VINAFIS EXPO 2026 kỳ vọng đưa Thủy sản Việt Nam vươn mình

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ nuôi trồng, công nghệ giống và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo ngành thủy sản toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam – một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới đang bước vào giai đoạn hội nhập mới, với khát vọng khẳng định vị thế và lan tỏa giá trị của ngành ra toàn cầu...
Chiều 13/10/2025, Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm quốc tế Khoa học công nghệ Thủy sản Việt Nam lần thứ nhất – VINAFIS EXPO 2026, với chủ đề “Thủy sản Việt Nam vươn mình”. Đây là triển lãm quốc tế đầu tiên bao quát toàn bộ chuỗi giá trị của ngành thủy sản Việt Nam, do Hội Thủy sản Việt Nam chủ trì tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
TS. Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo VINAFIS EXPO 2026, cho biết sự kiện nhằm hình thành một triển lãm quốc tế thường niên uy tín, tổ chức định kỳ vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4 hằng năm). VINAFIS EXPO sẽ trở thành diễn đàn kết nối, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức trong và ngoài nước.
Ngày 10/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức chấp thuận chủ trương, giao Hội Thủy sản Việt Nam chủ trì tổ chức sự kiện (văn bản số 7767/BNNMT-CTSKN). VINAFIS EXPO 2026 sẽ diễn ra từ 28–30/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, quy mô dự kiến hơn 200 gian hàng trong nước và quốc tế, bao gồm các lĩnh vực giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, công nghệ nuôi trồng – khai thác, chế biến, logistics và thương mại.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khẳng định: “Việt Nam là quốc gia có thế mạnh rất lớn về thủy sản, cả trong nuôi trồng và khai thác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thiếu một sân chơi mang tầm quốc tế để giới thiệu công nghệ, chia sẻ tri thức và hợp tác phát triển bền vững”.
Theo ông Luân, các quốc gia phát triển như Na Uy tổ chức thường niên những hội chợ thủy sản quy mô lớn như Aqua Nor về nuôi trồng thủy sản và Nor-Fishing về khai thác biển – trở thành điểm hẹn của giới khoa học, doanh nghiệp, và công nghệ toàn cầu. Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một sự kiện tương tự, nơi thế giới mang công nghệ đến trình diễn, hợp tác và chuyển giao ngay tại trung tâm sản xuất của khu vực Đông Nam Á.
"VINAFIS EXPO 2026 chính là bước đi hiện thực hóa mong muốn đó. Sự kiện không chỉ tạo diễn đàn để trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm mới, mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn ngành, từ khâu nuôi trồng, khai thác đến chế biến và quản lý tài nguyên biển. Đây cũng là hướng đi phù hợp với Nghị quyết 57 của Trung ương về đẩy mạnh khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, giá trị và bảo vệ môi trường sinh thái", ông Trần Đình Luân chia sẻ,
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng Thư ký Hội Thuỷ sản Việt Nam thông tin VINAFIS EXPO 2026, với chủ đề “Thủy sản Việt Nam vươn mình” sẽ mang thông điệp “Khác biệt để vươn tầm”, thể hiện khát vọng của ngành thủy sản Việt Nam hướng tới phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động trọng điểm và hội thảo khoa học quốc tế, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đó là, Phiên tổng thể “Hợp tác phát triển thủy sản trong kỷ nguyên vươn mình”, đồng chủ trì bởi Cục Thủy sản & Kiểm ngư cùng Hội Thủy sản Việt Nam. Hội thảo về Chương trình cải tiến nghề cá (FIP) – hợp tác giữa Hội Thủy sản Việt Nam và Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam. Hội thảo phát triển nuôi biển Việt Nam do Hội Thủy sản Việt Nam và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội thảo Dinh dưỡng trong nuôi thủy sản, đồng chủ trì với Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC). Hội thảo “Giải pháp số cho phát triển ngành thủy sản” – hợp tác với NAVCAST Inc (Canada), Viện An toàn thực phẩm & Dinh dưỡng và Viện Giải pháp kỹ thuật nông nghiệp bền vững.
Ngoài ra, Farmtour – chương trình trải nghiệm thực tế tại các mô hình nuôi trồng hiện đại ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long – hứa hẹn là điểm nhấn hấp dẫn, giúp khách tham quan và nhà đầu tư quốc tế hiểu sâu hơn về hệ sinh thái thủy sản Việt Nam. Dự kiến, hơn 2.000 nông dân và đại lý khu vực phía Nam sẽ tham gia chương trình này.
Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận những đóng góp tiêu biểu cho ngành, Ban Tổ chức sẽ trao Giải thưởng “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam – VINAFIS AWARD” cho các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn cao, thân thiện môi trường và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội.
Trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng VINAFIS EXPO 2026, Hội Thủy sản Việt Nam còn phát động chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản toàn quốc nhân Ngày Truyền thống ngành (1/4), góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững. Hoạt động này dự kiến thu hút sự tham gia của các địa phương ven biển và nội địa, tạo nên phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng ngư dân cả nước.
Cùng với đó, Lễ hội thả cá tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 27/4/2026, sẽ mở màn cho chuỗi sự kiện trước thềm triển lãm – mang thông điệp nhân văn về bảo vệ đại dương xanh.
Ông Nguyễn Việt Thắng khẳng định: “VINAFIS EXPO không chỉ là một hội chợ mà đó là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo thị trường khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam. Tại đây, các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý sẽ cùng nhau hợp tác, đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, giá trị và bảo vệ tài nguyên biển”.
Từ những mô hình nuôi trồng thông minh ứng dụng AI đến công nghệ chế biến – bảo quản tiên tiến, từ giải pháp logistics xanh đến xu hướng số hóa nghề cá, VINAFIS EXPO 2026 sẽ là nơi kết nối tri thức – thúc đẩy đổi mới – truyền cảm hứng phát triển bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
