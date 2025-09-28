Chủ Nhật, 28/09/2025

Vietcombank chi 3.700 tỷ trả cổ tức 2024 bằng tiền

Hà Anh

28/09/2025, 09:21

VCB sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng).

Sơ đồ giá cổ phiếu VCB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCB trên TradingView.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Cụ thể: VCB sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng). Theo đó, Vietcombank dành hơn 3.760 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/10 và thời gian thanh toán cổ tức là ngày 24/10.

Trong cơ cấu cổ đông, Ngân hàng Nhà nước, cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 4,18 tỷ cổ phiếu (tương đương 74,8% vốn Vietcombank), sẽ nhận hơn 2.800 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), cổ đông sở hữu 15% vốn, nhận hơn 560 tỷ đồng.

Về việc trả cổ tức bằng tiền mặt thì lần gần nhất Vietcombank chia cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu khi đó nhận 1.200 đồng). Ngày chi trả cổ tức vào ngày 5/1/2022 và đăng ký cuối cùng vào ngày 23/12/2021.

Trước đó, VCB thông báo đã phát hành thêm hơn 2,766 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 49,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách nhận được 495 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 13/3 tới.

VCB cho biết nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021 theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ Vietcombank đã tăng thêm hơn 27.600 tỷ đồng, từ 55.890 tỷ đồng lên mức hơn 83.500 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" và tăng giá mục tiêu thêm 6% lên 77.600 đồng/cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi mức tăng 2,7% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 (tương ứng -0,8%/+2,9%/+3,9%/+3,2%/+3,1% cho dự báo lợi nhuận các năm 2025/26/27/28/29) và giả định P/B mục tiêu cao hơn.

Theo VCSC, mức tăng dự báo lợi nhuận của VCSC chủ yếu đến từ mức tăng 0,7% trong dự báo tổng thu nhập lãi thuần (NII) giai đoạn 2025-2029 do giả định tăng trưởng tín dụng cao hơn mặc dù giả định NIM thận trọng hơn, và mức tăng 9,1% trong dự báo tổng thu nhập ngoài lãi (NOII) giai đoạn 2025-2029 dựa theo kết quả kinh doanh ngoại hối khả quan hơn kỳ vọng trong 6T 2025.

Thêm vào đó, VCSC lùi giả định phát hành 543,1 triệu cổ phiếu thông qua chào bán riêng lẻ sang giữa năm 2026 thay vì cuối năm 2025 như trong dự báo trước đây. Ngoài ra, VCSC duy trì giả định về giá chào bán riêng lẻ ở mức 66.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu được dự kiến là 36,3 nghìn tỷ đồng.

Theo VCSC thì VCB hiện đang giao dịch ở mức P/B trượt là 2,53 lần, thấp hơn 1,5 độ lệch chuẩn so với mức P/B bình quân 5 năm là 3,15 lần và rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là việc tăng vốn không được triển khai như dự kiến; tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng; NIM thấp hơn kỳ vọng.

