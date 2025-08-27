Hệ số điều chỉnh giá đất cần linh hoạt và tham chiếu thị trường

Luật Đất đai là bộ luật quan trọng,
có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế – xã hội và thị trường bất động sản. Do đó,
việc sửa đổi Luật để hoàn thiện cơ chế quản lý đất và tháo gỡ các vướng mắc thực
tiễn là cần thiết. Trên cơ sở này, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động
sản Việt Nam (VARS IRE) đã tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia
và doanh nghiệp, từ đó đưa ra những góp ý cụ thể cho Dự thảo Luật.
Cụ thể, về nguyên tắc, căn cứ, phương
pháp định giá đất, VARS IRE
cho rằng nên kết hợp hài hòa giữa quy định hiện hành và dự thảo trước đó (dự thảo
ngày 28/7). Trong đó, bên cạnh việc quy định phương pháp định giá đất theo cơ
chế thị trường, vẫn cần phải bảo đảm vai trò đại diện chủ sở hữu và quyền quyết
định của Nhà nước về giá đất. Đồng thời xem xét đưa vào phương án định giá đất
theo chi phí.
XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT, KHU VỰC, VỊ TRÍ
Ngoài ra, liên quan đến bảng giá đất
(Khoản 20. Sửa đổi, bổ sung Điều 159), VARS IRE đồng thuận với quan điểm xây dựng
bảng giá đất theo loại đất, khu vực, vị trí với thời gian quyết định bảng giá đất
5 năm một lần. Tuy nhiên, nên bổ sung thêm cả yếu tố mục đích sử dụng đất để đảm
bảo tính linh hoạt và hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết
Còn hệ số điều chỉnh giá đất
(Điều 160), VARS IRE cho rằng bên cạnh bảng giá đất mang tính kỹ thuật, việc
ban hành hệ số điều chỉnh là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt
trong quá trình xác định giá đất. Dù vậy, nên xem xét yếu tố thị trường như một
thành tố tham chiếu quan trọng khi xây dựng hệ số điều chỉnh, vừa bảo đảm tính
công bằng, vừa góp phần điều tiết thị trường khi cần thiết. Để làm được điều
này phải nghiêm túc thực hiện việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo tính
xác thực, cập nhật và có tính lịch sử để tham khảo.
Về quy định nộp bổ sung đối với thời
gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, VARS IRE kiến nghị bỏ quy định người sử dụng đất phải nộp bổ sung
đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giống với dự thảo
sửa đổi luật Đất đai ngày 28/7.
Bởi thực tiễn cho thấy trong nhiều
trường hợp, người sử dụng đất được giao đất từ nhiều năm trước nhưng không được
xác định giá đất kịp thời do những nguyên nhân khách quan, không phải từ phía
người sử dụng đất. Hệ quả là dự án bị kéo dài nhiều năm, và khi được thông báo
tiền sử dụng đất thì khoản tiền bổ sung phải nộp rất lớn. Chi phí phát sinh này
gây gánh nặng tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả đầu tư dự
án, thậm chí nhiều dự án không thể triển khai do không đủ khả năng nộp tiền sử
dụng đất bổ sung. Đồng thời buộc chủ đầu tư phải đẩy giá bán sản phẩm lên cao để
đảm bảo lợi nhuận, đi ngược lại chủ trương hạ giá nhà và ổn định thị trường bất
động sản của Nhà nước...
BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Theo VARS IRE, dự thảo Luật Đất
đai đã được xây dựng trên cơ sở bám sát tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của
đất nước, đặc biệt là bối cảnh sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp, đồng thời
quán triệt tinh thần và định hướng từ các nghị quyết trụ cột của Đảng và Nhà nước.
Đây là điểm tích cực, thể hiện sự cập nhật và tính thời sự của dự thảo.
Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả
thi và hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn, dự thảo cần được bổ sung các
quy định chi tiết, cụ thể hơn, nhất là về cơ chế kiểm tra, giám sát. Bởi mặc dù
tinh thần phân cấp, phân quyền đã được thể hiện rõ, nhưng trong giai đoạn đầu,
bộ máy cấp xã vẫn còn hạn chế cả về nguồn lực lẫn năng lực thực thi. Nếu thiếu
quy định kiểm tra, giám sát, sẽ dễ phát sinh lúng túng khi áp dụng, thậm chí có
nguy cơ làm giảm hiệu lực của luật.
Mặt khác, cần nhấn mạnh yêu cầu số
hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản mang tính thống nhất, liên
thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành khác – một giải pháp quan
trọng nhằm tăng cường minh bạch, hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời tạo
thuận lợi cho việc khai thác thông tin, phục vụ cả cơ quan quản lý lẫn người
dân và doanh nghiệp.
“Luật Đất đai là đạo luật có tầm ảnh
hưởng đặc biệt, tác động trực tiếp và lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội
nói chung và sự ổn định, bền vững của thị trường bất động sản nói riêng. Để
tránh tình trạng phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, quá trình xây dựng và hoàn
thiện luật cần thực hiện một cách thận trọng, có tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, tiếp
tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân để
bảo đảm vừa phù hợp với thực tiễn, vừa tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, ổn
định và nhất quán cho sự phát triển”, VARS IRE nhấn mạnh.