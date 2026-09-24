Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đẩy mạnh giao dịch chứng khoán trong tháng 8

Nhà đầu tư cá nhân trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận giá trị giao dịch tăng lần lượt 7,4% và 8,3% so với tháng trước, cho thấy mức độ tham gia của hai nhóm này có dấu hiệu cải thiện.

Dòng vốn ETF toàn cầu có dấu hiệu thận trọng hơn trong tháng 8, khi diễn biến địa chính trị và mặt bằng giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ.

DÒNG TIỀN VÀO ETF CỔ PHIẾU THẬN TRỌNG, ETF HÀNG HÓA HÚT MẠNH

ETF cổ phiếu vẫn ghi nhận hút ròng 136,1 tỷ USD, nhưng giảm gần 50% so với tháng trước, cho thấy dòng vốn vào các tài sản rủi ro đã phần nào chậm lại, theo dữ liệu từ VnDirect.

Ở nhóm tài sản có tính phòng thủ cao hơn, ETF trái phiếu tiếp tục thu hút dòng vốn, với giá trị hút ròng đạt 56,3 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng trước nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với các tài sản có thu nhập cố định vẫn được duy trì trong bối cảnh nhà đầu tư tăng cường đa dạng hóa và cân bằng rủi ro danh mục.

Trong khi đó, dòng vốn vào các nhóm tài sản thay thế và hàng hóa tiếp tục tích cực. ETF tiền tệ hút ròng 6,7 tỷ USD, tăng gần 150% so với tháng trước, trong khi ETF hàng hóa hút ròng 20,2 tỷ USD, cao hơn 4 lần tháng trước, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước bất định địa chính trị, lạm phát và biến động giá năng lượng.

ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển tiếp tục duy trì xu hướng hút ròng, với giá trị khoảng 107 tỷ USD trong tháng 8, giảm 22,5% so với tháng trước. Mặc dù dòng vốn đã chậm lại, quy mô hút ròng vẫn ở mức tương đối cao so với mặt bằng các tháng trước, cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu tại các thị trường phát triển vẫn được duy trì, dù tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng hơn trước những bất định về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Ngược lại, dòng vốn ETF cổ phiếu tại các thị trường mới nổi quay đầu rút ròng trong tháng 8, với giá trị khoảng 11,6 tỷ USD, sau khi ghi nhận một tháng hút ròng trước đó. Diễn biến này chủ yếu đến từ dòng vốn rút mạnh khỏi ETF cổ phiếu Trung Quốc, với giá trị bán ròng gần 18 tỷ USD trong tháng 8. Điều này cho thấy tâm lý đối với các thị trường mới nổi vẫn thận trọng hơn, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng và các yếu tố địa chính trị tiếp tục tạo áp lực lên dòng vốn quốc tế.

Tại các thị trường phát triển, Mỹ tiếp tục là điểm đến chính của dòng vốn ETF cổ phiếu, với giá trị hút ròng đạt 92,6 tỷ USD, giảm 12,9% so với tháng trước nhưng vẫn chiếm phần lớn dòng vốn vào các thị trường được thống kê. Trong khi đó, dòng vốn vào Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chậm lại đáng kể, lần lượt giảm từ 4,6 tỷ USD và 10,3 tỷ USD trong tháng 7 xuống 1,8 tỷ USD và 2,1 tỷ USD trong tháng 8, cho thấy đà phân bổ vốn vào các thị trường phát triển ngoài Mỹ có dấu hiệu suy yếu.

Ngược lại, dòng vốn ETF cổ phiếu tại các thị trường mới nổi quay đầu rút ròng trong tháng 8, sau khi ghi nhận mức hút ròng mạnh trong tháng trước.

Trung Quốc đóng góp lớn vào mức rút ròng, với giá trị rút ròng gần 18,0 tỷ USD, đảo chiều đáng kể so với mức hút ròng gần 69,8 tỷ USD trong tháng 7. Đài Loan cũng ghi nhận rút ròng 1,65 tỷ USD, trong khi Thái Lan rút ròng khoảng 31 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ thu hút dòng vốn, với giá trị hút ròng khoảng 316 triệu USD, cho thấy dòng vốn ETF tiếp tục có sự phân hóa đáng kể giữa các thị trường mới nổi.

TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI ĐẨY MẠNH GIAO DỊCH

Trong tháng 8, thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ở mức thấp, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những bất định từ bên ngoài, cùng diễn biến lãi suất và thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Trên HoSE, giá trị và khối lượng khớp lệnh bình quân đạt lần lượt 14,2 nghìn tỷ đồng/phiên và 546,7 triệu cổ phiếu/phiên, giảm tương ứng 2,1% và 6,5% so với tháng 7/2026, đồng thời là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Diễn biến này cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa thực sự cải thiện, dù VN-Index đã phục hồi đáng kể trong tháng 8.

Xét theo cơ cấu nhà đầu tư, hoạt động giao dịch có sự phân hóa rõ nét. Nhà đầu tư cá nhân trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận giá trị giao dịch tăng lần lượt 7,4% và 8,3% so với tháng trước, cho thấy mức độ tham gia của hai nhóm này có dấu hiệu cải thiện.

Ngược lại, tổ chức trong nước và cá nhân nước ngoài tiếp tục thu hẹp hoạt động giao dịch, với giá trị giao dịch giảm lần lượt 17,8% và 2,3% so với tháng 7. Nhìn chung, sự cải thiện về mức độ tham gia của một số nhóm nhà đầu tư chưa đủ để tạo ra sự phục hồi đồng đều của thanh khoản toàn thị trường.

Mặc dù ghi nhận tháng bán ròng thứ 8 liên tiếp, áp lực bán ròng của khối ngoại đã giảm đáng kể trong tháng 8. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1,6 nghìn tỷ đồng trên HoSE, giảm 85,8% so với tháng trước, đồng thời là mức bán ròng thấp nhất kể từ đầu năm. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE đạt hơn 93 nghìn tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo nhóm nhà đầu tư, cá nhân nước ngoài tiếp tục bán ròng tháng thứ 7 liên tiếp, với giá trị gần 2,4 nghìn tỷ đồng, thu hẹp nhẹ so với mức 2,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 7. Trong khi đó, tổ chức nước ngoài chuyển sang mua ròng nhẹ 748 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 7 tháng bán ròng liên tiếp. Ở khối nội, tổ chức trong nước mua ròng 961 tỷ đồng sau một tháng bán ròng, trong khi cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng 682 tỷ đồng, dù quy mô mua ròng đã giảm đáng kể so với các tháng gần đây.

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 vẫn tập trung chủ yếu tại các nhóm ngành vốn hóa lớn. Trong đó, Ngân hàng dẫn đầu với giá trị bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là Bất động sản với hơn 1,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhóm Hóa chất, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Tiện ích, Dầu khí, Bảo hiểm và Du lịch & Giải trí cũng ghi nhận bán ròng, nhưng với quy mô thấp hơn.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số nhóm ngành, gồm Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Tài nguyên cơ bản, Thực phẩm & Đồ uống và Dịch vụ tài chính, dù giá trị mua ròng nhìn chung còn hạn chế. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng vốn ngoại đang có sự phân hóa và tái cơ cấu danh mục, thay vì hình thành xu hướng bán ròng đồng loạt trên toàn bộ các nhóm ngành.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8, với giá trị khoảng 202 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 6 nghìn tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy áp lực rút vốn qua kênh ETF đang có xu hướng hạ nhiệt, dù khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.