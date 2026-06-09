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Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng

Tuệ Mỹ

09/06/2026, 13:59

Những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân “đi siêu thị” đông đúc hơn thường lệ. Các chương trình khuyến mại hay giảm giá được triển khai dày đặc, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt…

Nhiều chương trình "mega sale" đang được các địa phương giới thiệu để kích cầu tiêu dùng.
Nhiều chương trình "mega sale" đang được các địa phương giới thiệu để kích cầu tiêu dùng.

Bước sang tháng 6/2026, thị trường bán lẻ tiếp tục ghi nhận không khí mua sắm sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu đến điện máy, thiết bị làm mát… đều được giảm giá sâu, có mặt hàng lên tới 50%, tạo lực hút đáng kể đối với người tiêu dùng trong bối cảnh chi tiêu vẫn còn xu hướng thận trọng.

Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart đang triển khai chương trình "Lễ hội mùa hè - Sale nhiệt thả ga" với hàng nghìn ưu đãi. Đặc biệt, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng đồng loạt giảm giá đến 50%, giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu.

Bên cạnh nhóm hàng giải nhiệt, chương trình còn luân phiên giảm giá đến 30% cho nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá basa, cá diêu hồng, chân bắp giò heo, thịt gà, nấm, cà rốt, bí đao cùng các loại trái cây. Ngoài ra hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình khuyến mãi "Thưởng thức thủy hải sản - An tâm chất lượng" qua đó giảm giá sâu cho nhiều loại hải sản được ưa chuộng như cá chim trắng, cá chẽm, cá thu, cá nục…

Tương tự, từ nay đến hết ngày 16/6, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Hè cuồng nhiệt giá cuồng sale” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giá sale, deal sốc, giảm giá đến 50%... nhiều sản phẩm chất lượng. Tương tự, hệ thống WinMart tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mại quy mô lớn với nhiều mặt hàng thiết yếu được áp dụng hình thức mua 1 tặng 1 hoặc giảm giá tới 50%.

Hàng loạt hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn.
Hàng loạt hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị GO! tổ chức chương trình khuyến mãi với hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Cụ thể, sườn đông lạnh và chân gà CP giảm giá từ 30 - 38%; các loại rau xanh giảm giá từ 22 - 32%; sản phẩm sữa chua được giảm giá đến 30%; các loại nước giải khát giảm giá 25%; nhiều mặt hàng đông lạnh như chả giò, xúc xích giảm giá từ 22 - 26%...

Thực tế cho thấy, mùa hè đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ uống, hàng giải nhiệt và các sản phẩm phục vụ du lịch tăng mạnh. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, sức mua vẫn chưa phục hồi đồng đều khi thu nhập của một bộ phận người lao động còn gặp khó khăn. Người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và săn tìm các chương trình khuyến mại.

Để giảm chi phí trung gian và mang lại mức giá tốt hơn cho người tiêu dùng, các nhà bán lẻ đã tăng cường kết nối trực tiếp với các vùng nguyên liệu. Đơn cử như hệ thống MM Mega Market Việt Nam đã tăng cường thu mua trực tiếp tại các vùng sản xuất để đưa nguồn trái cây mùa vụ vào hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Nguồn cung tập trung vào các loại trái cây đặc trưng của ba miền như măng cụt, mận hậu, bơ, dưa hấu, sầu riêng cùng vải thiều Hải Dương và Bắc Ninh, nhiều mặt hàng được áp dụng mức ưu đãi lên đến hơn 40%. Bên cạnh trái cây, MM Mega Market còn triển khai chương trình “Săn Deal Chào Hè” với mức giảm giá lên đến 50% cho các nhóm sản phẩm có nhu cầu cao như nước giải khát, kem và thiết bị điện lạnh.

Người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và săn tìm các chương trình khuyến mại.
Người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và săn tìm các chương trình khuyến mại.

Thông tin về việc cung ứng hàng hóa, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết: Việc các siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi giúp doanh số bán ra của hệ thống bán lẻ tuần qua tăng bình quân 20% so với những ngày đầu tháng 5, trong đó nhóm hàng thực phẩm giải nhiệt và sản phẩm làm mát cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.

“Dự báo trong thời gian tới, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, giá một số mặt hàng tươi sống có thể còn biến động nhẹ, song khó xảy ra tình trạng tăng giá đột biến do nguồn cung dồi dào, hàng hóa đa dạng”, ông Hiệp khẳng định.

Tại TP.HCM, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho biết, ngành lương thực - thực phẩm thành phố cũng đang nỗ lực duy trì nguồn cung và mặt bằng giá ổn định. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sức mua và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

“Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường phải cam kết về nguồn cung và giá bán với thành phố. Vì vậy, phần lớn doanh nghiệp đang nỗ lực tiết giảm chi phí để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất cho người tiêu dùng”, bà Chi cho biết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bài toán hiện nay không chỉ là kích thích nhu cầu mua sắm trong ngắn hạn mà còn phải xây dựng được hệ sinh thái tiêu dùng bền vững nhằm khai thác hiệu quả sức mua trong dài hạn. Để tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, TP.HCM đang triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ với quy mô lớn hơn những năm trước.

Duy trì nguồn cung và mặt bằng giá ổn định là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sức mua.
Duy trì nguồn cung và mặt bằng giá ổn định là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sức mua.

Đáng chú ý, ngành cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển Chương trình khuyến mại tập trung cho cả giai đoạn 2026 - 2030 thay vì triển khai theo từng năm như trước đây. Theo đó, các sự kiện kích cầu lớn như Shopping Season sẽ được mở rộng quy mô, tăng cường liên kết giữa các hệ thống phân phối và kết hợp chặt chẽ với các hoạt động du lịch, văn hóa.

Còn tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, cho biết, từ 06/6 - 31/8, Sở Công Thương thành phố sẽ tổ chức chương trình Mùa khuyến mại hè Đà Nẵng năm 2026. Hạn mức khuyến mại trong chương trình có thể giảm giá tối đa đến 100%/tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Các hoạt động trọng tâm của Mùa khuyến mại gồm: Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026, Ngày hội khuyến mại hàng hiệu, Phiên chợ thương mại điện tử, Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn, Chương trình quảng bá sâm Ngọc Linh, hội chợ EWEC 2026…

“Đồng Nai Mega Sale 2026” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 14/6/2026.
“Đồng Nai Mega Sale 2026” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 14/6/2026.

Cũng vậy, từ ngày 10 - 14/6/2026, TP. Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình khuyến mại tập trung “Đồng Nai Mega Sale 2026”. Theo Ban tổ chức, chương trình dự kiến có từ 100 - 110 gian hàng với sự tham gia của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài địa phương. Các mặt hàng được giới thiệu khá đa dạng, từ thực phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng đến sản phẩm tiêu dùng.

Điểm nhấn của chương trình là các chương trình khuyến mại với mức ưu đãi lên tới 80%. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động kích cầu khác cũng được triển khai như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, quà tặng kèm... nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

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Chương trình giảm giá khuyến mại mùa hè 2026 siêu thị ưu đãi tiêu dùng Vneconomy

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