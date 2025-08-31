Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Mặc dù tăng mạnh 2,2% trong tuần qua nhưng VN-Index vẫn bộc lộ một chút khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng 1700 điểm. Chỉ số vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cao tuần trước đó nhưng cơ hội sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 là rất lớn.

Việc thị trường phản ứng phục hồi mạnh trong hai phiên đầu tuần sau khi xuất hiện diễn biến điều chỉnh lùi sát mức trung bình 20 ngày được các chuyên gia đánh giá tích cực. Giá giảm mạnh trong ngày thứ Hai nhưng ngay lập tức đảo ngược trong phiên kế tiếp cho thấy sẵn sàng có lực cầu bắt đáy. Điểm yếu mà các chuyên gia cũng chỉ là ra là thanh khoản tuần qua sụt giảm đáng kể.

Mặc dù vẫn có ý kiến thận trọng nhưng quan điểm chủ đạo là thị trường sẽ tiếp tục đi lên và chinh phục thành công mốc 1700 điểm để có đỉnh cao lịch sử mới. Điểm được nhấn mạnh là thị trường đang không có sự đồng thuận cao và mức độ phục hồi ở cổ phiếu là khác nhau. Do đó nhà đầu tư vẫn cần thận trọng lựa chọn cổ phiếu tiềm năng.

Tuần qua động thái bán ròng cực lớn của nhà đầu tư nước ngoài cũng gây chú ý. Tính chung tháng 8 khối này lập kỷ lục lịch sử về quy mô bán ròng với 42.200 tỷ đồng. Các chuyên gia tỏ ra thận trọng trước tín hiệu này và lưu ý sức ép tỷ giá đang ở mức cao. Nhà đầu tư nên quan sát tín hiệu tỷ giá những ngày tới sau khi Ngân hàng nhà nước bán ra USD. Dù vậy các chuyên gia cũng cho rằng khả năng cao đây chỉ là hiệu ứng của một đợt tái cơ cấu lại danh mục lớn của nhà đầu tư nước ngoài.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index có một tuần tăng khá tốt nữa cuối tháng 8 nhưng sự thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến chỉ số gặp khó khăn quanh ngưỡng 1700 điểm và biên độ tăng chỉ tập trung vào một phiên ngày 26/8. Anh nghiêng về kịch bản nào: Tiếp tục vượt lên đỉnh cao mới đầu tháng 9 hay tạo 2 đỉnh và điều chỉnh tích lũy? Vì sao?

Tôi nghiêng về kịch bản điều chỉnh hơn, nhưng có lẽ sẽ là điều chỉnh lành mạnh để tái tạo đà với mục tiêu tiếp tục củng cố nền giá trên mức 1600 điểm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

VN-Index có một tuần tăng điểm và tiếp tục kiểm định kháng cực 1700 điểm và đóng nến tuần với cây nến rút chân cùng giá đóng cửa cao hơn so với tuần trước. Tuy vậy thanh khoản sụt giảm đáng kể ở tuần này cho thấy dòng tiền suy yếu và thiếu đồng thuận ở nhóm cố phiểu dẫn dắt, điển hình là nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng tương đối lớn dù nhóm cổ phiếu chứng khoán đã vượt đỉnh lịch sử và đóng góp vào chỉ số ấn tượng như SSI.

Mặc dù vậy tôi nghiêng về kịch bản có xác suất cao hơn ở thời điểm này là VN-Index sẽ vượt 1700 điểm có thể ngay trong tuần tới, bởi tín hiệu chốt lời và sức mạnh của phe bán đã suy giảm đáng kể so với tuần trước. Dù dòng tiền vào cũng có dấu hiệu lưỡng lự, tuy nhiên điểm nhấn tuần qua ở nhóm chứng khoán có thể dẫn dắt thị trường vượt 1700 điểm khi hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều đã tạo đáy và phục hồi tương đối tốt giúp chỉ số quay lại đà tăng rất nhanh.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ tiếp tục vượt lên đỉnh cao mới trong tháng 9. Mặc dù đà tăng tuần qua có sự phân hóa, tôi cho rằng đây là một trạng thái “tích lũy trong xu hướng lên” cần thiết. Việc chỉ số gặp khó khăn quanh ngưỡng 1700 điểm là một phản ứng tâm lý tự nhiên, nhưng lực cầu hấp thụ tại các nhịp rung lắc vẫn rất tốt. Phiên tăng điểm ngày 26/8 cho thấy chỉ cần có một chất xúc tác, dòng tiền lớn sẵn sàng nhập cuộc một cách quyết liệt. Đây là giai đoạn thị trường đang hấp thụ lượng cung chốt lời để tạo một mặt bằng giá mới, vững chắc hơn trước khi có một cú bứt phá dứt khoát.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Quan sát dao động trong tuần có thể thấy VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh đầu tuần nhưng đã sớm phục hồi trở lại và giao dịch quanh vùng đỉnh. Tuy nhiên, một số nhóm ngành đánh mất xu hướng trung hạn (MA20) lại chưa phục hồi đồng bộ với chỉ số chung. Tín hiệu bật tăng cũng không đi kèm thanh khoản, cho thấy dòng tiền lớn chưa nhập cuộc. Sự phân hóa vẫn đang diễn ra khi dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành kỳ vọng vào câu chuyện riêng nhiều hơn là yếu tố nội tại. Nhịp đi lên sẽ kém bền vững nếu mức đồng thuận chung vẫn kém.

Tôi nghiêng về kịch bản điều chỉnh hơn, nhưng có lẽ sẽ là điều chỉnh lành mạnh để tái tạo đà với mục tiêu tiếp tục củng cố nền giá trên mức 1600 điểm.

Về kịch bản điều chỉnh sâu hơn theo mẫu hình hai đỉnh tôi cho rằng chưa có cơ sở. Thị trường đang trong giai đoạn định hình lại xu hướng và cần theo dõi thêm diễn biến thực tế, các thông tin và chất xúc tác mới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang thu hút một lượng lớn tiền vào và trong xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, điều chỉnh là việc cần thiết để thị trường đi lên bền vững. Sự thiếu đồn thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong tuần giao dịch trước cho thấy sự phân hoá mạnh giữa các nhà đầu tư. Dòng tiền có xu hướng chốt lời hoặc bán mạnh ở những cổ phiếu đã tăng mạnh liên tục trước đó và chuyển sang chờ đợi hay giải ngân vào cái nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều. Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục những mốc điểm không tưởng trong thời gian tới nhưng thị trường sẽ có nhiều phiên điều chỉnh tích luỹ tạo ra mặt bằng giá mới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tháng 8 thị trường xác lập kỷ lục lịch sử về quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị bán khoảng 127 ngàn tỷ đồng và giá trị ròng tới hơn 42 ngàn tỷ. Khi dòng vốn này có những tuần mua ròng đầu tháng 7, có nhiều quan điểm đánh giá tiềm năng trở lại của vốn ngoại trước sức hấp dẫn của triển vọng nâng hạng tháng 9, căng thẳng thuế quan hạ nhiệt… Vậy có thể hiểu hành động bán ròng liên tục của khối ngoại trong tháng 8 như thế nào, khi việc chốt lời ngắn hạn đã lớn gấp nhiều lần lượng vốn mới vào?

Một lý do quan trọng nhất tôi cho rằng do áp lực tỷ giá tiếp tục tăng cao và Ngân hàng nhà nước vẫn bơm tiền vào thị trường để thúc đẩy tăng trưởng GDP là mối lo ngại cho nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm này. Ông Nguyễn Việt Quang

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng quan điểm hoạt động bán ra giá trị lớn của khối ngoại gần đây là vấn đề cần quan tâm, và có thể gây áp lực lên thị trường. Có một số nguyên nhân dẫn đến điều này.

Thứ nhất, tỷ giá USD/VND của chúng ta vẫn duy trì mức cao, bất chấp chỉ số USD (DXY) hạ nhiệt từ đầu năm. Điều này làm gia tăng rủi ro tỷ suất quy đổi khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tài sản định giá bằng VND.

Thứ hai, một phần dòng vốn ngoại vào thị trường đầu tháng 7 có thể đến từ các chứng chỉ P-Notes. Đặc điểm của loại này là “vào nhanh, rút nhanh” nên dễ gây áp lực bán ra ngắn hạn.

Thứ ba, sự hấp dẫn của các thị trường lớn đang trở lại làm dịch chuyển dòng vốn, đặc biệt như S&P 500 đã vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh kỳ vọng FED hạ lãi suất, hay Shanghai cũng ghi nhận mức tăng khá tốt trong tháng.

Và cuối cùng, mức định giá thị trường Việt Nam hiện đang tiếp cận mức trung bình 10 năm, với P/E giao dịch trên 15, có thể khiến động thái chốt lời từ khối ngoại gia tăng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Khối ngoại tiếp tục bán ròng rất lớn trong tuần vừa qua và quan điểm chốt lời ngắn hạn của dòng tiền này không còn chính xác, chúng ta phải đi tìm lý do giải thích cho hành động này. Một lý do quan trọng nhất tôi cho rằng do áp lực tỷ giá tiếp tục tăng cao và Ngân hàng nhà nước vẫn bơm tiền vào thị trường để thúc đẩy tăng trưởng GDP là mối lo ngại cho nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm này. Dù thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nâng hạng thành công vào tháng 9 tới thì động lực quay lại mua ròng của khối ngoại tôi nghĩ là chưa đủ nếu như áp lực tỷ giá vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên thông tin kì họp của FED vào tháng cuối tháng 9 về việc cắt giảm lãi suất sẽ là động lực lớn để khối ngoại quay lại mua ròng. Đồng thời đây cũng là thông tin vô cùng tích cực với chúng ta khi lo ngại tỷ giá sẽ còn tăng cao nếu ngân hàng nhà nước tiếp tục bơm tiền vào thị trường sẽ giảm bớt.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Khối ngoại bán ròng mạnh sau thời gian thị trường tăng mạnh có thể thấy là động thái chốt lời và bảo toàn thanh quả của họ. Thị trường vẫn giao dịch với mức thanh khoản dồi dào khi dòng tiền chốt lời vẫn ở lại thị trường chờ cơ hội chứ không rút hẳn ra bên ngoài.

Sau đợt tăng mạnh nhờ thông tin nâng hạng thị trường, dòng tiền sẽ chú trọng nhiều hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng như triển vọng trong năm sau. Dự báo thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu trên sàn. Ông Lê Minh Nguyên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Mặc dù có nhiều ý kiến, tôi cho rằng hành động bán ròng kỷ lục này nên được nhìn nhận như một động thái tái cơ cấu danh mục có chủ đích, thay vì chỉ là chốt lời ngắn hạn. Dòng vốn tháng 7 có khả năng cao là một vị thế chiến thuật: họ mua vào khi thị trường chiết khấu rủi ro và bán ra quyết liệt khi sự hưng phấn của dòng tiền nội đẩy định giá lên mức cao. Quy mô bán ròng vượt xa lượng mua trước đó cho thấy họ không chỉ hiện thực hóa lợi nhuận, mà còn chủ động hạ tỷ trọng tại một thị trường đã tăng nóng. Về cơ bản, họ đang bám vào sức mạnh do nhà đầu tư trong nước tạo ra và chờ đợi một điểm vào hợp lý hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các phân tích đánh giá mức định giá hiện tại của thị trường đã không còn hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp suy yếu trong quý 2/2025. Một số dự báo cũng chỉ đánh giá VN-Index đạt 1700 -1800 điểm trong năm 2026 dựa trên mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, tức là kỳ vọng hiện tại rất cao. Quan điểm của anh chị thế nào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Các báo cáo cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trong Q2/2025, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng 33.6%YoY trong Q2/2025 mức cao nhất trong 6 quý gần đây.

Tuy nhiên nếu tăng trưởng chậm lại trong các quý tới vì lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp qua đó làm giảm biên lợi nhuận có thể là yếu tố khiến định giá kém hấp dẫn hơn. Từ mốc 1680 điểm cho đến 1800 điểm chỉ khoảng 7%, so với quy mô về tăng trưởng kinh tế và yếu tố nâng hạng thị trường thì tôi cho rằng đây không phải là mức tăng quá cao. Đặc biệt trong một giai đoạn “uptrend” của thị trường cùng với thanh khoản tăng vượt trội trong tháng 7-8 và dòng tiền vẫn đang tiếp tục đổ vào thì việc tăng trưởng của cổ phiếu cao hơn nhiều lần so với mức tăng trưởng lợi nhuận là vấn đề luôn xảy ra và bong bóng tài sản có thể hình thành nhưng tôi chưa cho rằng nó sẽ xảy ra thời điểm này thậm chí là khi thị trường đạt mốc 1800 điểm.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Các phân tích dựa trên định giá P/E truyền thống và kết quả kinh doanh quá khứ là cần thiết, nhưng có thể chưa phản ánh đầy đủ bức tranh hiện tại. Thị trường chứng khoán luôn là câu chuyện của kỳ vọng, và mức định giá cao hiện nay đang phản ánh hai yếu tố then chốt: (1) một chu kỳ phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ được dự báo cho nửa cuối năm và 2026; và quan trọng hơn là (2) câu chuyện nâng hạng thị trường. Sự kiện này có thể định vị lại toàn bộ mặt bằng giá của chứng khoán Việt Nam, thu hút dòng vốn lớn và chấp nhận một mức P/E cao hơn. Do đó, định giá hiện tại là sự đặt cược vào một tương lai tươi sáng hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng quan điểm thị trường đang vận động ở mặt bằng giá đã tương đối cao, khi P/E của VN-Index đang giao dịch trên mức 15. Tuy nhiên, mức này chỉ ngang với trung bình 10 năm và còn thấp hơn nhiều so với giai đoạn phục hồi sau Covid năm 2021 - 2022, khi thị trường dao động ở mức P/E quanh 18-19. Điều này cho thấy khi tâm lý lạc quan tăng, mặt bằng giá cũng sẽ được nâng lên tương ứng, nghĩa là chúng ta có cơ sở để kỳ vọng P/E thiết lập mức đỉnh mới. Bên cạnh đó, vẫn có một số nhóm ngành đang giao dịch với mức P/E thấp, chẳng hạn nhóm Đầu tư công, Tiêu dùng, Nguyên vật liêu... Mức P/E chung của thị trường có thể bị nhiễu bởi nhóm vốn hóa lớn.

