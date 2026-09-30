Giá vàng phục hồi dù tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng

Dư địa phục hồi của giá vàng đang bị hạn chế bởi thị trường đang chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (29/9), lấy lại một phần thiệt hại trong phiên lao dốc ngày hôm trước, bất chấp tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.183 USD/oz, tăng 67,5 USD/oz so với mức chốt của phiến trước, tương đương tăng 1,64% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 61,59 USD/oz, tăng 0,79 USD/oz, tương đương tăng 1,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng khoảng 0,3%, đóng cửa ở mức 4.179,7 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng giảm 4% trong phiên ngày thứ Hai, xuống mức thấp nhất trong 7 tuần. Giá vàng phục hồi chủ yếu nhờ lực bắt đáy từ một bộ phận nhà đầu tư, trong khi áp lực giảm đối với giá vàng từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tiếp tục đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Xuất phát từ giá năng lượng cao và áp lực lạm phát dai dẳng, việc nhà đầu tư đặt cược mạnh rằng Fed có thể có thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm nay đang đẩy cao tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, theo đó gây sức ép giảm lớn lên giá vàng.

Phiên này, thị trường tiếp tục đặt cược khả năng khoảng 70% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và khả năng khoảng 95% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Diễn biến giá vàng phiên ngày hôm nay chỉ là một sự điều chỉnh sau phiên giảm ngày hôm qua. Tôi cho rằng những trở ngại lớn đối với giá vàng vẫn đang còn đó. Kỳ vọng cao về việc Fed tiếp tục nâng lãi suất đang giữ đồng USD và lợi suất trái phiếu ở mức cao”, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại của công ty Zaner Metals, ông Peter Grant, nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Grant, dư địa phục hồi của giá vàng đang bị hạn chế bởi thị trường đang chờ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu.

Dù hồi phục, giá vàng vẫn đang thấp hơn ngưỡng trung bình động của 100 ngày. Đây được xem là một chỉ báo kỹ thuật cho thấy rủi ro giá vàng sụt giảm trở lại.

Đồng USD duy trì xu hướng tăng nhờ được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất Fed cao hơn lâu hơn và vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ. Chỉ số Dollar Index tăng 0,18%, đóng cửa ở mức 101,38 điểm. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, chỉ số đã tăng gần 1,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ tiếp diễn do mối lo về lạm phát và nợ công lớn. Phiên này, lực bán tập trung vào các trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, đẩy lợi suất của các kỳ hạn này tăng cao hơn.

Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 5,585%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này vượt 5,6%, cao nhất 24 năm.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, đạt 5,253%. Trong khi đó, lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 4,891%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm khoảng 3% khi có tin xuất khẩu dầu của Saudi Arabia từ Biển Đỏ đang hồi phục nhanh nhờ đường ống Đông - Tây nối lại hoạt động sau một thời gian phải đóng cửa vì bị tấn công trong tháng 9 này. Tuy vậy, giá dầu Brent vẫn đang ở mức hơn 102 USD/thùng, một con số gây nhiều lo ngại về áp lực lạm phát.

Vàng được biết đến là tài sản chống lạm phát hàng đầu, nhưng môi trường lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vì vàng không mang lãi suất. Hiện tại, vai trò chống lạm phát của vàng đang bị lấn át bởi áp lực giảm từ yếu tố lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.057,4 tấn vàng. Phiên trước, quỹ mua ròng hơn 4 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (30/9), giá kim loại quý chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,1%, giao dịch ở mức gần 4.188 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,2%, đạt 61,7 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.