VietinBank báo lãi vượt 16.800 tỷ đồng, tỷ lệ bao nợ xấu 171%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, đến cuối năm 2021, tổng tài sản hợp nhất ước đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với 2020. Dư nợ tín dụng hợp nhất ước đạt 1,14 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng bình quân tăng 12,3% so với năm 2020. Nguồn vốn huy động thị trường 1 hợp nhất ước đạt 1,16 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2020.

Ngoài ra, với chiến lược “Khách hàng là trung tâm”, VietinBank đã triển khai các chủ điểm kinh doanh theo hướng cung cấp giải pháp dịch vụ tài chính ngân hàng toàn diện cho khách hàng. Nhờ vậy, thu ngoài lãi tăng 20%, nguồn CASA tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tỷ trọng tiền gửi CASA/ tổng nguồn vốn năm 2021 đạt 20%.

Cùng với đó, VietinBank đẩy mạnh phát triển phân khúc bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đến 31/12/2021, tỷ trọng dư nợ bán lẻ và KHDN VVN đạt 57%, cải thiện tích cực so với mức 54% của năm 2020.

Nhìn chung, theo lãnh đạo ngân hàng, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trước đó, hồi đầu năm, VietinBank đặt mục tiêu lãi riêng lẻ 16.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả này có được sau khi ngân hàng chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để triển khai hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đồng thời, VietinBank cũng dành kinh phí tài trợ công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng.

Riêng về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu được VietinBank kiểm soát ở mức 1,3% tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên mức 171%.

Cũng trong năm 2021, VietinBank đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ 10,8 nghìn tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 - 2019. Từ đó, tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng, tạo tiền đề nâng cao năng lực tài chính, tạo đà tăng trưởng của VietinBank.

Bước sang năm 2022, VietinBank đặt ra một số mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% - 20%. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng khoảng 5% - 10%; nguồn vốn huy động tăng 10% - 12%; Tín dụng tăng khoảng 10% - 14% với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.