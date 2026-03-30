Bệnh tay chân miệng gia tăng tại TP.HCM, xuất hiện chủng virus độc lực cao

Nhật Dương

30/03/2026, 10:11

Ngành y tế dự báo, dịch bệnh tay chân miệng có thể đạt đỉnh vào các tháng 5 - 6 và tiếp tục xuất hiện một đợt cao điểm khác từ tháng 9 đến cuối năm...

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tình hình điều trị bệnh tay chân miệng tại TP.HCM. Ảnh: Hà Quyên.

Theo báo cáo của ngành y tế TP.HCM, trong 11 tuần đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 7.000 ca tay chân miệng, tăng khoảng 240% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ ca bệnh nặng (từ độ 2B trở lên) chiếm khoảng 1,3%.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trong 3 tháng đầu năm 2026, đã tiếp nhận 330 ca điều trị nội trú, trong đó khoảng 97% là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, chủ yếu dưới 2 tuổi. Bệnh viện cũng ghi nhận 52 ca bệnh nặng.

Đáng lưu ý, kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng virus Enterovirus 71 (EV71) – tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng và diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong.

Dự báo, dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào các tháng 5 - 6 và tiếp tục xuất hiện một đợt cao điểm khác từ tháng 9 đến cuối năm.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường phát hiện sớm, theo dõi sát diễn biến bệnh và điều trị kịp thời; đồng thời cập nhật hướng dẫn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng.

Ngành y tế TP.HCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo. Chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nặng.

Các cơ sở y tế được yêu cầu bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị; chủ động xây dựng phương án thu dung, mở rộng khu điều trị và tăng cường năng lực hồi sức cấp cứu.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, ngày 29/3, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến giám sát công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Chuyến công tác nhằm đánh giá thực tế tình hình dịch bệnh, năng lực thu dung, điều trị, từ đó đề xuất các giải pháp kiểm soát hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan và tử vong.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành hằng năm, song có thể gây biến chứng nặng và tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa hệ thống giám sát dịch tễ và cơ sở khám, chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh; triển khai kịp thời các biện pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng và trường học; đẩy mạnh tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực cho y tế tuyến cơ sở; duy trì hiệu quả hệ thống hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa.

Đồng thời, các cơ sở điều trị cần thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt đối với các chủng virus có độc lực cao như EV71.

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế TP.HCM tăng cường công tác truyền thông, tận dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook và hệ thống y tế học đường để cung cấp thông tin kịp thời đến phụ huynh về biện pháp phòng bệnh, dấu hiệu nhận biết sớm và hướng dẫn đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP.HCM trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Từ khóa:

Bệnh tay chân miệng Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM virus Enterovirus 71

