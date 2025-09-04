Thứ Năm, 04/09/2025

Đầu tư

Vietnam Airlines mở bán sớm hơn 3,5 triệu vé bay dịp Tết Nguyên đán 2026

Đan Tiên

04/09/2025, 09:21

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026...

Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay. Ảnh minh hoạ.
Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay. Ảnh minh hoạ.

Từ ngày 3/9,Vietnam Airlines chính thức bán  vé Tết 2026 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hay các đại lý chính thức của hãng.

Đây cũng là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt. Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết. 

Theo đại diện Vietnam Airlines, như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...

Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội – TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM – Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ. Song song, Vietnam Airlines Group cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…, đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết. 

Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Dịp Tết 2026, tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến. Việc khai thác thêm khung giờ này giúp tối ưu năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Cùng với việc tăng tải, Vietnam Airlines Group chủ động tăng cường nhân lực, dịch vụ mặt đất nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong giai đoạn cao điểm. Hãng cũng khẳng định cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện, thoải mái cho hành khách. Đây không chỉ là việc cung ứng thêm vé mà còn là nỗ lực để mỗi chuyến bay Tết đều mang lại hành trình trọn vẹn và ấm áp cho khách hàng đoàn tụ cùng gia đình.

Đại diện Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của Hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm.

Từ khóa:

đầu tư Giao thông hạ tầng hàng không Tết Nguyên đán 2026

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

