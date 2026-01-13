Đà tăng chững lại vì trụ “xoay vòng”, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng

Áp lực chốt lời tăng lên ở nhóm cổ phiếu ngân hàng đã ảnh hưởng đáng kể đến đà tăng của VN-Index. Tuy nhiên nhóm Vin đã phục hồi thay thế kịp thời, duy trì mức tăng 1,03% ở chỉ số. Đặc biệt dòng tiền vẫn duy trì tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 19,38 điểm dù 9/14 cổ phiếu trong rổ VN30 quay đầu giảm. Diễn biến xoay trụ kịp thời là nhân tố quyết định. Trong khi VCB giảm 0,69%, CTG giảm 1,69%, TCB giảm 0,79%, MBB giảm 1,06%, LPB giảm 2,12%... thì VIC phục hồi 4,52%, VHM tăng 1,31%, VPL tăng 3,44%. Chỉ riêng 3 trụ nhóm Vin đã đem về 15,5 điểm.

Nhóm ngân hàng bị chốt lời và chững giá cũng là điều bình thường vì nhịp tăng 4 phiên vừa qua rất tốt. Ví dụ VCB đã bay cao tới hơn 27%, CTG tăng gần 17%, BID tăng 28%, MBB tăng 11%... Lợi nhuận này là quá bất ngờ đối với nhiều nhà đầu tư nên nhu cầu hiện thực hóa xuất hiện. Nhà đầu tư có thể muốn thực hiện chiến lược “chốt trước, mua lại sau” để tận dụng biên độ dao động.

Thực ra nhóm này cũng vẫn đang phân hóa, chỉ những mã tăng rất nóng vừa rồi mới bị bán rõ rệt. VPB vẫn đang tăng mạnh 2,15%, STB tăng 1,86%. BID, VIB, HDB cũng đang xanh nhẹ. Tính chung toàn ngành, cũng chỉ có 11/27 cổ phiếu ngân hàng đang đỏ. Thanh khoản nhóm này cũng giảm mạnh 54% so với sáng hôm qua và các mã trong nhóm VN30 giảm 56%. Điều này phản ánh dòng tiền mua đã chững lại nhưng áp lực bán cũng không quá vượt trội.

VN30-Index đang tăng 0,76% với với 14 mã tăng/16 mã giảm, độ rộng không quá lệch. Ngoài nhóm Vin phục hồi, nhiều blue-chips khác cũng nổi lên hỗ trợ giảm thiệt hại từ cổ phiếu ngân hàng: SAB kịch trần, SSI tăng 2,47%, MSN tăng 1,91%, PLX tăng 1,89%, VNM tăng 1,59%.

So với sáng hôm qua, thanh khoản của 14 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 giảm tới hơn 7.000 tỷ đồng nhưng tổng giao dịch của rổ (không tính thỏa thuận) chỉ giảm 3.117 tỷ (-22%). Như vậy thanh khoản đã có tín hiệu tăng lên ở các cổ phiếu còn lại.

Nhóm chứng khoán và bất động sản vẫn đang duy trì sức mạnh khá tốt vì cũng mới phục hồi mạnh từ phiên hôm qua. Ngoài SSI, gần 20 cổ phiếu khác ngành này cũng đang tăng vượt 1%. VIX kịch trần với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 1.347,4 tỷ đồng. HCM cũng bùng nổ với 1.087,3 tỷ đồng, giá tăng 5,8%. VND tăng 1,45%, SHS tăng 3,4%, VPX tăng 1,53% cùng một số mã nhỏ khác cũng đáng chú ý.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Cổ phiếu bất động sản cũng tương tự, dù có phân hóa về sức mạnh nhưng cơ bản là tăng tốt. CII, NTL, KDH, VGC, CEO, NTL, NLG, HQC, HPX… đều đang tăng từ 2% tới trên 5% giá trị. Chỉ số VNReal đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE thậm chí đang tăng 3,25%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm ngành.

Độ rộng VN-Index cuối phiên sáng duy trì khá tốt với 183 mã tăng/124 mã giảm. nhìn vào mức độ biến động cũng như tỷ lệ phân bổ thanh khoản thì nhóm tăng vẫn đang hoàn toàn áp đảo. Cụ thể, trong 183 mã xanh có 121 mã tăng quá 1%, tập trung 56,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 124 mã đỏ chỉ có 50 mã giảm quá 1% với 11,3% tổng thanh khoản.

Nhóm midcap đang tăng giá xuất sắc khi chỉ số đại diện tăng 1,87% số mã xanh gấp 3 lần số đỏ. VIX, GEX, EIB, VSC, GEE đang kịch trần với giao dịch hàng trăm tỷ đồng. HCM, BSR, VND, CII, DXG, KBC, PVD, DIG, DBC cũng đang khớp trên trăm tỷ đồng. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn thậm chí tăng vượt 3% cũng rất nhiều như PET, DPG, ANV, TLG, SMC, NTL, HAH, EVF, KDH…

Ở phía giảm mạnh nhất, giao dịch chủ yếu dồn vào 13 cổ phiếu hàng đầu về thanh khoản, khớp từ 10 tỷ trở lên. Một số blue-chips như MBB, CTG, TPB, VJC khớp đáng kể. Còn lại là VTP giảm 2,1%, CTR giảm 2,53%, DPM giảm 1,44%, VPI giảm 1,44%, DCM giảm 1,42%, PNJ giảm 2,42%.

Thanh khoản chung sàn HoSE sáng nay giảm gần 13% so với sáng hôm qua, đạt 20.262 tỷ đồng, vẫn là mức rất cao. Với tỷ trọng phân bổ thanh khoản vẫn tập trung rất lớn vào nhóm tăng, hiện tượng chốt lời tuy xuất hiện nhưng chưa đủ gây sức ép rõ ràng. Hiện mới có một số cổ phiếu tăng nóng trong ngắn hạn điều chỉnh rõ rệt, còn lại là thanh khoản nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng khoảng 542 tỷ đồng trên HoSE, chủ yếu do giảm mua so với sáng hôm qua, còn tổng quy mô bán tăng chưa tới 5%. Các cổ phiếu bị bán ròng chính là GMD -191,4 tỷ, SHB -117,8 tỷ, FPT -92,8 tỷ, VHM -84,3 tỷ, VRE -67,2 tỷ, STB -54,3 tỷ, ACB -53,4 tỷ. Phía mua ròng có VCB +285,1 tỷ, BID +154,8 tỷ, VPB +57,7 tỷ.