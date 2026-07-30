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Vietcombank ưu đãi hè: Giảm giá từ nội địa đến quốc tế và tối ưu từ chi phí di chuyển đến thanh toán QR xuyên biên giới

T Thu Hà

Đồng hành cùng khách hàng trong mùa du lịch cao điểm, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Có VCB Digibank - Dịp này mình đi thôi”, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực khi đặt vé di chuyển và thanh toán QR xuyên biên giới trên ứng dụng VCB Digibank.

Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi hè “Có VCB Digibank – Dịp này mình đi thôi” từ ngày 20/7 đến 20/9/2026.
Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi hè “Có VCB Digibank – Dịp này mình đi thôi” từ ngày 20/7 đến 20/9/2026.

Chương trình diễn ra từ ngày 20/7/2026 đến hết ngày 20/9/2026, áp dụng trên phạm vi toàn quốc dành cho khách hàng cá nhân đang sử dụng ứng dụng VCB Digibank. Các dịch vụ được áp dụng gồm: Đặt vé máy bay, đặt vé tàu, đặt vé xe trên VCB Digibank và thanh toán bằng mã QR tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua tính năng QR xuyên biên giới trên ứng dụng.

NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN CHO MỌI NHU CẦU DI CHUYỂN

Trong khuôn khổ chương trình, Vietcombank dành nhiều ưu đãi trực tiếp giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cho các chuyến đi.

Đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ đặt vé trên VCB Digibank, mức ưu đãi gồm: (i) Giảm 300.000 đồng khi đặt vé máy bay quốc tế. (ii) Giảm 200.000 đồng khi đặt vé máy bay nội địa. (iii) Giảm 30%, tối đa 100.000 đồng khi đặt vé tàu hoặc vé xe.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi (i) Giảm 100.000 đồng khi đặt vé máy bay. (ii) Giảm 20%, tối đa 50.000 đồng khi đặt vé tàu hoặc vé xe.

Các ưu đãi được áp dụng thông qua mã giảm giá tương ứng trên ứng dụng VCB Digibank theo thể lệ chương trình.

GIA TĂNG TIỆN ÍCH THANH TOÁN KHI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

Không chỉ hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí di chuyển, chương trình còn khuyến khích trải nghiệm thanh toán không tiền mặt tại nước ngoài thông qua tính năng QR xuyên biên giới trên VCB Digibank.

Theo đó, khách hàng thanh toán bằng mã QR tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được giảm trực tiếp 5% giá trị giao dịch theo từng thị trường, với mức ưu đãi quy đổi theo đồng nội tệ của từng quốc gia. Mỗi khách hàng được sử dụng ưu đãi tối đa 5 lần tại mỗi quốc gia trong thời gian diễn ra chương trình.

Việc tích hợp thanh toán QR xuyên biên giới ngay trên VCB Digibank giúp khách hàng thanh toán thuận tiện tại mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán của các đối tác quốc tế mà không cần đổi tiền mặt, đồng thời tận hưởng thêm các ưu đãi trong suốt hành trình.

Thông qua chương trình “Có VCB Digibank – Dịp này mình đi thôi”, Vietcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số, mang đến cho khách hàng trải nghiệm du lịch thuận tiện hơn, từ đặt vé di chuyển đến thanh toán quốc tế chỉ với một chiếc điện thoại được cài đặt VCB Digibank.

Với nhiều ưu đãi thiết thực trong mùa hè, chương trình góp phần giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, chủ động lên kế hoạch cho những chuyến đi trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng của Vietcombank trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các giải pháp tài chính số hiện đại và an toàn.

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