Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi
Hoài Phương
02/06/2026, 16:15
Kỷ nguyên “cá thể hóa” đang thay đổi cách điều trị ung thư phổi. Thông qua phân tích đặc điểm sinh học phân tử của từng khối u, các bác sĩ có thể lựa chọn phác đồ phù hợp hơn cho từng bệnh nhân, thay vì điều trị phác đồ chung như trước đây…
Mới đây, bệnh nhân nam T.V.D, 46 tuổi, có kết quả chụp CT,
PET/CT cho thấy khối u 58x29 mm từ phổi trái xâm lấn màng phổi trung thất lân cận
tạo thành khối lớn tại rốn phổi trái. BSCKII. Nguyễn
Thành Trung, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán bệnh ở
giai đoạn 4, di căn xương cột sống.
Kết quả xét nghiệm sinh học phân tử cho thấy ông Dũng mắc
ung thư phổi không tế bào nhỏ với đột biến gene EGFR DEL19. Người bệnh không thể phẫu thuật mà cần chuyển sang phác đồ
điều trị toàn thân bằng cách kết hợp thuốc đích với hóa trị.
"Đây là hướng
tiếp cận mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR nhạy
thuốc, khi hai phương pháp được dùng ngay từ đầu", bác sĩ Trung nói. Trước
đây, thuốc đích thường dùng đơn trị, còn hóa trị chỉ bổ sung ở giai đoạn sau. Khoảng
hai năm gần đây, nhiều nghiên cứu chứng minh xu hướng điều trị kết hợp ngay từ
đầu giúp kiểm soát toàn diện tế bào ung thư, kéo dài thời gian sống cho người bệnh.
Phối hợp thuốc đích và hóa trị giúp tấn công khối u theo hai
cơ chế. Thuốc đích kiểm soát các tế bào mang đột biến EGFR, ngăn chặn quá trình
tăng sinh, trong khi hóa trị tiêu diệt các dòng tế bào ung thư không phụ thuộc
đột biến. Nhờ đó, hiệu quả điều trị toàn diện hơn và làm chậm quá trình kháng
thuốc - nguyên nhân chính khiến bệnh tiến triển trở lại.
Sau hai chu kỳ điều trị,
sức khỏe bệnh nhân ổn định, tăng 3 kg. Các hạch ở cổ giảm kích thước 2/3 so với
trước điều trị, không còn đau ngực và ho, bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường.
Trước đó, các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh
viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp hiếm gặp: bệnh nhân mắc
đồng thời hai loại ung thư nguyên phát gồm ung thư phổi và ung thư tuyến tiền
liệt, được phát hiện trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng.
Bệnh nhân nam, 63 tuổi, qua thăm khám và thực hiện các kỹ
thuật cận lâm sàng, phát hiện tổn thương tại tuyến tiền liệt cùng nhiều khối u ở
phổi, tuyến thượng thận và xương. Kết quả sinh thiết và phân tích mô bệnh học giúp làm rõ: khối u phổi và khối u tuyến tiền liệt có nguồn gốc
hoàn toàn khác nhau, không phải di căn chéo.
Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chỉ định hóa trị ung
thư phổi bằng phác đồ Pemetrexed kết hợp Carboplatin, đồng thời điều trị nội tiết
cho ung thư tuyến tiền liệt bằng Degarelix. Sau 2 - 3 tháng điều trị, tình trạng
bệnh nhân ổn định, các triệu chứng lâm sàng cải thiện, các chỉ số dấu ấn ung
thư có xu hướng giảm, cho thấy đáp ứng điều trị bước đầu tích cực.
Có thể thấy, trong bối cảnh ung thư phổi vẫn là một trong những
nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, những tiến bộ mới trong điều trị
đang mở ra hy vọng kéo dài sự sống, thậm chí hướng tới mục tiêu điều trị triệt
căn cho người bệnh. Đây được xem là bước chuyển quan trọng hướng tới y học chính xác -
nơi mỗi bệnh nhân được lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất với đặc điểm
sinh học của khối u.
Tại Hội thảo “Cá thể hóa điều trị ung thư phổi: Từ lý
thuyết đến thực tiễn lâm sàng” vừa qua, ThS.BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa,
Bệnh viện FV, chia sẻ những con số đáng báo động: “Tại Việt Nam, mỗi năm
có thêm 26.000 ca mắc mới và gần 24.000 trường hợp tử vong do ung thư phổi. Tỷ
lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong đều ở mức rất cao, đặt ra thách thức lớn cho nền y
tế”.
Tại hội thảo, ThS.BS
Võ Thị Phương Thảo, Bác sĩ điều trị cấp cao, Trung tâm Hy Vọng, Bệnh viện FV,
đã trình bày chuyên đề “Điều trị ung thư phổi có đột biến EGFR”. Bác sĩ Thảo
nhấn mạnh, phác đồ điều trị ngày nay phải dựa trên đặc điểm sinh học và thể trạng
riêng biệt của từng người.
