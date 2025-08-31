Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ
Nguyễn Hoàng
31/08/2025, 10:51
Mặc dù tăng mạnh 2,2% trong tuần qua nhưng VN-Index vẫn bộc lộ một chút khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng 1700 điểm. Chỉ số vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cao tuần trước đó nhưng cơ hội sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 là rất lớn.
Việc thị trường phản ứng phục hồi mạnh trong hai phiên đầu
tuần sau khi xuất hiện diễn biến điều chỉnh lùi sát mức trung bình 20 ngày được
các chuyên gia đánh giá tích cực. Giá giảm mạnh trong ngày thứ Hai nhưng ngay lập
tức đảo ngược trong phiên kế tiếp cho thấy sẵn sàng có lực cầu bắt đáy. Điểm yếu
mà các chuyên gia cũng chỉ là ra là thanh khoản tuần qua sụt giảm đáng kể.
Mặc dù vẫn có ý kiến thận trọng nhưng quan điểm chủ đạo là
thị trường sẽ tiếp tục đi lên và chinh phục thành công mốc 1700 điểm để có đỉnh
cao lịch sử mới. Điểm được nhấn mạnh là thị trường đang không có sự đồng thuận
cao và mức độ phục hồi ở cổ phiếu là khác nhau. Do đó nhà đầu tư vẫn cần thận
trọng lựa chọn cổ phiếu tiềm năng.
Tuần qua động thái bán ròng cực lớn của nhà đầu tư nước
ngoài cũng gây chú ý. Tính chung tháng 8 khối này lập kỷ lục lịch sử về quy mô
bán ròng với 42.200 tỷ đồng. Các chuyên gia tỏ ra thận trọng trước tín hiệu này
và lưu ý sức ép tỷ giá đang ở mức cao. Nhà đầu tư nên quan sát tín hiệu tỷ giá
những ngày tới sau khi Ngân hàng nhà nước bán ra USD. Dù vậy các chuyên gia
cũng cho rằng khả năng cao đây chỉ là hiệu ứng của một đợt tái cơ cấu lại danh
mục lớn của nhà đầu tư nước ngoài.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
VN-Index có một tuần tăng khá tốt nữa cuối tháng 8 nhưng sự
thiếu đồng thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến chỉ số gặp khó khăn quanh ngưỡng
1700 điểm và biên độ tăng chỉ tập trung vào một phiên ngày 26/8. Anh nghiêng về
kịch bản nào: Tiếp tục vượt lên đỉnh cao mới đầu tháng 9 hay tạo 2 đỉnh và điều
chỉnh tích lũy? Vì sao?
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
VN-Index có một tuần tăng điểm và tiếp tục kiểm định kháng cực
1700 điểm và đóng nến tuần với cây nến rút chân cùng giá đóng cửa cao hơn so với
tuần trước. Tuy vậy thanh khoản sụt giảm đáng kể ở tuần này cho thấy dòng tiền
suy yếu và thiếu đồng thuận ở nhóm cố phiểu dẫn dắt, điển hình là nhóm cổ phiếu
ngân hàng bị bán ròng tương đối lớn dù nhóm cổ phiếu chứng khoán đã vượt đỉnh lịch
sử và đóng góp vào chỉ số ấn tượng như SSI.
Mặc dù vậy tôi nghiêng về kịch bản có xác suất cao hơn ở thời
điểm này là VN-Index sẽ vượt 1700 điểm có thể ngay trong tuần tới, bởi tín hiệu
chốt lời và sức mạnh của phe bán đã suy giảm đáng kể so với tuần trước. Dù dòng
tiền vào cũng có dấu hiệu lưỡng lự, tuy nhiên điểm nhấn tuần qua ở nhóm chứng
khoán có thể dẫn dắt thị trường vượt 1700 điểm khi hầu hết các cổ phiếu ngân
hàng đều đã tạo đáy và phục hồi tương đối tốt giúp chỉ số quay lại đà tăng rất
nhanh.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ tiếp tục vượt lên đỉnh
cao mới trong tháng 9. Mặc dù đà tăng tuần qua có sự phân hóa, tôi cho rằng đây
là một trạng thái “tích lũy trong xu hướng lên” cần thiết. Việc chỉ số gặp khó
khăn quanh ngưỡng 1700 điểm là một phản ứng tâm lý tự nhiên, nhưng lực cầu hấp
thụ tại các nhịp rung lắc vẫn rất tốt. Phiên tăng điểm ngày 26/8 cho thấy chỉ cần
có một chất xúc tác, dòng tiền lớn sẵn sàng nhập cuộc một cách quyết liệt. Đây
là giai đoạn thị trường đang hấp thụ lượng cung chốt lời để tạo một mặt bằng
giá mới, vững chắc hơn trước khi có một cú bứt phá dứt khoát.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Quan sát dao động trong tuần có thể thấy VN-Index chịu áp lực
điều chỉnh mạnh đầu tuần nhưng đã sớm phục hồi trở lại và giao dịch quanh vùng
đỉnh. Tuy nhiên, một số nhóm ngành đánh mất xu hướng trung hạn (MA20) lại chưa
phục hồi đồng bộ với chỉ số chung. Tín hiệu bật tăng cũng không đi kèm thanh
khoản, cho thấy dòng tiền lớn chưa nhập cuộc. Sự phân hóa vẫn đang diễn ra khi
dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành kỳ vọng vào câu chuyện riêng
nhiều hơn là yếu tố nội tại. Nhịp đi lên sẽ kém bền vững nếu mức đồng thuận
chung vẫn kém.
Tôi nghiêng về kịch bản điều chỉnh hơn, nhưng có lẽ sẽ là điều
chỉnh lành mạnh để tái tạo đà với mục tiêu tiếp tục củng cố nền giá trên mức
1600 điểm.
Về kịch bản điều chỉnh sâu hơn theo mẫu hình hai đỉnh tôi
cho rằng chưa có cơ sở. Thị trường đang trong giai đoạn định hình lại xu hướng
và cần theo dõi thêm diễn biến thực tế, các thông tin và chất xúc tác mới.
Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang thu hút một lượng lớn
tiền vào và trong xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, điều chỉnh là việc cần thiết để
thị trường đi lên bền vững. Sự thiếu đồn thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong
tuần giao dịch trước cho thấy sự phân hoá mạnh giữa các nhà đầu tư. Dòng tiền
có xu hướng chốt lời hoặc bán mạnh ở những cổ phiếu đã tăng mạnh liên tục trước
đó và chuyển sang chờ đợi hay giải ngân vào cái nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều.
Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục những mốc điểm không tưởng trong thời
gian tới nhưng thị trường sẽ có nhiều phiên điều chỉnh tích luỹ tạo ra mặt bằng
giá mới.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Tháng 8 thị trường xác lập kỷ lục lịch sử về quy mô bán ra của
nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị bán khoảng 127 ngàn tỷ đồng và giá trị
ròng tới hơn 42 ngàn tỷ. Khi dòng vốn này có những tuần mua ròng đầu tháng 7,
có nhiều quan điểm đánh giá tiềm năng trở lại của vốn ngoại trước sức hấp dẫn của
triển vọng nâng hạng tháng 9, căng thẳng thuế quan hạ nhiệt… Vậy có thể hiểu
hành động bán ròng liên tục của khối ngoại trong tháng 8 như thế nào, khi việc
chốt lời ngắn hạn đã lớn gấp nhiều lần lượng vốn mới vào?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi đồng quan điểm hoạt động bán ra giá trị lớn của khối ngoại
gần đây là vấn đề cần quan tâm, và có thể gây áp lực lên thị trường. Có một số
nguyên nhân dẫn đến điều này.
Thứ nhất, tỷ giá USD/VND của chúng ta vẫn duy trì mức cao, bất
chấp chỉ số USD (DXY) hạ nhiệt từ đầu năm. Điều này làm gia tăng rủi ro tỷ suất
quy đổi khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tài sản định giá bằng VND.
Thứ hai, một phần dòng vốn ngoại vào thị trường đầu tháng 7
có thể đến từ các chứng chỉ P-Notes. Đặc điểm của loại này là “vào nhanh, rút
nhanh” nên dễ gây áp lực bán ra ngắn hạn.
Thứ ba, sự hấp dẫn của các thị trường lớn đang trở lại làm dịch
chuyển dòng vốn, đặc biệt như S&P 500 đã vượt đỉnh lịch sử, trong bối cảnh
kỳ vọng FED hạ lãi suất, hay Shanghai cũng ghi nhận mức tăng khá tốt trong
tháng.
Và cuối cùng, mức định giá thị trường Việt Nam hiện đang tiếp
cận mức trung bình 10 năm, với P/E giao dịch trên 15, có thể khiến động thái chốt
lời từ khối ngoại gia tăng.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Khối ngoại tiếp tục bán ròng rất lớn trong tuần vừa qua và
quan điểm chốt lời ngắn hạn của dòng tiền này không còn chính xác, chúng ta phải
đi tìm lý do giải thích cho hành động này. Một lý do quan trọng nhất tôi cho rằng
do áp lực tỷ giá tiếp tục tăng cao và Ngân hàng nhà nước vẫn bơm tiền vào thị
trường để thúc đẩy tăng trưởng GDP là mối lo ngại cho nhà đầu tư nước ngoài vào
thời điểm này. Dù thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nâng hạng thành công
vào tháng 9 tới thì động lực quay lại mua ròng của khối ngoại tôi nghĩ là chưa
đủ nếu như áp lực tỷ giá vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên thông tin
kì họp của FED vào tháng cuối tháng 9 về việc cắt giảm lãi suất sẽ là động lực
lớn để khối ngoại quay lại mua ròng. Đồng thời đây cũng là thông tin vô cùng
tích cực với chúng ta khi lo ngại tỷ giá sẽ còn tăng cao nếu ngân hàng nhà nước
tiếp tục bơm tiền vào thị trường sẽ giảm bớt.
Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Khối ngoại bán ròng mạnh sau thời gian thị trường tăng mạnh
có thể thấy là động thái chốt lời và bảo toàn thanh quả của họ. Thị trường vẫn
giao dịch với mức thanh khoản dồi dào khi dòng tiền chốt lời vẫn ở lại thị trường
chờ cơ hội chứ không rút hẳn ra bên ngoài.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Mặc dù có nhiều ý kiến, tôi cho rằng hành động bán ròng kỷ lục
này nên được nhìn nhận như một động thái tái cơ cấu danh mục có chủ đích, thay
vì chỉ là chốt lời ngắn hạn. Dòng vốn tháng 7 có khả năng cao là một vị thế chiến
thuật: họ mua vào khi thị trường chiết khấu rủi ro và bán ra quyết liệt khi sự
hưng phấn của dòng tiền nội đẩy định giá lên mức cao. Quy mô bán ròng vượt xa
lượng mua trước đó cho thấy họ không chỉ hiện thực hóa lợi nhuận, mà còn chủ động
hạ tỷ trọng tại một thị trường đã tăng nóng. Về cơ bản, họ đang bám vào sức mạnh
do nhà đầu tư trong nước tạo ra và chờ đợi một điểm vào hợp lý hơn.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các phân tích đánh giá mức định
giá hiện tại của thị trường đã không còn hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận kinh
doanh cốt lõi của doanh nghiệp suy yếu trong quý 2/2025. Một số dự báo cũng chỉ
đánh giá VN-Index đạt 1700 -1800 điểm trong năm 2026 dựa trên mức tăng trưởng lợi
nhuận doanh nghiệp, tức là kỳ vọng hiện tại rất cao. Quan điểm của anh chị thế
nào?
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Các báo cáo cho thấy tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp
vẫn tiếp tục tăng trong Q2/2025, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết
tăng 33.6%YoY trong Q2/2025 mức cao nhất trong 6 quý gần đây.
Tuy nhiên nếu tăng trưởng chậm lại trong các quý tới vì lạm
phát tăng cao ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp qua đó làm giảm
biên lợi nhuận có thể là yếu tố khiến định giá kém hấp dẫn hơn. Từ mốc 1680 điểm
cho đến 1800 điểm chỉ khoảng 7%, so với quy mô về tăng trưởng kinh tế và yếu tố
nâng hạng thị trường thì tôi cho rằng đây không phải là mức tăng quá cao. Đặc
biệt trong một giai đoạn “uptrend” của thị trường cùng với thanh khoản tăng vượt
trội trong tháng 7-8 và dòng tiền vẫn đang tiếp tục đổ vào thì việc tăng trưởng
của cổ phiếu cao hơn nhiều lần so với mức tăng trưởng lợi nhuận là vấn đề luôn
xảy ra và bong bóng tài sản có thể hình thành nhưng tôi chưa cho rằng nó sẽ xảy
ra thời điểm này thậm chí là khi thị trường đạt mốc 1800 điểm.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Các phân tích dựa trên định giá P/E truyền thống và kết quả
kinh doanh quá khứ là cần thiết, nhưng có thể chưa phản ánh đầy đủ bức tranh hiện
tại. Thị trường chứng khoán luôn là câu chuyện của kỳ vọng, và mức định giá cao
hiện nay đang phản ánh hai yếu tố then chốt: (1) một chu kỳ phục hồi lợi nhuận
mạnh mẽ được dự báo cho nửa cuối năm và 2026; và quan trọng hơn là (2) câu chuyện
nâng hạng thị trường. Sự kiện này có thể định vị lại toàn bộ mặt bằng giá của
chứng khoán Việt Nam, thu hút dòng vốn lớn và chấp nhận một mức P/E cao hơn. Do
đó, định giá hiện tại là sự đặt cược vào một tương lai tươi sáng hơn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi đồng quan điểm thị trường đang vận động ở mặt bằng giá
đã tương đối cao, khi P/E của VN-Index đang giao dịch trên mức 15. Tuy nhiên, mức
này chỉ ngang với trung bình 10 năm và còn thấp hơn nhiều so với giai đoạn phục
hồi sau Covid năm 2021 - 2022, khi thị trường dao động ở mức P/E quanh 18-19.
