Giảm lạm phát: Nhiệm vụ khó của Chủ tịch Fed

Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, nhưng áp lực lạm phát ở Mỹ hiện nay chủ yếu đến từ vấn đề nguồn cung, mà những công cụ mà Fed có trong tay để chống lại dạng lạm phát này lại rất hạn chế.
Lạm phát hiện tại ở Mỹ không giống như những gì đã xảy ra sau đại dịch Covid-19.
Khi đó, Fed đã tăng mạnh lãi suất bắt đầu từ năm 2022 để làm nguội nhu cầu quá nóng, tạo cơ hội cho nguồn cung bắt kịp.
Mức lạm phát hiện nay đang dao động khoảng 3,5%, cao gần gấp đôi so với mục tiêu của Fed là 2%, nhưng còn thấp hơn nhiều so với mức 9,1% vào giữa năm 2022. Nền kinh tế hiện tại không còn tăng trưởng quá nóng và nhu cầu cũng không bùng nổ như trong thời gian sau đại dịch. Hoạt động tuyển dụng yếu và tăng trưởng tiền lương đã hạ nhiệt, chỉ vừa đủ để theo kịp giá cả.
Không phải do nhu cầu quá nóng như đợt lạm phát trước, lạm phát ở Mỹ hiện nay chủ yếu là hệ quả từ các vấn đề về nguồn cung khiến nhiều mặt hàng trở nên đắt đỏ hơn. Cuộc chiến với Iran đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng từ Trung Đông, đẩy giá dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay lên cao. Thuế quan cao cũng đã làm tăng chi phí của một số hàng hóa, mặc dù mức tăng không lớn như nhiều người lo ngại.
Trao đổi với hãng tin CNN, nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của công ty phân tích kinh tế Moody’s Analytics nói: “Các nguyên tắc cơ bản của chính sách tiền tệ chỉ ra rằng khi xảy ra cú sốc nguồn cung, không nên can thiệp. Hãy cứ làm theo kịch bản đã định. Cách làm này đã phát huy hiệu quả khá tốt. Tóm lại, tôi cho rằng Fed không nên tăng lãi suất”.
Ông Zandi cảnh báo rằng tăng lãi suất để làm suy yếu nhu cầu có thể đảo ngược xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán, kéo theo sự sụt giảm của thị trường việc làm. “Đó là một trò chơi nguy hiểm. Thị trường lao động đang yếu rồi và chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái”, ông nói.
Thị trường việc làm ở Mỹ đã đi vào ổn định sau khi suy yếu nhanh trong năm 2025, nhưng hoạt động tuyển dụng vẫn còn chậm chạp.
Cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen đã lập luận rằng chiến lược mặc định của Fed nên là "bỏ qua các cú sốc nguồn cung", thay vì bị cuốn vào việc tăng lãi suất. Cũng theo bà Yellen, trường hợp ngoại lệ là khi kỳ vọng lạm phát tăng vọt. Điều này quan trọng vì nếu công chúng và các nhà đầu tư bắt đầu cho rằng lạm phát sẽ không trở lại mức bình thường, người lao động có thể yêu cầu tăng lương nhiều hơn và các công ty có thể đẩy nhanh việc tăng giá hàng hóa - dịch vụ. Hệ quả sẽ là một vòng xoáy tăng lương - tăng giá tự mạnh lên.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng kỳ vọng lạm phát, đặc biệt là các thước đo dựa trên thị trường, hiện tại không gần vùng nguy hiểm. Moody's ước tính rằng khoảng 0,66 điểm phần trăm trong mức lạm phát được dự báo cho cuối năm nay sẽ do cuộc chiến Iran gây ra. Một phần khác là 0,17 điểm phần trăm đến từ thuế quan và hạn chế thương mại, và phần lượng nhỏ hơn từ chính sách nhập cư hạn chế.
Ngoài ra, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang góp phần làm tăng giá cả. Nhu cầu đối với AI đã đẩy giá bộ nhớ và các thành phần khác lên cao. Moody's ước tính AI sẽ tăng lạm phát khoảng 0,25 điểm phần trăm, phần lớn do lượng tài nguyên khổng lồ được đổ vào cơ sở hạ tầng mà AI cần. Apple gần đây đã tăng mạnh giá MacBook, iPad và các sản phẩm khác, với lý do là "sự gia tăng nhu cầu bất thường đối với bộ nhớ và lưu trữ" liên quan đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu khi các công ty đổ xô vào thị trường AI.
Đứng trước bài toán lạm phát hóc búa, ông Warsh đã nêu rõ quan điểm rằng Fed sẽ không phát tín hiệu trước về đường đi của lãi suất.
Chiến lược gia David Kelly, chiến lược gia toàn cầu tại công ty JPMorgan Asset Management, cho rằng lạm phát ở Mỹ hiện nay chưa đủ dai dẳng để đảm bảo rằng chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. “Lạm phát sẽ giảm nhưng chậm”, ông nhận định.
Theo vị chuyên gia này, điều đó không có nghĩa là giá cả sẽ trở lại mức trước Covid như nhiều người Mỹ mong muốn. Thay vào đó, lạm phát sẽ chậm lại, và người tiêu dùng có thể hấp thụ thông qua việc họ được tăng lương.
"Cách duy nhất để đưa giá cả trở lại là gây ra suy thoái. Vấn đề khả năng chi trả chỉ có thể được giải quyết bằng cách cách tăng thu nhập, không phải giảm giá”, ông Kelly nói.
Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm mờ đi các tín hiệu kinh tế mà các ngân hàng trung ương dựa vào để thiết lập chính sách tiền tệ, từ đó gia tăng nguy cơ mắc phải những sai lầm gây tổn hại...
AI không chỉ làm hóa đơn tiền điện tăng lên mà còn khiến người Mỹ phải chi nhiều hơn cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác...
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng lượng tiền mặt trong hệ thống ngân hàng là tình trạng suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc...
Trong 18 tháng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, kinh tế Mỹ đã trải qua hàng loạt cú sốc do những thay đổi chính sách...
Lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023, các nhà phân tích tham gia một cuộc khảo sát thường kỳ của hãng tin Reuters cắt giảm dự báo giá vàng...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...