“Việc điều trị cho người bệnh trẻ tuổi sẽ hoàn toàn khác với
bệnh nhân lớn tuổi. Chúng ta phải đánh giá kỹ các bệnh lý nội khoa đi kèm để
tinh chỉnh phác đồ.” Một trong những bước tiến nổi bật được nhắc đến là sự
kết hợp giữa thuốc nhắm trúng đích thế hệ mới Osimertinib cùng hóa trị, mang lại
hiệu quả kiểm soát bệnh vượt trội.
Tại châu Á, đột biến gene EGFR chiếm 14% - 46% bệnh nhân ung
thư phổi. Đáng chú ý, đây là tác nhân sinh học chính được tìm thấy ở nhóm bệnh
nhân nữ dù không có tiền sử hút thuốc lá. ThS.BS Võ Thị Phương Thảo chia sẻ về
trường hợp một bệnh nhân nữ 48 tuổi, không hút thuốc, được phát hiện ung thư phổi
ở giai đoạn sớm và có đột biến gene EGFR.
Sau khi xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, bệnh nhân được
hóa trị bổ trợ 4 đợt kết hợp dùng thuốc trúng đích trong 3 năm. Đến nay, sau
hơn 53 tháng theo dõi, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh, không ghi nhận dấu hiệu tái
phát hay tiến triển bệnh. Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ (sinh năm 1964),
ung thư phổi di căn từ năm 2018. Nhờ phát hiện đột biến gene và duy trì uống
thuốc trúng đích, đến nay bà vẫn sống khỏe mạnh sau nhiều năm kiểm soát tế bào
ác tính.
Đồng tình, ThS.BS Võ Kim Điền, Phó Trưởng Trung tâm Điều
trị Ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV, cho biết bệnh nhân ung thư phổi hiện được
phân nhóm chi tiết theo đột biến gene hoặc mức biểu hiện
protein PD-L1 để chọn thuốc phù hợp nhất cho từng người bệnh. “Xét nghiệm sinh
học phân tử là bước bắt buộc trước khi lên phác đồ. Xác định đúng đột biến gì
giúp bác sĩ chọn chính xác thuốc nhắm trúng đích thế hệ mới, tối ưu hóa thời
gian sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Điền nhấn mạnh.
Thực tế, ung thư phổi tại Việt Nam đứng trong nhóm các ung
thư phổ biến nhất, song tỷ lệ phát hiện sớm vẫn còn rất thấp. Theo thống kê, chỉ
khoảng 10 - 14% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Trong khi, sự khác biệt về tiên lượng giữa các giai đoạn
là rất lớn. Nếu phát hiện ở giai đoạn 1A, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới
hơn 90%, nhưng ở giai đoạn muộn, con số này giảm xuống dưới 1%.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh ba trụ cột quan
trọng trong kiểm soát ung thư phổi gồm sàng lọc - chẩn đoán sớm, phối hợp đa
chuyên khoa và ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến. Những tiến bộ gần
đây trong điều trị, đặc biệt là liệu pháp miễn dịch và nhắm trúng đích, đang mở
ra hướng đi mới giúp kéo dài thời gian kiểm soát bệnh và cải thiện đáng kể tiên lượng.
Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất
15:52, 01/06/2026
Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm
14:51, 28/05/2026
Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam
Bác sĩ Việt Nam tiếp cận trực tiếp những công nghệ phẫu thuật cột sống hiện đại nhất
Những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật cột sống thế giới đã có những bước tiến vượt bậc nhờ công nghệ cao. Thực tế lâm sàng cho thấy, các ca can thiệp cột sống phức tạp ngày càng đòi hỏi mức độ chính xác tuyệt đối để kiểm soát rủi ro toàn diện cho người bệnh...
Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng
Theo y học cổ truyền, mùa hè thuộc hành Hỏa, dễ gây hao tổn tân dịch (dịch cơ thể), từ đó ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ, đặc biệt là thận. Nguyên tắc “Thanh nhiệt - Sinh tân” được xem là nền tảng trong dự phòng bệnh lý liên quan đến mất nước và rối loạn chuyển hóa…
Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm
Hệ hô hấp dễ bị tổn thương, mắc bệnh bởi nhiều tác nhân bên ngoài, trong đó ba tác nhân chính là phế cầu khuẩn, virus hợp bào (RSV) và não mô cầu. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là nhóm chịu tổn thương nặng nề nhất…
Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng
Mùa hè năm nay đến sớm cùng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Hiện các bệnh viện đồng loạt triển khai phương tiện chống nóng và nước sinh hoạt nhằm xoa dịu người nhà cũng như bệnh nhân…
Bảo vệ thị lực cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè
Theo Khảo sát của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30 - 40% lứa tuổi đi học. Ở Hà Nội và TP.HCM, hơn 50% trẻ ở lứa tuổi này bị ảnh hưởng tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: