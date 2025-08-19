VietnamWood 2025 và Furnitec 2025: Triển lãm Quốc tế Ngành Chế biến Gỗ tại TP.HCM
Tuấn Sơn
19/08/2025, 10:00
Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Máy móc và Thiết bị Công nghiệp Chế biến Gỗ (VietnamWood 2025) cùng với Furnitec 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC)...
Sự kiện năm nay có 8 khu gian hàng quốc tế đến từ Việt Nam, Áo, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Ý, Đài Loan và Hoa Kỳ, với tổng diện tích trưng bày lên đến 13.500 m2. Hơn 320 đơn vị triển lãm từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia, tạo tiền đề cho một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, kết nối toàn cầu ngành công nghiệp chế biến gỗ.
VietnamWood 2025 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (VINEXAD) và Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Vietnam, đồng tổ chức bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA), với sự hợp tác chiến lược từ Tập đoàn NürnbergMesse và sự bảo trợ của Liên đoàn các Nhà sản xuất Máy móc Chế biến Gỗ Châu Âu (EUMABOIS). Sự kiện hứa hẹn mang tính bước ngoặt, phản ánh xu hướng phát triển của ngành chế biến gỗ hướng tới tự động hóa, số hóa và sản xuất bền vững.
NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM: BỨT PHÁ MẠNH MẼ
Theo Vietnam Briefing, năm 2024, ngành chế biến gỗ Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 17,3 tỷ USD, trong đó 1,05 tỷ USD đến từ các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như tre và mây. Danh mục sản phẩm gỗ ngày càng mở rộng với các mặt hàng giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.
Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 56% tổng kim ngạch. Dù phải đối mặt với mức thuế suất mới 20% áp dụng từ tháng này, Việt Nam vẫn duy trì vị thế cạnh tranh. Chính phủ đang tích cực đàm phán với Hoa Kỳ để đạt được các điều kiện thương mại thuận lợi hơn.
Để giữ vững vị trí tiên phong, các nhà sản xuất Việt Nam đang tập trung vào tối ưu hóa chi phí, tự động hóa quy trình sản xuất, giảm lãng phí nguyên liệu và triển khai các giải pháp bền vững. Những xu hướng này sẽ được thể hiện rõ nét tại VietnamWood 2025.
VIETNAMWOOD 2025: NỀN TẢNG TOÀN DIỆN CHO NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
VietnamWood 2025 là nền tảng thương mại toàn diện, bao quát mọi giai đoạn của ngành chế biến gỗ, từ sản xuất cơ bản đến hoàn thiện. Sự kiện mang đến cái nhìn tổng quan về hệ thống chế biến gỗ với sự tham gia của các nhà triển lãm quốc tế uy tín. Một số điểm nhấn nổi bật bao gồm:
Công ty TNHH Máy móc Kuang Yung: Giới thiệu dòng máy cưa xẻ hiệu suất cao mới nhất.
Anderson: Trưng bày máy phay CNC thiết kế cho chế biến gỗ thông minh và chính xác.
Nanxing: Trình diễn máy dán cạnh tiên tiến.
Leadermac: Ra mắt máy tạo hình bốn cạnh vượt trội.
Jun Shiau: Giới thiệu máy chà nhám hiện đại.
Bên cạnh đó, các thương hiệu quốc tế như Innovator Machinery Co., Ltd., Egger, American HardWood, Blum và Grass sẽ mang đến các giải pháp hoàn thiện bề mặt, vật liệu chế biến gỗ và vật tư tiêu hao chất lượng cao. VietnamWood 2025 là nơi quy tụ những công nghệ tiên tiến và các đối tác hàng đầu, mở ra cơ hội hợp tác và đổi mới cho ngành.
HỘI THẢO CHUYÊN SÂU VÀ KHU NEXTGEN: TĂNG TỐC TƯƠNG LAI NGÀNH GỖ
VietnamWood 2025 sẽ tổ chức các phiên hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, thảo luận về:
Xu hướng toàn cầu và phân tích ngành.
Tiến bộ công nghệ và đổi mới quy trình.
Tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Khu NEXTGEN là điểm nhấn đặc biệt, được thiết kế để thu hút các doanh nghiệp trẻ, công ty khởi nghiệp và tổ chức trong ngành chế biến gỗ. Khu vực này nhằm thúc đẩy tăng trưởng, chuyển giao kiến thức và trao quyền cho thế hệ tiếp theo, góp phần định hình tương lai ngành gỗ Việt Nam.
VietnamWood 2025 là hội chợ thương mại ngành chế biến gỗ uy tín hàng đầu Đông Nam Á, mang đến cơ hội độc đáo để:
Khám phá các công nghệ tiên tiến nhất.
Kết nối với các nhà cung cấp và chuyên gia hàng đầu.
Trưng bày các giải pháp, máy móc và vật liệu mới nhất để nâng tầm thương hiệu và nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Cổng đăng ký tham gia triển lãm đã chính thức mở! Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia nền tảng thương mại chế biến gỗ toàn diện nhất khu vực, nơi hội tụ các nhà lãnh đạo, người mua và chuyên gia toàn cầu.
* Thông tin chi tiết, vui lòng xem chi tiết tại đây: vietnamwood.chanchao.com.tw
