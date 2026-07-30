Nội bộ Fed bất đồng về giữ nguyên lãi suất, Chủ tịch Warsh quyết tâm chống lạm phát

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định quyết tâm chống lạm phát nhưng đang có nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh việc ông sẽ làm thế nào để thực hiện lời hứa này.
Trong một quyết định đã được thị trường dự báo từ trước, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5-3,75%. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ ba trong số 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), những người muốn tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này.
Ba quan chức này, là các Chủ tịch Fed tại các chi nhánh Cleveland, Dallas và Minneapolis, cũng chính là những người bất đồng ý kiến trong cuộc họp Fed cuối cùng dưới sự chủ tọa của cựu Chủ tịch Jerome Powell hồi cuối tháng 4. Khi đó, ba vị này muốn loại bỏ khỏi tuyên bố của Fed cam kết ngầm về việc giảm lãi suất.
Tại buổi họp báo vào ngày 29/7, ông Warsh - người đã tiếp quản vị trí đứng đầu Fed vào tháng 5 - tuyên bố rằng ông “không có sự khoan dung” đối với việc lạm phát đã vượt mục tiêu của Fed trong hơn 5 năm qua. Tháng trước, lạm phát ở Mỹ vẫn trong xu hướng tăng do cuộc chiến tranh ở Trung Đông đẩy giá nhiên liệu và thực phẩm toàn cầu lên cao, bên cạnh việc đầu tư lớn vào các trung tâm dữ liệu cùng các chi tiêu khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm tăng nhu cầu trong nền kinh tế.
"Lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2% của Ủy ban”, Fed cho biết trong một tuyên bố chính sách ngắn gọn sau khi kết thúc cuộc họp. Tuyên bố này lặp lại từng chữ đánh giá về nền kinh tế trong tuyên bố kết thúc cuộc họp ngày 17/6.
Fed nhận định hoạt động kinh tế đang "tăng trưởng với tốc độ vững chắc”, và cho biết - như đã đánh giá hồi tháng 6 - rằng tăng trưởng việc làm đã "vẫn theo kịp lực lượng lao động, và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi”.
Trong buổi họp báo, ông Warsh nói: "Chúng tôi đã bắt đầu một chương mới và chúng tôi hiểu rằng hơn 5 năm lạm phát vượt mục tiêu không thể được giải quyết trong 9 tuần, hoặc bằng một tháng giảm giá khiêm tốn. Fed sẽ không dao động" trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
Tuy từ chối nói về bước tiếp theo cho chính sách tiền tệ, ông Warsh nhấn mạnh: "Khi cần thiết và thích hợp, chúng tôi sẽ không ngại có hành động”.
Ông Warsh lưu ý rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng đáng kể kể từ lần họp trước của Fed, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Fed sẽ tăng lãi suất, và ông hoan nghênh những diễn biến đó. Dù vậy, ông nói rằng điều đó không có nghĩa là ngân hàng trung ương cần phải có hành động để ủng hộ những diễn biến như vậy trên thị trường.
"Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ động thái thị trường cụ thể nào" ngay cả khi các quan chức Fed quan sát giá thị trường "với sự quan tâm sâu sắc” - ông Warsh nói thêm.
Trao đổi với hãng tin Reuters, một số chuyên gia kinh tế dự báo nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.
"Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng chúng ta nên kỳ vọng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, trừ khi dữ liệu thị trường lao động suy yếu mạnh, hoặc lạm phát lõi giảm về gần hơn với mục 2% hàng năm. Đây là những kết quả mà tôi cho là sẽ không có trong các báo cáo kinh tế được công bố trong tháng 7 và tháng 8, trước cuộc họp tháng 9 của Fed”, ông Omair Sharif, người sáng lập và Chủ tịch của công ty dự báo Inflation Insights, nhận định.
Số lượng quan chức bỏ phiếu ủng hộ chính sách thắt chặt cho thấy sự dịch chuyển trong quan điểm của Fed. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng ngân hàng trung ương này vẫn có thể trì hoãn việc tăng lãi suất.
"Số lượng lớn các ý kiến phản đối nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách ngày càng trở nên cứng rắn hơn. Nhưng Fed vẫn có thể và nên giữ nguyên trong năm nay vì lãi suất cao hơn sẽ không giải quyết được cú sốc cung năng lượng từ Trung Đông cũng như không làm chậm lại hoạt động đầu tư vào AI, những yếu tố đang đẩy giá cả tăng lên”, bà Kathy Bostjancic, nhà kinh tế trưởng tại công ty Nationwide, nhận định trong một báo cáo.
Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% từ tháng 12 năm ngoái, một hướng đi cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed nói chung đang tin rằng mức lãi suất này đang tạo ra đủ ma sát trong nền kinh tế để giải quyết bất kỳ sự lạm phát nào không thể tự giảm, chẳng hạn tác động của thuế quan đối với giá hàng hóa.
Trong buổi họp báo, ông Warsh hầu như không nói gì về các rủi ro đối với tăng trưởng, việc làm và lạm phát, đồng thời không phát tín hiệu gì về đường đi của lãi suất. Dù vậy, ông đã bày tỏ kỳ vọng rằng năng suất tăng nhờ AI sẽ cho phép nền kinh tế phát triển nhanh hơn mà không đẩy lạm phát lên.
Sau tuyên bố chính sách của Fed, các nhà giao dịch đặt cược khả năng khoảng 57% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group. Trước khi diễn ra cuộc họp Fed, mức đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng lên gần 100%.
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