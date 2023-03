Vĩnh Phúc gọi vốn vào lĩnh vực ưu tiên từ nhà đầu tư Mỹ

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc làm trưởng đoàn sẽ có chuyến công tác tại Mỹ từ ngày 27/3-1/4 nhằm kết nối, trao đổi với các nhà đầu tư Hoa Kỳ về môi trường đầu tư và cơ hội kinh doanh tại Vĩnh Phúc.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ tới thăm và làm việc với sàn giao dịch chứng khoán New York, chứng kiến lễ rung chuông kết thúc phiên giao dịch và tìm hiểu nhu cầu đầu tư của một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư niêm yết tại sàn; trao đổi phương hướng hợp tác với Phòng Thương mại New York; thăm và làm việc với Công ty Luật Gibson, Dunn and Crutcher nhằm thiết lập mối quan hệ lâu dài, hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp là khách hàng của Gibson thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thung lũng Silicon, học tập, chia sẻ kinh nghiệm thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và ý tưởng, sản phẩm, kết nối nhà đầu tư, quỹ đầu tư để thương mại hoá sản phẩm....

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Mỹ sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tại San Francisco về các lĩnh vực điện, điện tử, ô tô, xe máy, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ với sự tham gia của 150 khách mời là các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ.

Dự kiến, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại San Francisco, Vĩnh Phúc sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với một số nhà đầu tư là các doanh nghiệp sản xuất, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính của Hoa Kỳ có nhu cầu mở rộng sản xuất, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ lần này nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư của Vĩnh Phúc năm 2023 tại một số thị trường trọng điểm. Trong đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung đẩy mạnh kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Những tháng đầu năm, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh với các đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… liên tục diễn ra nhằm quảng bá môi trường đầu tư và cập nhật những chính sách thu hút đầu tư mới trong bối cảnh hậu Covid-19.

Để hoàn thành mục tiêu thu hút 400 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (DDI) trong năm 2023, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đa dạng, linh hoạt trong hoạt động thu hút đầu tư. Chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hợp tác với các đối tác có nhiều tiềm năng, triển vọng lớn.

Tỉnh cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; cũng như đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường chuyển đổi số để công khai, minh bạch thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ các dự án sau cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh...