Hà Nội giao 273ha đất thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu

Thành phố Hà Nội vừa quyết định giao 2.733.173 m2 đất đợt 2 (đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng) tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, để thực hiện Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh...
Trong tổng diện tích 2.733.173 m2 đất được giao, có 384.327 m2 đất xây dựng nhà ở thương mại, gồm: nhà ở cao tầng và thấp tầng. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư sử dụng đất từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cho thuê đất đến hết ngày 29/7/2076, là thời điểm hết thời hạn sử dụng đất của Dự án theo Quyết định giao đất đợt 1 của Chủ tịch UBND Thành phố. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, và diện tích đất sử dụng chung theo quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.
Cùng với diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại, còn có 340.221 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư, gồm: 80.704 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư cao tầng và 259.517 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư thấp tầng, nhà nước giao đất cho chủ đầu tư không thu tiền sử dụng đất. Người được giao đất ở tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; người mua nhà ở tái định cư nộp tiền mua nhà theo quy định. Người được giao đất ở tái định cư và người mua nhà ở tái định cư sử dụng đất ổn định, lâu dài.
Đối với quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, diện tích được giao là 25.334 m2. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất này theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ đầu tư sử dụng diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội, từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cho thuê đất đến hết ngày 29/7/2076. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ và diện tích đất sử dụng chung theo quy định, với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài.
Bên cạnh quỹ đất dành cho loại hình nhà ở, dự án cũng bố trí 122.494 m2 đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm; 208.067 m2 đất sử dụng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh (183.316 m2 đất giáo dục và 24.751 m2 đất bãi đỗ xe). Phần diện tích còn lại là 1.652.730 m2 đất được sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, khu vực tập luyện thể dục thể thao và công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.
Trước đó, Hà Nội đã giao 1.562.266 m2 đất đợt 1 tại xã Thư Lâm cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, để thực hiện Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (phân kỳ 1 thuộc Dự án thành phần 1). Quỹ đất này gồm: 191.373 m2 đất xây dựng nhà ở thương mại; 396.953 m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư; 9.255 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội; 46.755 m2 đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ; 80.115 m2 đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; 837.815 m2 đất phục vụ mục đích công cộng.
Đến hết năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố đạt trên 29 m2 sàn/người; tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm hàng chục triệu m2 so với đầu kỳ. Thành phố đã triển khai nhiều dự án khu đô thị mới, khu nhà ở thương mại với quy mô lớn, góp phần hình thành các khu vực phát triển mới và các trục hướng tâm. Cùng với quá trình này, yêu cầu về phát triển nhà ở và tổ chức không gian đô thị đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo.
Trước hết là áp lực gia tăng dân số cơ học và nhu cầu nhà ở đa dạng. Vì vậy, nhu cầu nhà ở không chỉ tăng về số lượng, mà còn đa dạng về loại hình, như: nhà ở xã hội, nhà ở cho công chức, chuyên gia, nhân lực chất lượng cao, tái định cư…, đòi hỏi mô hình tích hợp và linh hoạt hơn. Mặt khác, quỹ đất ngày càng hạn chế cũng yêu cầu phải khai thác theo mô hình tổng thể, tích hợp đa chức năng, có cơ chế điều tiết lợi ích hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội.
Đà phát triển kinh tế đang định hình một Hải Phòng khác. Khi cơ hội và sự thịnh vượng ngày càng hiện hữu, người thành công tại đây sẽ muốn sống như thế nào?
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đời sống tinh thần ngày càng được chú trọng, văn hóa - nghệ thuật ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng của quốc gia và trở thành định hướng trụ cột theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc, gắn bó sâu sắc với kinh tế, xã hội và sự phát triển của con người. Đó cũng là lý do năm 2026, lần đầu tiên ngày 24/11 được chọn là “Ngày văn hóa Việt Nam”.
Trong bối cảnh thị trường tái cơ cấu và thanh lọc mạnh mẽ, các dự án sở hữu pháp lý vững chắc, tiến độ nhanh và chính sách hỗ trợ tài chính tối ưu sẽ nắm trọn lợi thế thu hút khách hàng.
Sự phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả...
Bộ Tư pháp vừa công bố Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Hồ sơ cho thấy việc xây dựng Nghị định xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện pháp lý cho các mô hình phát triển mới...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...