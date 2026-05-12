Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Virus Hanta tiếp tục gây lo ngại

Hoài Phương

12/05/2026, 14:10

Ngày 11/5, giới chức y tế Pháp và Mỹ xác nhận thêm hai hành khách trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan dương tính với virus Hanta. Diễn biến xảy ra trong lúc chiến dịch sơ tán khoảng 90 hành khách khỏi con tàu này sắp hoàn tất…

WHO khuyến nghị các nước thực hiện biện pháp cách ly hành khách 42 ngày. Ảnh: Reuters
WHO khuyến nghị các nước thực hiện biện pháp cách ly hành khách 42 ngày. Ảnh: Reuters

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết một hành khách nước này đã xét nghiệm dương tính với biến thể Andes của virus Hanta, và tình hình của bệnh nhân đang xấu đi.

Người bệnh xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm trong lúc trên chuyến bay sơ tán do chính phủ Pháp tổ chức. Bốn hành khách Pháp khác đi cùng chuyến có kết quả âm tính, nhưng sẽ được xét nghiệm lại sau đó, theo Bộ trưởng Rist.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ thông báo một công dân nước này trong quá trình sơ tán khỏi du thuyền đã xuất hiện những triệu chứng nhẹ nghi nhiễm virus Hanta. Một công dân khác có kết quả dương tính với biến thể Andes.

Toàn bộ công dân Mỹ trên tàu đều đã lên chuyến bay đặc biệt về nước, trong đó 2 hành khách có triệu chứng ngồi khoang cách ly riêng, Reuters đưa tin. Hiện 5 bang gồm Arizona, California, Georgia, Texas và Virginia cho biết đang theo dõi 7 người đã rời tàu trước đó. Giới chức nói rằng chưa ai trong số 7 người này xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Theo yêu cầu của chính quyền quần đảo Canary, chiến dịch sơ tán công dân các nước khỏi du thuyền phải hoàn tất trong ngày 11/5 (giờ địa phương), và con tàu rời đi sau đó trong ngày. Phía Tây Ban Nha xác nhận không tìm thấy chuột, vật chủ mang theo virus Hanta, trên tàu.

Pháp và Mỹ xác nhận thêm hai hành khách trên tàu du lịch MV Hondius dương tính với virus Hanta. Ảnh: India Times
Pháp và Mỹ xác nhận thêm hai hành khách trên tàu du lịch MV Hondius dương tính với virus Hanta. Ảnh: India Times

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García ngày 10/5 cho biết rằng chiến dịch hồi hương được phối hợp chặt chẽ giữa nhiều quốc gia đã diễn ra “đúng theo kế hoạch”. Trong ngày sơ tán đầu tiên có 94 hành khách thuộc 19 quốc tịch được đưa rời tàu. Vào thời điểm cập cảng, trên tàu có 147 người gồm 87 hành khách và 60 thành viên thủy thủ đoàn đến từ 24 quốc gia khác nhau.

Về quy mô ổ dịch trên tàu, tính đến nay, WHO cho biết đã có 6 trường hợp được xác nhận nhiễm virus và 2 trường hợp nghi nhiễm. Trong số các ca tử vong có một cặp vợ chồng người Hà Lan. Người chồng qua đời trên tàu và người vợ qua đời sau khi rời tàu tại cảng Saint Helena trên Đại Tây Dương để đi cùng thi thể của chồng.

Các nước cho biết đang hoàn tất việc truy vết bổ sung đối với 82 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Airlink từ đảo Saint Helena tới Johannesburg mà người vợ có mặt. Giới chức y tế Anh cho biết 2 công dân Anh đã được xác nhận nhiễm virus Hanta, đồng thời có thêm 1 trường hợp nghi nhiễm là công dân Anh đã rời tàu tại đảo Tristan da Cunha - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Nam Đại Tây Dương.

Chiến dịch sơ tán công dân các nước khỏi du thuyền đã hoàn tất trong ngày 11/5. Ảnh: Europe-CGTN
Chiến dịch sơ tán công dân các nước khỏi du thuyền đã hoàn tất trong ngày 11/5. Ảnh: Europe-CGTN

Theo Bộ Y tế Thụy Sĩ, giới chức nước này đang tiến hành truy vết bổ sung đối với những người từng tiếp xúc với một hành khách nhiễm bệnh rời tàu MV Hondius vào cuối tháng 4 và hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ. Bộ này cho biết vợ của bệnh nhân, người cũng tham gia chuyến đi, hiện chưa xuất hiện triệu chứng và đang tự cách ly để phòng ngừa.

Các chính phủ cũng đang theo dõi ít nhất 30 hành khách đã rời tàu tại đảo Saint Helena hẻo lánh ở Nam Đại Tây Dương vào cuối tháng 4, cùng nhiều người khác đi qua các cảng để tới nhiều quốc gia khác nhau. Hai công dân Singapore trở về từ tàu du lịch MV Hondius đã thực hiện cách ly và đang được theo dõi tại Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Singapore.

WHO tin rằng cặp vợ chồng người Hà Lan và có thể cả những người khác đã bị nhiễm bệnh trước khi tàu khởi hành vào ngày 1/4. Sau khi giải trình tự virus từ một số người nhiễm bệnh, WHO đã xác nhận rằng các trường hợp này nhiễm chủng Andes virus.

Ngoài ổ dịch trên tàu, dịch virus Hanta cũng đang gây chú ý tại Argentina. Mùa dịch hiện tại ở nước này bắt đầu từ tháng 6/2025. Đến nay, Argentina đã ghi nhận 101 trường hợp nhiễm virus, cao hơn nhiều so với 57 trường hợp trong cùng kỳ mùa trước.

