Quảng Trị đón áp lực mới, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh

Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...

Quảng Trị đang rà soát nguồn cung đá xây dựng và đất san lấp phục vụ các dự án trên địa bàn. Ảnh: Phạm Đức.

Chiều 29/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát tình hình cung ứng đá xây dựng và đất san lấp trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương Quảng Trị, quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn tỉnh hiện có 224 khu vực mỏ đá xây dựng và đất san lấp, với tổng diện tích khoảng 3.491,99 ha, tổng trữ lượng và tài nguyên dự báo khoảng 1.281,393 triệu m3.

Trong đó, tỉnh đã cấp phép 62 mỏ đá xây dựng và 1 giấy phép thu hồi đá xây dựng, với tổng trữ lượng, khối lượng được cấp phép khoảng 110,77 triệu m3. Tổng công suất khai thác và thu hồi hiện đạt khoảng 5,76 triệu m3/năm.

Đối với đất san lấp, có 20 mỏ được cấp phép và 8 mỏ có đất san lấp khai thác đi kèm, tổng trữ lượng khoảng 30,36 triệu m3, công suất khai thác khoảng 3,62 triệu m3/năm.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng vật liệu đang có xu hướng tăng nhanh theo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Năm 2026, Quảng Trị dự kiến cần khoảng 1,76 triệu m3 đá xây dựng và 4,77 triệu m3 đất san lấp. Sang năm 2027, nhu cầu đá xây dựng tăng lên khoảng 3,29 triệu m3, trong khi đất san lấp khoảng 4,58 triệu m3.

Đáng chú ý, giai đoạn 2028–2030, nhu cầu đá xây dựng được dự báo lên tới 6,40–6,56 triệu m3/năm, cao hơn công suất khai thác và thu hồi khoảng 5,76 triệu m3/năm hiện được cấp phép.

Theo đánh giá tại buổi làm việc, nguồn đá xây dựng và đất san lấp hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu dự kiến trong giai đoạn 2026–2027.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2028–2030, áp lực nguồn cung đá xây dựng sẽ rõ hơn, khi nhu cầu vượt công suất khai thác được cấp phép hiện nay. Đây cũng là thời điểm nhiều dự án hạ tầng, giao thông và xây dựng lớn được triển khai, khiến nhu cầu vật liệu tiếp tục gia tăng.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi về tình hình cung ứng vật liệu cho các dự án đang triển khai, đồng thời bàn phương án phân bổ nguồn vật liệu hợp lý nhằm giảm chi phí vận chuyển, hạn chế lãng phí và bảo đảm tiến độ công trình.

Một trong những vấn đề được các đại biểu phản ánh là giá vật liệu xây dựng tăng cao trong bối cảnh nguồn cung còn hạn chế. Các đơn vị kiến nghị tỉnh nghiên cứu giải pháp nâng công suất khai thác các mỏ đá để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trước áp lực này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương giao Sở Công Thương chủ trì rà soát quy trình, công suất khai thác và các điều kiện liên quan để xem xét việc mở rộng các mỏ theo quy định.

Sở Công Thương cũng được yêu cầu rà soát hồ sơ của các doanh nghiệp đang khai thác vật liệu xây dựng. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng vật liệu của các ban quản lý dự án, tỉnh sẽ xem xét khả năng khai thác, cung ứng của từng doanh nghiệp để có phương án xử lý phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng chủ động phối hợp, phát huy năng lực hiện có nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, sau buổi làm việc đã có 12 đơn vị chủ động phối hợp, đăng ký với Sở Công Thương Quảng Trị để nâng công suất các mỏ vật liệu. Đây được xem là giải pháp nhằm bổ sung nguồn cung trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu đá xây dựng dự kiến tăng mạnh từ năm 2028.