Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt đỉnh 1700 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/10/2025

Kết phiên ngày 6/10 VN-Index tăng 49,68 điểm, tương đương 3,02% lên mốc 1.695,5 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 8,94 điểm, tương đương 3,36% lên 274,69 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Tuần này, tâm điểm thị trường sẽ là kết quả đánh giá nâng hạng thị trường ngày 07/10. Nếu được nâng hạng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho triển vọng thị trường trong trung hạn, đồng thời có thể giúp thị trường giảm bớt áp lực rút ròng của khối ngoại và tiến đến sẽ thu hút dòng tiền ngoại mới vào thị trường trong thời gian tới. Song song với câu chuyện nâng hạng, thị trường cũng sẽ bắt đầu tập trung sự chú ý đến thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Với nhiều nhóm ngành được dự báo sẽ có tăng tốc về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 sẽ là yếu tố gián tiếp hỗ trợ diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục theo hướng giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn về mức an toàn và hạn chế sử dụng margin trước thời điểm công bố nâng hạng.

Đối với các hoạt động trading tuần này, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện mua T+ nếu VN-Index giảm về vùng 1.630-1.635 điểm. Tập trung ở một số ngành như ngân hàng, chứng khoán, các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài…”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 50 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,695.50 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng hơn 6%, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó bán ròng gần 2.000 tỷ trên sàn HSX. VN-Index trở về đỉnh cũ trong ngày hôm nay nhưng chưa thể vượt qua, đồng thời thanh khoản còn khiêm tốn, cho thấy tâm lý thị trường còn e dè. Trong những phiên tới, VN-Index cần vượt qua đỉnh cũ với thanh khoản ủng hộ để xác nhận đà tăng mới”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 01 tháng tích lũy với "cú hích" đến từ GDP quý 3 tăng trưởng ở mức cao và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Thể hiện qua chỉ số VN30 đang vượt lên vùng giá đỉnh tháng 9/2025, qua đó sau khi rung lắc kiểm tra lại VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm. Trong khi VN-Index quay trở lại vùng giá 1.700 điểm-1.710 điểm tương ứng đỉnh giá đầu tháng 9/2025 và có kỳ vọng vượt lên.

Thị trường bắt đầu tuần giao dịch quan trọng khi chờ các thông tin về nâng hạng và cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô quý 3. Trong đó Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2025 ước tính tăng 8,23%, GDP chín tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ. Triển vọng lạc quan GDP năm 2025 có thể tăng trưởng 8% tương ứng GDP 2025 khoảng 500 tỉ USD. Vốn hóa toàn thị trường hiện tại khoảng 365 tỉ USD sẽ tương đương khoảng 73%/GDP 2025, khá hợp lý nếu xét triển vọng tăng trưởng năm 2026. Thị trường tăng điểm mạnh trong phiên hôm nay trước thông tin vĩ mô tích cực và kỳ vọng được nâng hạng. Đây là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh hiện nay, tập trung tích cực vào các cổ phiếu vốn hóa lớn khi VN30 đang vượt lên vùng giá cao nhất đầu tháng 9/2025

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 50 điểm và kết phiên tại mức 1.696 điểm (+3,0%). Thị trường tăng mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng trong phiên giao dịch. Dòng tiền lan tỏa ở các nhóm ngành chính như Ngân hàng, Chứng khoán, bất động sản,...Sau phiên hôm nay, VN-Index đã vượt ra khỏi đường xu hướng đi ngang ở mức 1.670. Với việc thanh khoản được cải thiện nhẹ so với TB 20 phiên gần nhất và dòng tiền lan tỏa sang các ngành khác, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng này sẽ được duy trì trong ngắn hạn và được hỗ trợ bởi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Ngân hàng, bất động sản, Chứng khoán, ...). Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở mua mới trong vùng 1.670 - 1.700 và tập trung vào các cổ phiếu thuộc các nhóm Ngân hàng và Chứng khoán”.

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp rung lắc khi chỉ số VN-Index tiến sát mức kháng cự 1.711 điểm, đặc biệt thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy giai đoạn tích lũy kết thúc và xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn trong những phiên tới, nhưng dòng tiền có thể sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính, đặc biệt chúng tôi đánh giá xu hướng ngắn hạn ở nhóm vốn hóa lớn tích cực hơn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp, ưu tiên ở nhóm vốn hóa lớn”.

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Marubozu white cho thấy sự sôi nổi trở lại của thanh khoản mua chủ động.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bật tăng từ đường MA20, đồng thời các chỉ báo RSI và CMF hướng lên củng cố cho động lực của VN-Index cùng vận động sôi nổi của dòng tiền trên thị trường. Mặc dù vậy, chỉ số chung đang giao cắt với đường biên trên dải Bolllinger band và đường +DI chưa đồng thuận với đường ADX nên cần chú ý khả năng giằng co trong nhịp đi lên của chỉ số.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo chính như RSI và MACD đều đồng thuận với khung đồ thị ngày thêm phần ủng hộ cho đà hồi phục của chỉ số. Tuy nhiên, VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.700 nên xác suất xảy ra giằng co, rung lắc là khó tránh trong các phiên tiếp theo.

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng với sự dẫn dắt của cổ phiếu vốn hóa lớn cùng thanh khoản gia tăng trở lại. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì những mã đang tăng tốt trong danh mục, đồng thời có thể tìm kiếm cổ phiếu thuộc nhóm ngành có diễn biến hồi phục cùng thị trường và đang thu hút sự chú ý của dòng tiền sau thời gian đi ngang tích lũy để giải ngân tại những nhịp rung lắc trong phiên với mục tiêu lướt sóng T+. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, và Bất động sản”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dựa trên mức tăng ở phiên 06/10, nhịp tăng của chỉ số VN-Index sẽ rơi vào biên độ 1.710-1.735 điểm trong ngày mai, với hỗ trợ trong ngày là vùng 1.685 điểm. Đối với giao dịch ngắn hạn, vị thế mua mới nên được giảm thiểu và vị thế đang có nên cân nhắc chốt lãi một phần khi chỉ số dần tiếp cận vùng 1.735 điểm”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.695,5 điểm, tăng 49,68 điểm (+ 3,02 %). KLGD khớp lệnh 1 tỷ đơn vị.

Diễn biến tích cực về điểm số và thanh khoản đưa chỉ số VN-Index tiệm cận khu vực biên trên 1.700 – 1.710 của vùng tích lũy.

Trong đó, tín hiệu cải thiện từ các chỉ báo động lượng đang ủng hộ cho quán tính tăng duy trì. Trong kịch bản chỉ số bứt phá thành công với sự xác nhận của dòng tiền, mục tiêu ngắn hạn sẽ được mở rộng lên vùng 1.730. Và ngược lại, hỗ trợ gần được nâng lên tương ứng vùng 1.650 – 1.660”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.