Ban tổ chức, chương
trình dự kiến có từ 100 - 110 gian hàng với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu
trong và ngoài địa phương. Các mặt hàng được giới thiệu khá đa dạng, từ thực phẩm,
mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng đến sản phẩm tiêu dùng.
Điểm nhấn của chương trình là các chương trình khuyến mại với mức ưu đãi lên tới 80%. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động kích cầu
khác cũng được triển khai như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, quà tặng kèm... nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.
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