Tôi cho rằng vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, khi sự tin tưởng ngày càng nhiều của nhà đầu tư vào thị trường trong nước và nỗ lực hỗ trợ, điều hành kinh tế từ Chính phủ sẽ tiếp tục là động lực.

Tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ tiếp tục vượt lên đỉnh cao mới trong tháng 9. Việc chỉ số gặp khó khăn quanh ngưỡng 1700 điểm là một phản ứng tâm lý tự nhiên, nhưng lực cầu hấp thụ tại các nhịp rung lắc vẫn rất tốt. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường tăng quá nhanh trong thời gian ngắn đã đưa mặt bằng giá nhiều cổ phiếu về mức định giá trước đây. Điều này khiến các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về việc thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh mạnh để đưa mặt bằng giá chung về mức hợp lý hơn. Sau đợt tăng mạnh nhờ thông tin nâng hạng thị trường, dòng tiền sẽ chú trọng nhiều hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng như triển vọng trong năm sau. Dự báo thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu trên sàn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Anh chị đã giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống từ cách đây 2 tuần và mức thấp nhất điều chỉnh tuần này cũng chưa xuống tới ngưỡng chờ đợi. Anh vẫn chị tiếp tục đứng ngoài quan sát?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi vẫn chưa vội gia tăng mạnh lại tỷ trọng. Mặc dù thị trường chưa lùi về vùng giá mục tiêu, nhưng nhịp hồi phục vừa qua có chất lượng không thực sự cao, đặc biệt là về mặt thanh khoản. Do đó, tôi đang kỳ vọng về một tín hiệu rõ ràng hơn về vùng cân bằng cung – cầu để nâng cao tỷ trọng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Thị trường có phiên giảm 51 điểm vào thứ Hai tuy nhiên chỉ số lấy lại điểm ngay vào phiên kế tiếp thậm chí đóng cửa cao hơn tham chiếu phiên ngày thứ Hai, hình thành cây nến “bố con” cho thấy sức mạnh của thị trường. Phiên giao dịch ngày thứ Tư cũng đồng thuận với dòng tiền vào vì vậy tôi cho rằng thị trường sẽ chưa rơi vào một nhịp điều chỉnh sâu ở giai đoạn này. Tỷ trọng cổ phiếu tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng ở nhóm cổ phiếu chứng khoán đặc biệt là SSI và VCI, khi báo cáo tài chính quý 3 theo tôi nhóm chứng khoán sẽ tăng trường rất lớn về lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là yếu tố để cổ phiếu chứng khoán tiếp tục vượt đinh và duy trì đà tăng trong tháng 9 tới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Giao dịch bùng nổ trong thời gian vừa qua cũng kéo theo lo ngại của nhà đầu tư về tình hình cho vay tại các công ty chứng khoán. Diễn biến giao dịch phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu trong tuần vừa qua nhiều khả năng thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh mạnh. Nhà đầu tư nên giảm tỷ lệ ký quỹ và bảo toàn lợi nhuận với những mục tiêu đặt ra, chờ đợi tín hiệu điều chỉnh từ thị trường để giải ngân hoặc cơ cấu lại danh mục đang nắm giữ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi chưa vội nâng tỷ trọng lên quá nhiều trong giai đoạn này, nhưng đã dành một phần cho những cổ phiếu mang tính dẫn dắt. Thị trường bật lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ gần mốc tâm lý 1600 điểm nhưng mặt bằng chung cổ phiếu lại phân hóa và phục hồi không đồng bộ. Điều này sẽ làm xuất hiện những cổ phiếu vượt trội hơn phần còn lại, và tôi cho rằng sẽ phù hợp để tham gia. Những lựa chọn tiêu biểu được tôi cân nhắc chẳng hạn như ở nhóm Ngân hàng (VCB), Bất động sản (VHM, DXG), Bán lẻ (MWG), Công nghiệp (GMD) và Chứng khoán (SSI, VND).