Thanh Hóa tạo việc làm mới cho gần 50.000 lao động

Nhờ đẩy mạnh đào tạo nghề, mở rộng liên kết với doanh nghiệp và thị trường lao động ngoài nước, Thanh Hóa đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong 9 tháng năm 2025...

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 48.500 lao động, bằng 83,6% kế hoạch năm và 99% so với cùng kỳ.

Đây là kết quả từ việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động.

Đáng chú ý, 8.080 lao động Thanh Hóa đã được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 134,7% kế hoạch năm, dù bằng 84,9% so với cùng kỳ. Lao động xuất khẩu của Thanh Hóa chủ yếu tập trung ở các thị trường truyền thống như Đài Loan (3.367 người), Nhật Bản (2.863 người) và Hàn Quốc (1.241 người). Các thị trường này được đánh giá là ổn định, có thu nhập tốt, góp phần nâng cao đời sống, kỹ năng nghề nghiệp và nguồn lực kinh tế cho địa phương.

Song song với việc tạo việc làm mới, Thanh Hóa cũng giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 13.710 lao động, giảm tới 32,9% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 2025), toàn tỉnh đã trao hơn 1,33 triệu suất quà với tổng trị giá hơn 490 tỷ đồng cho người có công, hộ nghèo, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

So với cùng kỳ năm trước, số quà tăng hơn 360 nghìn suất, tổng giá trị tăng thêm 11 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương, tỉnh, huyện và xã đóng góp khoảng 175 tỷ đồng, còn lại hơn 316 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và chia sẻ sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với người dân.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi và chính sách bảo trợ xã hội, với hàng trăm nghìn người được thụ hưởng.

Cụ thể, gần 394.000 người có công và thân nhân được tặng quà trị giá hơn 145 tỷ đồng; Hơn 245.000 hộ nghèo, cận nghèo nhận quà trị giá trên 71 tỷ đồng; Khoảng 132.000 đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ trên 51 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Cùng với việc tạo việc làm và chăm lo an sinh, Thanh Hóa đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.780 hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch năm 2025.

Tổng kinh phí huy động đạt 1.619 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 388 tỷ đồng, còn lại 1.231 tỷ đồng là nguồn vận động xã hội hóa từ doanh nghiệp và cộng đồng.