Các nước đang hoàn tất việc truy vết bổ sung đối với hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Airlink từ đảo Saint Helena tới Johannesburg. Ảnh: Springfield News-Sun
Các nước đang hoàn tất việc truy vết bổ sung đối với hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Airlink từ đảo Saint Helena tới Johannesburg. Ảnh: Springfield News-Sun

Trong bối cảnh này, WHO khuyến nghị các nước thực hiện biện pháp cách ly kéo dài 42 ngày và chủ động theo dõi tình trạng hành khách rời tàu, bao gồm mỗi ngày kiểm tra triệu chứng như sốt, theo AFP. Tuy nhiên, từng quốc gia có thể quyết định áp dụng những biện pháp phù hợp với điều kiện nước họ.

Chẳng hạn, Bộ Y tế Hy Lạp cho biết hành khách nước này được yêu cầu bắt buộc cách ly 45 ngày ở bệnh viện tại Athens. Một số nước - bao gồm Đức, Anh, Thụy Sĩ và Hy Lạp, đã chọn cách ly 45 ngày. Australia và Pháp đã công bố thời gian giám sát tối thiểu lần lượt là 2 và 3 tuần, sau đó có thể gia hạn.

Trong khi đó, Mỹ cho hay 17 hành khách nước này có thể không cần phải bắt buộc cách ly ở cơ sở tại ĐH Nebraska. Họ có thể quay về nhà tùy theo mức độ đánh giá của phía y tế, và phải đảm bảo không làm lây nhiễm cho người khác trên đường đi. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo biện pháp trên của Mỹ có thể mang đến rủi ro.

Theo WHO, việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, Covid-19, viêm phổi do virus, bệnh leptospirosis, sốt xuất huyết hoặc nhiễm trùng huyết…

Do đó, việc khai thác tiền sử bệnh cẩn thận là rất cần thiết, đặc biệt chú ý đến khả năng tiếp xúc với động vật gặm nhấm, các nguy cơ nghề nghiệp và môi trường, lịch sử du lịch và tiếp xúc với các trường hợp đã được xác nhận ở những khu vực có virus Hanta.

Việc khai thác tiền sử bệnh cẩn thận là rất cần thiết, đặc biệt chú ý đến khả năng tiếp xúc với động vật gặm nhấm.
Việc khai thác tiền sử bệnh cẩn thận là rất cần thiết, đặc biệt chú ý đến khả năng tiếp xúc với động vật gặm nhấm.

Việc xác nhận trong phòng thí nghiệm dựa vào xét nghiệm huyết thanh để phát hiện kháng thể IgM đặc hiệu với virus Hanta hoặc sự gia tăng nồng độ IgG, cũng như các phương pháp phân tử như phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (RT-PCR) trong giai đoạn cấp tính của bệnh, khi RNA virus có thể được phát hiện trong máu.

Ngày 11/5 tại Geneva, ông Olivier Le Polain, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích dữ liệu phục vụ ứng phó của WHO, cho biết trung bình những người nhiễm virus bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần. Quan chức cấp cao của WHO nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới cách ly những người có khả năng tiếp xúc.

Ngoài ra, quan chức cấp cao của WHO cho rằng, thời gian ủ bệnh dài của virus Hanta “có nghĩa là chúng ta có thể thấy các trường hợp nhiễm bệnh xuất hiện trở lại trong vài ngày tới, thậm chí có thể là tuần tới”.

Tại Việt Nam, theo Cục phòng bệnh, Bộ Y tế, một số đơn vị đầu ngành đã báo cáo về năng lực xét nghiệm virus Hanta. Trong đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) hiện thực hiện 5 kỹ thuật xét nghiệm nhanh và xét nghiệm chẩn đoán xác định, bao gồm: xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể IgG kháng Hantavirus; kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể IgM kháng Hantavirus; kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể IgG kháng Hantavirus; kỹ thuật RT-PCR phát hiện ARN của Hantavirus; giải trình tự gen xác định Hantavirus.

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết, NIHE hiện có đầy đủ năng lực để xét nghiệm phát hiện virus Hanta bao gồm: nhân lực, thiết bị và sinh phẩm y tế xét nghiệm.

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

11:30, 05/05/2026

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

Bộ Y tế cảnh báo về loại virus Hanta lây bệnh từ chuột sang người

11:18, 05/05/2026

Bộ Y tế cảnh báo về loại virus Hanta lây bệnh từ chuột sang người

Bệnh tay chân miệng gia tăng tại TP.HCM, xuất hiện chủng virus độc lực cao

10:11, 30/03/2026

Bệnh tay chân miệng gia tăng tại TP.HCM, xuất hiện chủng virus độc lực cao

Từ khóa:

cách ly y tế du thuyền MV Hondius sức khỏe virus Hanta Vneconomy

Đọc thêm

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại...

Chớ coi thường các dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng

Chớ coi thường các dấu hiệu đầy hơi, chướng bụng

Những nghiên cứu gần đây cho thấy sức khỏe đường ruột có thể là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ, khiến việc chú ý đến các tín hiệu từ cơ thể, đặc biệt là từ đường ruột trở thành một phần thiết yếu của việc duy trì sức khỏe tốt...

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

AI trợ giúp người cao tuổi trước nguy cơ sa sút trí tuệ

Trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Ngoài tác dụng bầu bạn, các chatbot còn giúp báo động tình trạng sức khỏe và giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ…

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 trên toàn thế giới sau bệnh tim. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực nghiên cứu để phát minh ra các loại dược phẩm có thể giảm đáng kể tổn thương não do đột quỵ gây ra…

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Từ những ca bệnh người nước ngoài điều trị thành công tại các bệnh viện Việt Nam, lĩnh vực du lịch y tế với lợi thế về chuyên môn, chi phí và tiềm năng kết hợp dịch vụ, được đánh giá là có nhiều dư địa phát triển…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy