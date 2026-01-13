Việt Tiến chuyển mình sang chiều sâu công nghệ và giá trị thương hiệu

Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, Tổng công ty CP May Việt Tiến đang đứng trước một ngưỡng chuyển pha quan trọng: từ một doanh nghiệp may mặc quy mô lớn, định vị bằng năng lực sản xuất và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, sang giai đoạn phát triển dựa trên chiều sâu công nghệ, thương hiệu và giá trị gia tăng…

Ngày 12/1/2026, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng công ty CP May Việt Tiến tổ chức họp báo thông tin về hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Theo báo cáo hợp nhất, tính đến 31/12/2025, doanh thu toàn hệ thống Việt Tiến đạt hơn 18.500 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng, phần còn lại đến từ các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị phục vụ trong chuỗi. Quy mô này giúp Việt Tiến duy trì vị thế nhóm đầu trong ngành may mặc Việt Nam, không chỉ ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng tổ chức hệ sinh thái doanh nghiệp.

TẠO DỰNG NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TRONG 50 NĂM

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP May Việt Tiến, nhấn mạnh: “Việt Tiến không phải là một doanh nghiệp gia công thuần túy, mà vận hành như một hệ thống, trong đó sản xuất, đầu tư, dịch vụ và thị trường được kết nối để tạo ra giá trị bền vững”.

Trong 5 năm trở lại đây, một trong những điểm nhấn chiến lược của Việt Tiến là định hướng đầu tư có chọn lọc theo chiều sâu và theo vùng. Doanh nghiệp đã mở rộng hiện diện sản xuất tại các địa bàn trung du, miền núi và khu vực miền Trung, vừa giải quyết bài toán lao động, vừa gắn phát triển sản xuất với an sinh xã hội và ổn định vùng nguyên liệu nhân lực. Song song với đó là việc đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, hình thành các đơn vị phục vụ không chỉ cho ngành dệt may mà còn cho thị trường nội địa rộng hơn.

Ở trụ cột công nghệ, Việt Tiến liên tục đầu tư vào tự động hóa, đồng bộ hóa dây chuyền và chuẩn hóa quy trình, đặc biệt trong các ngành hàng chủ lực như sơ mi, quần tây, veston. Định hướng “xanh hóa” sản xuất được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc, không chỉ để đáp ứng quy định môi trường trong nước mà còn để vượt qua các bộ tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của các tổ chức quốc tế và khách hàng toàn cầu.

Thực tế cho thấy, chính việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, lao động và môi trường đã giúp Việt Tiến duy trì được tốc độ tăng trưởng sản xuất bình quân 6–7%/năm, có những năm đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Hai khách hàng lớn và có yêu cầu cao nhất trong hệ thống khách hàng của Việt Tiến là NIKE và UNIQLO, những đối tác chỉ duy trì đơn hàng dài hạn với các nhà cung ứng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tuân thủ, chất lượng và minh bạch.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Việt Tiến chia sẻ tại buổi họp báo.

Ở trụ cột nguồn nhân lực, Việt Tiến coi đây là “nền móng của năng lực cạnh tranh dài hạn”. Doanh nghiệp triển khai đồng thời các chương trình đào tạo tay nghề, quản trị, ngoại ngữ và chuyển đổi số. Thu nhập của người lao động liên tục được cải thiện. Nếu trước đây thu nhập bình quân chỉ ở mức vài triệu đồng mỗi tháng, thì hiện nay mức thu nhập bình quân đã tăng đáng kể, đạt bình quân khoảng 22–23 triệu đồng/người.

“Chúng tôi xác định con người là tài sản số một. Sự gắn bó và tay nghề của người lao động chính là yếu tố mà không công nghệ nào có thể thay thế hoàn toàn”, ông Vũ Đức Giang khẳng định.

TẦM NHÌN 2045: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Nếu 50 năm đầu tiên là hành trình xây dựng nền tảng, thì giai đoạn tiếp theo được Việt Tiến xác định là thời kỳ định hình vị thế. Doanh nghiệp đã xây dựng tầm nhìn phát triển đến năm 2045, gắn với khát vọng vươn ra khu vực và quốc tế, không chỉ với tư cách nhà sản xuất mà là chủ thể thương hiệu.

