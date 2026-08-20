Vlasta Premier - Phú Thuận tri ân, quà tặng lên tới 200 triệu đồng

Chính sách bán hàng mới ra mắt của Vlasta Premier - Phú Thuận mở ra giải pháp sở hữu nhà linh hoạt, cùng loạt đặc quyền tài lộc thiết thực.

Đón mùa Vu Lan với chính sách tri ân, Vlasta Premier – Phú Thuận triển khai chương trình ưu đãi từ 13/8 đến 15/9/2026, mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư.

QUÀ TẶNG “LỘC VÀNG” CHO CÁC GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

Theo đó, với mỗi giao dịch thành công, khách hàng được tặng 1 cây vàng trị giá 140 triệu đồng, cùng gói quà tặng đặc biệt trị giá 30 triệu đồng cho căn 1 phòng ngủ/1 phòng ngủ+ và 50 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.

Vlasta Premier - Phú Thuận tung loạt ưu đãi tháng Ngâu, mang đến nhiều giá trị thiết thực cho cả khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu từ sản phẩm thứ hai được hưởng thêm chiết khấu 1% trên tổng giá trị căn hộ. Chính sách miễn 100% phí quản lý trong 3 năm đầu cũng góp phần tối ưu chi phí vận hành, gia tăng giá trị thực tế trong những năm đầu sở hữu.

Không chỉ trao thêm giá trị ngay thời điểm giao dịch, chính sách của Vlasta Premier – Phú Thuận còn được thiết kế để khách hàng chủ động hơn với dòng tiền thông qua ba phương án thanh toán linh hoạt.

BA PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN, LINH HOẠT THEO TỪNG BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

Với phương án vay ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ khi ký Hợp đồng mua bán, đóng thêm 5% sau hai tháng và 15% đến thời điểm nhận nhà (dự kiến quý 4/2027), ngân hàng sẽ giải ngân 65% giá trị căn hộ cùng hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng.

Cách phân bổ này giúp giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời tạo dư địa để khách hàng chủ động tích lũy và quản trị tài chính gia đình.

Với khách hàng có sẵn nguồn vốn, phương án thanh toán sớm mang lại lợi thế đáng kể, khi hoàn tất 95% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ khi ký Hợp đồng mua bán khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 11% khấu trừ trực tiếp vào giá bán, 5% còn lại thanh toán khi căn hộ được cấp sổ hồng.

Bên cạnh đó, phương án thanh toán theo tiến độ cho phép chia nhỏ các khoản thanh toán từ 5–10%, giãn cách từ 60–360 ngày trong suốt thời gian xây dựng. Khách hàng cũng được hưởng chiết khấu 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, qua đó tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền nhàn rỗi.

Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu thiết kế kính full-height, tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn.

Sự đa dạng về phương thức thanh toán giúp mỗi khách hàng có thể lựa chọn cách sở hữu phù hợp với khả năng tài chính, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch an cư hoặc tích sản dài hạn.

ĐÓN NHỊP PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN CÙNG VLASTA PREMIER - PHÚ THUẬN

Tọa lạc trên trục Đào Trí, phường Phú Thuận, Vlasta Premier – Phú Thuận sở hữu lợi thế khi nằm trong khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm như đường Nguyễn Tất Thành mở rộng lên 10 làn xe, nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ được kỳ vọng từng bước nâng cao năng lực kết nối của Nam Sài Gòn với trung tâm thành phố và các cực phát triển mới.

Vlasta Premier - Phú Thuận kiến tạo không gian sống khoáng đạt kết nối thiên nhiên và nhịp sống an yên.

Cùng với lợi thế vị trí, dự án kiến tạo trải nghiệm sống riêng tư với mật độ chỉ 11 căn/tầng, hệ kính panorama mở rộng tầm nhìn về phía sông Đồng Nai và hệ tiện ích nội khu đa dạng. Từ co-working, thư viện, trường mầm non đến rạp chiếu phim, phòng golf 3D, hồ bơi panorama, gym, yoga và vườn thiền, mỗi không gian được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu làm việc, học tập, kết nối, vận động và tái tạo năng lượng trong một cộng đồng sống hiện đại.

Trong bối cảnh Nam Sài Gòn đang đứng trước những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị, sự cộng hưởng giữa vị trí, không gian sống và chính sách tài chính tạo nên lợi thế đáng chú ý cho Vlasta Premier – Phú Thuận.

Từ đặc quyền “lộc vàng” mùa Vu Lan đến những giải pháp sở hữu linh hoạt, Vlasta Premier – Phú Thuận mở ra cơ hội để khách hàng an cư hôm nay, đồng thời đón đầu những giá trị đang được bồi đắp cùng nhịp phát triển của Nam Sài Gòn.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao.

Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388.

Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan