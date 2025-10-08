VN-Index đứng trước cơ hội vượt đỉnh lịch sử

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/10/2025

Kết phiên 7/10, VN-Index giảm 10,2 điểm, tương đương 0,6% xuống mốc 1.685,3 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,82 điểm, tương đương 0,66% xuống 272,87 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.715-1.725 điểm nếu thị trường được nâng hạng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.715-1.725 điểm nếu thị trường được nâng hạng ngay trong kỳ đánh giá lần này. Bên cạnh câu chuyện nâng hạng, kết quả kinh doanh quý 3 của nhiều nhóm ngành được dự báo sẽ có sự tăng tốc về tăng trưởng lợi nhuận cũng là yếu tố gián tiếp hỗ trợ cho diễn biến thị trường trong giai đoạn hiện tại. Diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ vẫn luân phiên tăng điểm để hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp trùng của thị trường trong phiên để mở các vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn. Tập trung các ngành chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…”.

Chỉ số có thể tiếp tục giằng co quanh vùng đỉnh trong những phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau khi vượt 1,700 không thành công, VN-Index lùi xuống giằng co trong vùng 1.676 – 1.705 trước khi đóng cửa tại mốc 1.685,30 điểm, giảm hơn 10 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch & giải trí, Bán lẻ,… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Chỉ số có thể tiếp tục giằng co quanh vùng đỉnh trong những phiên tới. Thông tin đáng chú ý: trong phiên ngày mai, FTSE công bố báo cáo đánh giá phân loại thị trường. Thông tin này có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn”.

VN-Index vẫn tích lũy dưới vùng kháng cự đỉnh cũ tháng 9/2025

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 01 tháng tích lũy với "cú hích" đến từ GDP quý 3 tăng trưởng ở mức cao và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Thể hiện qua chỉ số VN30 đang vượt lên vùng giá đỉnh tháng 9/2025 và đang chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh cũ. Trong khi VN-Index vẫn tích lũy dưới vùng kháng cự đỉnh cũ tháng 9/2025 và cần động lực tốt hơn đến từ kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tốt.

Sau thông tin tình hình kinh tế vĩ mô quý 3, thị trường đang chờ Báo cáo đánh giá, phân loại thị trường chứng khoán của FTSE Russell. Trong trường hợp được nâng hạng như kỳ vọng, Việt Nam sẽ bước chân vào phân hạng mới nổi thứ cấp cùng với những quốc gia có hồ sơ phát triển kinh tế nổi bật nhất tại châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, hay nền kinh tế giàu tài nguyên và đang có những bước chuyển đổi ấn tượng là Ả Rập Xê-út. Chúng tôi cũng đã công bố báo cáo Chiến lược tháng 10/2025. Hiện tại nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ được nâng hạng và kết quả này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 10 điểm và kết phiên tại mức 1.685 điểm (-0.6%). Chỉ số mở gap tăng vượt mốc 1.700 khi bắt đầu phiên giao dịch. Mặc dù vậy, áp lực bán từ nhiều cổ phiếu nhóm Ngân hàng khiến chỉ số quay đầu giảm điểm trong phiên hôm nay.

Lực bán diễn ra tại vùng đỉnh 1.700 làm giảm điểm, tuy nhiên mức thanh khoản hôm nay ở mức thấp so với các phiên gần nhất. Ngoài ra, VN-Index vẫn đóng cửa trên MA10 cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ. Bên cạnh đó, kết quả chính thức về nâng hạng thị trường sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai (08/10).

Chúng tôi kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ được nâng hạng và kết quả này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Nhà đầu tư đã mở mua có thể duy trì tỷ trọng và theo dõi diễn biến thị trường trong các phiên tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức kháng cự 1.711 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức kháng cự 1.711 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sớm vượt mức kháng cự 1,711 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới ở các nhịp điều chỉnh”.

Xác suất VN-Index sẽ còn vận động giằng co để kiểm tra cung-cầu và củng cố động lực ở vùng 1.680-1.700

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm điểm cùng thanh khoản giảm nhẹ so với phiên hôm qua cho thấy giao dịch có phần trầm lắng trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung rung lắc sau khi vượt qua mốc 1700, đồng thời cũng là điểm giao cắt với đường biên trên dải Bollinger band. Đường +DI chưa có sự đồng thuận với đường ADX và các chỉ báo RSI, CMF hướng xuống nên xác suất VN-Index sẽ còn vận động giằng co để kiểm tra cung-cầu và củng cố động lực ở vùng 1.680-1.700.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung có tín hiệu hồi phục sau khi chạm đường Kijun, tương đương mốc 1.675, cho thấy đây là mốc hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI bẻ xuống nhưng chỉ số duy trì vận động phía trên dải mây xanh của mây Ichimoku nên kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng quanh khu vực 1.680.

VN-Index điều chỉnh giảm khi nỗ lực chinh phục lại mốc 1.700 sau phiên bật tăng mạnh ngày hôm qua. Vận động có phần trầm lắng hơn của thị trường trong phiên hôm nay có thể đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE công bố. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát thông tin cập nhật từ các kênh chính thống cũng như diễn biến thị trường trong giai đoạn này, đồng thời duy trì nắm giữ những cổ phiếu vẫn trong xu hướng đi lên và chọn lọc các cổ phiếu có tiềm năng hưởng lợi trong trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng để tìm kiếm cơ hội giải ngân trong các phiên tiếp theo”.

VN-Index điều chỉnh sau phiên tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chúng tôi duy trì kịch bản Tích cực với nhịp tăng của chỉ số VN-Index rơi vào biên độ 1.710-1.735 điểm trong ngày mai và giữ khuyến nghị chốt lãi/giảm tỷ trọng (tối thiểu 50%) trên các vị thế ngắn hạn quanh vùng giá cao. Ở kịch bản kém khả quan, một nhịp giảm với biên độ cao sẽ xuất hiện từ đầu ngày với mục tiêu là vùng 1.620 điểm. Trong trường hợp này, các vị thế ngắn hạn nên được giảm tỷ trọng trên 70% và chờ tín hiệu mở trở lại khi điểm cân bằng kỹ thuật được hình thành trong giai đoạn sau”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.