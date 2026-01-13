VN-Index kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 - 1.950 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1/2026

Kết phiên 13/1, VN-Index tăng 25,6 điểm, tương đương 1,36% lên mốc 1.902,93 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,97 điểm, tương đương 0,39% lên 252,85 điểm.

Chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên tới nhưng sẽ đan xen các nhịp rung lắc điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với sự dẫn dắt của nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục tăng điểm và đóng cửa trên mức 1.900 điểm. Tuy nhiên thanh khoản có dấu hiệu suy yếu trong khi nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu chuyển sang bán ròng sau chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên tới nhưng sẽ đan xen các nhịp rung lắc điều chỉnh trong phiên để thiết lập mặt bằng giá mới quanh vùng 1.900 điểm.

Hoạt động mua trading nên tận dụng các thời điểm thị trường rung lắc, điều chỉnh và tập trung mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng thuộc ngành có lợi nhuận quý 4 tăng trưởng tích cực, nhóm doanh nghiệp nhà nước và một số ngành đang có chuyển động giá tích cực như điện, công nghệ thông tin, chứng khoán, bất động sản…”.

VN-Index vẫn còn động lực chinh phục những đỉnh cao mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng gần 26 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.902,93 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tiện ích. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường đã trải qua sự giằng co ở cuối phiên khi vượt ngưỡng 1.900. Tâm lý thị trường cho thấy sự tích cực chung, VN-Index vẫn còn động lực chinh phục những đỉnh cao mới”.

VN-Index tiếp tục vượt lên vùng giá 1.900 điểm, mở ra kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 điểm - 1.950 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tích cực, tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm. VN-Index tiếp tục vượt lên vùng giá 1.900 điểm, mở ra kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 điểm - 1.950 điểm. Thị trường tiếp tục giao dịch khá sôi động, thanh khoản trở lại mức cao. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục cải thiện, gia tăng với tâm điểm là nhóm cổ phiếu Nhà nước. Nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật khi VN-Index vượt đỉnh năm.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường như chúng tôi đã đề cập với động lực đến từ Nghị quyết 79-NQ/TW tiếp tục giao dịch tích cực, tăng giá vượt trội so với thị trường chung. Chúng tôi cũng đã nhận định và khuyến nghị theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt ở các nhóm mã này. Tuy nhiên ở vùng giá hiện tại đầu tư nên hạn chế mua đuổi thêm khi dự kiến áp lực cung có thể gia tăng mạnh, thị trường chung có thể chịu áp lực rung lắc mạnh trong những phiên đến. Tổng vốn hóa toàn thị trường hiện tại khoảng 427 tỉ USD, tương đương 83% GDP 2025. Chúng tôi cho rằng đây không phải là vùng giá quá hấp dẫn để giải ngân thêm. Các vị thế giải ngân nên xem là đầu cơ ngắn hạn và kiểm soát các mức rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số cần thời gian tích lũy trước khi vượt 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 25.6 điểm (+1.4%), đóng cửa ở mức 1,902.9 điểm. Chỉ số có phiên tăng điểm mạnh nhờ lực cầu quay trở lại ở các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC và VHM) và nhóm Dầu khí. Bên cạnh đó, nhóm các Ngân hàng quốc doanh (VCB và BID) tiếp tục thu hút dòng tiền, qua đó hỗ trợ đà tăng của VN-Index.

Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường có thể xuất hiện rung lắc tại mức 1.900 và chỉ số cần thời gian tích lũy trước khi vượt 1.900. Nguyên nhân chính đến từ đà tăng của nhóm Ngân hàng đã chững lại sau nhịp tăng mạnh.

Chúng tôi cũng cho rằng việc Chính phủ tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản có thể tác động tiêu cực đến giá của nhóm cổ phiếu này trong ngắn hạn. Ngoài ra, diễn biến thị trường phái sinh HĐTL chỉ số VN30 hôm nay cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư với basis và khối lượng HĐ giao dịch giảm mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách mức 1.978 điểm trong những phiên giao dịch tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách mức 1.978 điểm trong những phiên giao dịch tới. Đồng thời, dòng tiền có thể sẽ lan tỏa rộng ra các nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục thu hút dòng tiền và duy trì đà tăng mạnh cho nên các nhà đầu tư nên ưu tiên duy trì nắm giữ ở nhóm này

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng lên mức tăng, trong đó xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps cũng đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao”.

Cần lưu ý khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm tra lại vùng nền hỗ trợ gần nhất quanh 1.875 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1900 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF tiếp tục hướng lên và chưa cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng giá hiện tại. Chỉ số đã chinh phục vùng đỉnh mới do đó chỉ số chung khả năng cao sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng điểm cao.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger và vận động giằng co biên độ nhỏ. Chỉ báo RSI gần như đi ngang ở vùng cao trong khi chỉ báo MACD hình thành đáy và hướng lên thể hiện VN-Index vẫn có khả năng tăng điểm, tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm tra lại vùng nền hỗ trợ gần nhất quanh 1.875 điểm.

VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục tạo đỉnh cao mới với việc vượt 1.900 điểm. Dù đóng góp chính cho mức tăng của chỉ số tập trung ở một số mã blue-chips VIC, GAS, VCB nhưng dòng tiền cũng đã bắt đầu có sự lan tỏa đến nhiều cổ phiếu khác trên thị trường. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để tìm kiếm cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, trong đó ưu tiên hơn những cổ phiếu/nhóm ngành đang thu hút mạnh mẽ dòng tiền như chứng khoán, ngân hàng và dầu khí”.

VN-Index sẽ duy trì trạng thái tăng giá trong thời gian tới với mục tiêu ngắn hạn gần nhất là mốc 1.930 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, VN-Index sẽ duy trì trạng thái tăng giá trong thời gian tới với mục tiêu ngắn hạn gần nhất là mốc 1.930 điểm. Hỗ trợ trong phiên được nâng lên mức 1.890 điểm, vùng này sẽ đóng vai trò thu hút lực cầu giá thấp, cân bằng hoạt động bán giá cao (nếu có) trong ngày”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.