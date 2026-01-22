VMSC tiếp tục thoái vốn tại MSB theo phương thức khớp lệnh

Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)...

Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Theo đó, VMSC tiếp tục đăng ký bán hết 2.451.146 cổ phiếu MSB, theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 23/01 đến ngày 13/02.

Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), qua đó tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Việc giảm tỷ lệ sở hữu của VMSC cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mới tiếp cận cổ phiếu MSB.

Trước đó, tổ chức này đã đăng ký bán hết 2.861.146 cổ phiếu, từ ngày 19/12 đến ngày 16/1 nhưng do điều kiện thị trường không phù hợp, tổ chức này chỉ bán được 410.000 cổ phiếu và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn hơn 2,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,078% như hiện tại.

Theo nhận định từ YSVN, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 1.6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó tín dụng tăng trưởng cao và tỷ lệ NIM được giữ vững cùng với việc chi phí dự phòng giảm.

Trong 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 4.8 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước do MSB ghi nhận các khoản thu nhập không thường xuyên trong 9 tháng năm 2024.

Đáng chú ý, tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 15.9% từ đầu năm đến nay, cao hơn tăng trưởng tín dụng hệ thống, tiền gửi tăng 18.6% từ đầu năm đến nay; Thu nhập ngoài lãi tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi thuần so với lỗ trong năm ngoái, trong khi các mảng kinh doanh khác đều ảm đạm; Chất lượng tài sản chịu áp lực nhẹ với tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 2.8% từ 2.7% của cùng kỳ năm ngoái.

Lãi dự thu đã tăng lên 4.1% từ 3.6% trong quý 2 năm 2025 và 2.9% trong quý 4 năm 2024, cho thấy tiềm ẩn rủi ro chất lượng tài sản suy yếu. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLR giảm xuống 54% từ 56% trong quý 2/2025 và 64% trong quý 4/2024.

MSB có kế hoạch thâu tóm một công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ và thoái vốn khỏi TNEX (công ty con tài chính tiêu dùng). Đồng thời, việc VNPT đăng ký thoái vốn toàn bộ MSB có thể là chất xúc tác ngắn hạn đối với giá cổ phiếu.

Ở mức giá hiện tại, MSB đang giao dịch tại P/B là 0.8x, thấp hơn mức P/B trung bình ngành 1.6x. Mức Stock Rating của MSB ở mức 81 điểm cho nên YSVN đánh giá "tích cực" mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

Theo YSVN, đồ thị giá của MSB đóng cửa tăng 7% với khối lượng giao dịch tăng đột biến và đồ thị giá vượt đường trung bình 50 phiên. Đồng thời, đồ thị giá thoát khỏi giai đoạn đi ngang cho nên xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của MSB cũng được nâng lên mức tăng.

Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét "mua" ngắn hạn với mức giá hiện tại. Kết năm 2025, MSB chốt tại mức 12,400 đồng/cổ phiếu, tăng 28% sau 1 năm và hiện đang là phiên chiều ngày 22/1/2025, giá cổ phiếu MSB tăng nhẹ lên 12.550 đồng/cổ phiếu.