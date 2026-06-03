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Việt Nam thu hút gần 25 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Phương Hoa

03/06/2026, 10:06

Dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đầu năm nay đạt 24,81 tỷ USD (tăng 34,9% so với cùng kỳ); tổng số vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm vừa qua...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu vừa được công bố bởi Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/5/2026 đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.576 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,84 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký. 

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới  có số vốn đăng ký đạt 9,64 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,45 tỷ USD (chiếm 16,5%); các ngành còn lại đạt 2,75 tỷ USD, (chiếm 18,5%).

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm (giai đoạn 2022-2026) (tỷ USD)
Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm (giai đoạn 2022-2026) (tỷ USD)

Vốn đăng ký điều chỉnh có 415 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,78 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,52 tỷ USD (chiếm 70,4% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,45 tỷ USD (chiếm 11,9%); các ngành còn lại đạt 3,65 tỷ USD (chiếm 17,7%).

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.164 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,19 tỷ USD (tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, có 336 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 565,3 triệu USD và 828 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,62 tỷ USD. 

Đặc biệt, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của năm tháng đầu năm trong 5 năm qua. 

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm (giai đoạn 2022-2026) (tỷ USD)
Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm (giai đoạn 2022-2026) (tỷ USD)

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,06 tỷ USD (chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 716,5 triệu USD (chiếm 7,3%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 356,6 triệu USD (chiếm 3,7%).

Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,8 tỷ USD (chiếm 45,9% tổng vốn đăng ký cấp mới); đứng thứ hai là Hàn Quốc với 4,22 tỷ USD (chiếm 28,4%); tiếp đến là Trung Quốc với 1,79 tỷ  USD (chiếm 12,1%); Nhật Bản với 712,6 triệu USD (chiếm 4,8%); Hồng Kông (Trung Quốc) với 397,3 triệu USD (chiếm 2,7%); Hà Lan với 380,3 triệu USD (chiếm 2,6%).

Về tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm 2026, có 85 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 760,8 triệu USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước; có 10 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 33,8 triệu USD, giảm 18,7%.

Có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là nước dẫn đầu với 199,5 triệu USD (chiếm 25,1% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là Kyrgyzstan  với 149,9 triệu USD (chiếm 18,9%); tiếp đến là Vương quốc Anh với 82,8 triệu USD (chiếm 10,4%); Kazakhstan với  36,0 triệu USD (chiếm 4,5%); Campuchia với 32,9 triệu USD (chiếm 4,1%).

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