Điều này cho thấy khi tâm lý lạc quan tăng, mặt bằng giá cũng sẽ được nâng lên
tương ứng, nghĩa là chúng ta có cơ sở để kỳ vọng P/E thiết lập mức đỉnh mới.
Bên cạnh đó, vẫn có một số nhóm ngành đang giao dịch với mức P/E thấp, chẳng hạn
nhóm Đầu tư công, Tiêu dùng, Nguyên vật liêu... Mức P/E chung của thị trường có
thể bị nhiễu bởi nhóm vốn hóa lớn.
Tôi cho rằng vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, khi sự tin
tưởng ngày càng nhiều của nhà đầu tư vào thị trường trong nước và nỗ lực hỗ trợ,
điều hành kinh tế từ Chính phủ sẽ tiếp tục là động lực.
Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường tăng quá nhanh trong thời gian ngắn đã đưa mặt bằng
giá nhiều cổ phiếu về mức định giá trước đây. Điều này khiến các nhà đầu tư bắt
đầu lo ngại về việc thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh mạnh để đưa mặt bằng
giá chung về mức hợp lý hơn. Sau đợt tăng mạnh nhờ thông tin nâng hạng thị trường,
dòng tiền sẽ chú trọng nhiều hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng
như triển vọng trong năm sau. Dự báo thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hoá mạnh
giữa các cổ phiếu trên sàn.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Anh chị đã giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống từ cách đây 2 tuần
và mức thấp nhất điều chỉnh tuần này cũng chưa xuống tới ngưỡng chờ đợi. Anh vẫn
chị tiếp tục đứng ngoài quan sát?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Tôi vẫn chưa vội gia tăng mạnh lại tỷ trọng. Mặc dù thị trường
chưa lùi về vùng giá mục tiêu, nhưng nhịp hồi phục vừa qua có chất lượng không
thực sự cao, đặc biệt là về mặt thanh khoản. Do đó, tôi đang kỳ vọng về một tín
hiệu rõ ràng hơn về vùng cân bằng cung – cầu để nâng cao tỷ trọng.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Thị trường có phiên giảm 51 điểm vào thứ Hai tuy nhiên chỉ số
lấy lại điểm ngay vào phiên kế tiếp thậm chí đóng cửa cao hơn tham chiếu phiên
ngày thứ Hai, hình thành cây nến “bố con” cho thấy sức mạnh của thị trường.
Phiên giao dịch ngày thứ Tư cũng đồng thuận với dòng tiền vào vì vậy tôi cho rằng
thị trường sẽ chưa rơi vào một nhịp điều chỉnh sâu ở giai đoạn này. Tỷ trọng cổ
phiếu tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng ở nhóm cổ phiếu chứng khoán đặc
biệt là SSI và VCI, khi báo cáo tài chính quý 3 theo tôi nhóm chứng khoán sẽ
tăng trường rất lớn về lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là yếu tố để cổ phiếu chứng
khoán tiếp tục vượt đinh và duy trì đà tăng trong tháng 9 tới.
Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách
hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Giao dịch bùng nổ trong thời gian vừa qua cũng kéo theo lo
ngại của nhà đầu tư về tình hình cho vay tại các công ty chứng khoán. Diễn biến
giao dịch phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu trong tuần vừa qua nhiều khả năng thị
trường sẽ có những phiên điều chỉnh mạnh. Nhà đầu tư nên giảm tỷ lệ ký quỹ và bảo
toàn lợi nhuận với những mục tiêu đặt ra, chờ đợi tín hiệu điều chỉnh từ thị
trường để giải ngân hoặc cơ cấu lại danh mục đang nắm giữ.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi chưa vội nâng tỷ trọng lên quá nhiều trong giai đoạn
này, nhưng đã dành một phần cho những cổ phiếu mang tính dẫn dắt. Thị trường bật
lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ gần mốc tâm lý 1600 điểm nhưng mặt bằng chung cổ
phiếu lại phân hóa và phục hồi không đồng bộ. Điều này sẽ làm xuất hiện những cổ
phiếu vượt trội hơn phần còn lại, và tôi cho rằng sẽ phù hợp để tham gia. Những
lựa chọn tiêu biểu được tôi cân nhắc chẳng hạn như ở nhóm Ngân hàng (VCB), Bất
động sản (VHM, DXG), Bán lẻ (MWG), Công nghiệp (GMD) và Chứng khoán (SSI, VND).
Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ
09:10, 30/08/2025
Dự báo top 5 cổ phiếu trong hai chỉ số sắp ra mắt
13:36, 29/08/2025
Tháng 9 với kỳ vọng nâng hạng và kết quả kinh doanh quý 3
Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.
Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu
Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.
Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.
Vietjet: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc - Đơn đặt hàng tàu bay kỷ lục - Khởi công dự án Long Thành
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán sáu tháng đầu năm 2025 với kết quả tăng trưởng vượt bậc, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn
Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: