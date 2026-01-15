VN-Index gặp thử thách, lực bắt đáy duy trì động lực tăng trưởng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/1/2026

Kết phiên 14/1, VN-Index giảm 8,49 điểm, tương đương 0,45% xuống mốc 1.894,44 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,47 điểm, tương đương 0,19% lên 253,32 điểm.

Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có yếu tố nhà nước tiếp tục duy trì đà tăng hỗ trợ cho chỉ số. Tuy nhiên, thị trường có sự phân hóa rõ ràng khi độ rộng thị trường ở mức cân bằng, nhiều nhóm cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh nhưng cũng có những nhóm giảm gần về mức thấp nhất trong biên độ.

Chỉ số dao động trong vùng quanh ngưỡng 1.900 điểm. Áp lực chốt lời khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian vừa qua cùng lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài khiến chỉ số khó có thể bứt phá ngay khỏi vùng kháng cự này. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Trong kịch bản tiêu cực, chỉ số có thể sẽ cần kiểm định lại vùng sideway trung hạn sau khi đã bứt phá khỏi vùng nền này từ đầu tháng 01.

Nhà đầu tư nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả, đồng thời có thể tiếp tục bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn đã đạt kỳ vọng”.

Lực bắt đáy đang khá tốt, VN-Index vẫn có động lực chinh phục những đỉnh cao mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.900 ± 10 điểm cả ngày. Cuối phiên, chỉ số giảm xuống ngưỡng 1.870, nhưng lực cầu bắt đáy đã ngay lập tức xuất hiện và kéo chỉ số lên đóng cửa tại mốc 1.894,44 điểm, giảm hơn 8 điểm so với hôm qua. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, 11/18 ngành tăng điểm, tuy nhiên nhịp giảm của nhóm cổ phiếu Vin kìm hãm đà tăng của thị trường. Ngành Hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí trong khi ngành Bất động sản giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Lực bắt đáy đang khá tốt và có tính lan tỏa, VN-Index vẫn có động lực chinh phục những đỉnh cao mới”.

VN-Index đang gặp áp lực điều chỉnh ở vùng giá quanh 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm. VN-Index đang gặp áp lực điều chỉnh ở vùng giá quanh 1.900 điểm, với áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong khi thị trường vẫn giao dịch khá sôi động, thanh khoản trở lại mức cao. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục cải thiện, gia tăng với tâm điểm là nhóm cổ phiếu Nhà nước và các cổ phiếu đầu ngành trong VN30 đã có thời gian tích lũy kéo dài. Nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật khi VN-Index vượt đỉnh năm.

Trong báo cáo trước, chúng tôi đã dự kiến thị trường sẽ chịu áp lực rung lắc mạnh khi đây không phải là vùng phải là vùng giá quá hấp dẫn để giải ngân thêm. Đồng thời khuyến nghị các vị thế giải ngân nên xem là đầu cơ ngắn hạn và kiểm soát các mức rủi ro nếu có. Thực tế thị trường đã rung lắc rất mạnh trong phiên hôm nay. Diễn biến cho thấy tính chất đầu cơ mạnh, áp lực bán mạnh đến từ các cổ phiếu đã tăng nóng trong năm 2025. Trong khi lại gia tăng đầu cơ vào nhóm mã có tỉ lệ Nhà nước sở hữu cao, mở rộng ở trong hầu hết các nhóm mã. Diễn biến thị trường hiện tại vẫn khá tích cực, nhất là đối với nhóm mã tiêu dùng sau thời gian tích lũy kéo dài trong nhiều năm. Nhà đầu tư có thể theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt ở các nhóm mã này.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Sự rung lắc của VN-Index quanh mức 1.900 có thể tiếp diễn trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 8,5 điểm (-0,4%), đóng cửa ở mức 1.894,4 điểm. VN-Index giảm điểm với việc các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM và VRE) tiếp tục gặp lực bán mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Đồng thời, nhóm Ngân hàng (ngoại trừ nhóm Ngân hàng quốc doanh, bao gồm BID và VCB) cũng gặp áp lực điều chỉnh và tác động tiêu cực đến chỉ số.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng sự rung lắc của VN-Index quanh mức 1.900 có thể tiếp diễn trong một số phiên tới. Chúng tôi cho rằng áp lực bán tại nhóm Vingroup vẫn còn và có thể tác động tiêu cực lên chỉ số. Mặc dù vậy, nhóm doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ được đà tăng và giúp hạn chế một phần lực bán từ nhóm Vingroup. Về cấu trúc thị trường, số lượng cổ phiếu tăng chiếm ưu thế và áp lực bán chốt lời được hấp thụ tốt trong phiên đã giúp chỉ số không giảm mạnh. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu và theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nhưng chưa rõ ràng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nhưng trạng thái này chưa rõ ràng, điểm tích cực là dòng tiền có sự lan tỏa rộng hơn và không chỉ còn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn như giai đoạn trước cho nên chúng tôi đánh giá cơ hội gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong những phiên giao dịch tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”.

Khả năng cao thị trường sẽ có những nhịp rung lắc trong trong những phiên tới khi đã chinh phục vùng đỉnh 1.900

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ điều chỉnh giảm và lùi về dưới 1.900 dưới áp lực chốt lời gia tăng ở cổ phiếu vốn hóa lớn sau những phiên tăng mạnh trước đó.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật MACD và CMF tiếp tục hướng lên và chưa cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng giá hiện tại. Tuy nhiên chỉ báo RSI có phần hướng xuống cho thấy khả năng cao thị trường sẽ có những nhịp rung lắc trong trong những phiên tới khi đã chinh phục vùng đỉnh 1.900.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung sau khi chạm đường hỗ trợ MA20 thì đã bật lên nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều.Tuy nhiên chỉ báo MACD tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao những nhịp rung lắc sẽ tiếp tục diễn ra trong phiên tới. Hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của chỉ số là vùng nền giá đã thiết lập quanh 1875 điểm.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng điểm 1.900. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn thể hiện sự động sôi nổi khi không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư và luân chuyển giữa các nhóm ngành chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như chăn nuôi và tiêu dùng. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần như bán lẻ, tiêu dùng, và đầu tư công”.

Đà tăng của VN-Index gặp thử thách khi tiệm cận vùng 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà tăng của VN-Index gặp thử thách khi tiệm cận vùng 1.920 và đảo chiều. Áp lực chốt lời nhìn chung vẫn đang được hấp thụ tốt và góp phần hạ nhiệt trạng thái quá mua ngắn hạn của chỉ số. Trong đó, hỗ trợ gần vẫn được xác định tại 1.850 – 1.870; kế tiếp là 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.