Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027, thêm lựa chọn cho hành trình đoàn viên

Tổng lượng vé cung ứng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung linh hoạt theo nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển trong cao điểm Tết.
Trên các đường bay nội địa, Vietjet dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu vé Tết. Trước Tết, giá vé từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… chỉ từ 890.000 đồng; các chặng từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… từ 490.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại sau Tết, giá vé cũng chỉ từ 490.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), mang đến thêm lựa chọn để hành khách chủ động sắp xếp lịch trình, kết hợp trọn vẹn những ngày đoàn viên với hành trình du xuân đầu năm.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu trở về sum họp trong dịp Tết cổ truyền, mạng bay rộng khắp của Vietjet còn mở ra nhiều lựa chọn cho những chuyến du xuân tại Việt Nam và quốc tế, với các điểm đến hấp dẫn như CH Séc, Kazakhstan, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia… Trong dịp này, Vietjet mở bán khoảng 1,1 triệu vé trên các đường bay quốc tế, đồng thời tăng chuyến trên nhiều đường bay kết nối Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Indonesia.
Từ những chuyến bay trở về quê nhà, sum họp bên gia đình đến hành trình khám phá những vùng đất mới, mạng bay Vietjet mang đến thêm nhiều lựa chọn để mỗi hành khách tận hưởng mùa xuân theo cách riêng. Đó cũng là những hành trình kết nối con người, đưa những sắc màu văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để người Việt đón một năm mới với những hành trình mới mẻ và đáng nhớ.
Đặt vé Tết càng sớm, lựa chọn càng đa dạng, giá vé càng tiết kiệm. Hành khách có thể đặt vé ngay từ hôm nay trên website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air, tại các phòng vé và đại lý chính thức của Vietjet trên toàn cầu. Vietjet sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường để điều chỉnh và bổ sung tải cung ứng phù hợp, tạo thêm cơ hội để hành khách chủ động lựa chọn chuyến bay và lên kế hoạch cho mùa Tết Đinh Mùi 2027.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com
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