Chủ tịch HĐQT Việt Tiến cho biết một trong những trụ cột chiến lược là đưa thương hiệu Việt Tiến gắn với thương hiệu quốc gia. Mỗi năm, doanh nghiệp dành hơn 1.000 tỷ đồng cho hệ thống phân phối, nhận diện thương hiệu, cửa hàng và phát triển kênh bán hàng – bao gồm cả kênh trực tuyến. Từ sau năm 2006, Việt Tiến đã triển khai chiến lược đưa các nhãn hiệu của mình vào hệ thống phân phối hiện đại và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

“Khát vọng của chúng tôi không dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà là xây dựng một thương hiệu Việt có giá trị, có bản sắc và được ghi nhận”, ông Giang chia sẻ, đồng thời cho biết Việt Tiến đang chuẩn bị một chương trình phát triển thương hiệu gắn với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D), nhằm tăng hàm lượng chất xám, thiết kế và giá trị văn hóa trong sản phẩm.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2026 dự kiến đạt khoảng 46 tỷ USD, với thặng dư thương mại trên 22 tỷ USD. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để giá trị gia tăng nằm lại nhiều hơn ở từng doanh nghiệp, từng thương hiệu, thay vì chỉ ở khâu sản xuất.

Ông Giang cũng cho hay, một xu hướng đáng chú ý của thị trường toàn cầu là cá nhân hóa sản phẩm, đặc biệt trong ngành hàng sơ mi, veston và trang phục công sở – những lĩnh vực vốn là thế mạnh truyền thống của Việt Tiến.

Một nhà máy ở Phú Thọ, mỗi năm sản xuất khoảng 6,8 triệu sản phẩm sơ mi theo mô hình đơn hàng riêng lẻ, không phải các lô hàng lớn giống nhau. Đây là xu hướng đang quay trở lại mạnh mẽ trên thế giới, khi người tiêu dùng ngày càng coi trọng sản phẩm được “đo ni đóng giày” cho từng cá nhân.

Thực tế sản xuất cho thấy, trong những ngành hàng như veston hay sơ mi cao cấp, máy móc chỉ chiếm khoảng 40% giá trị, 60% còn lại phụ thuộc vào tay nghề người lao động. Khi thị trường toàn cầu quay lại đề cao yếu tố thủ công tinh xảo, kỹ năng của công nhân Việt Nam trở thành một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Việt Tiến đang tận dụng xu hướng này để giữ vững vị thế ở các phân khúc có giá trị cao hơn.

Ông Giang nhấn mạnh chính những thay đổi này buộc các doanh nghiệp như Việt Tiến phải điều chỉnh mô hình sản xuất và quản trị. Thị trường đang yêu cầu ngày càng cao về sự khác biệt. Máy móc rất quan trọng, nhưng trong nhiều dòng sản phẩm, yếu tố tay nghề và cá nhân hóa vẫn là giá trị cốt lõi.

Ở chiều sâu hơn, Việt Tiến xác định phải đầu tư mạnh vào công nghệ quản trị, công nghệ vận hành và tự động hóa thông minh, không chỉ để tăng năng suất mà còn để kiểm soát chi phí, đảm bảo chất lượng và rút ngắn thời gian phản ứng với thị trường. Trong bối cảnh giá bán khó tăng trong khi chi phí đầu vào liên tục leo thang, đây được xem là “điểm sống còn” của doanh nghiệp.

Mục tiêu của Việt Tiến là xây dựng một thương hiệu Việt có giá trị, có bản sắc.

Một mục tiêu dài hạn khác của doanh nghiệp này là tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đặc biệt ở khâu vải và phụ liệu. Hiện nay, nguyên phụ liệu vẫn là điểm nghẽn lớn của ngành dệt may Việt Nam, nhất là khi các hiệp định thương mại tự do ngày càng siết chặt quy tắc xuất xứ. Việt Tiến đặt mục tiêu từng bước chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh.

Song hành với các mục tiêu kinh tế là việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và vai trò của thế hệ trẻ. Theo lãnh đạo Việt Tiến, một doanh nghiệp có thể đi xa hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng kế thừa và đổi mới liên tục từ bên trong.

Hành trình hơn 50 năm của Việt Tiến cho thấy một mô hình phát triển dựa trên kỷ luật sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn và đầu tư bài bản. Bước sang giai đoạn mới, khi ngành dệt may toàn cầu tái cấu trúc theo hướng xanh hơn, cá nhân hóa hơn và đòi hỏi giá trị gia tăng cao hơn, Việt Tiến đang lựa chọn con đường khó hơn: đi chậm nhưng chắc, đầu tư chiều sâu, lấy con người và thương hiệu làm trụ cột.

“Chúng tôi không chỉ nghĩ cho 5 hay 10 năm tới, mà cho một hành trình dài hơn, nơi Việt Tiến không chỉ là tên một doanh nghiệp, mà là một thương hiệu quốc gia giá trị được ghi nhận, đại diện cho Việt Nam trên thế giới”, Ông Giang khẳng định.

Chính sự nhất quán đó đang tạo nên nền tảng để Việt Tiến bước vào chặng đường phát triển mới – không chỉ với tư cách một nhà sản xuất lớn, mà là một chủ thể thương hiệu trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu.