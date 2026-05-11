VN-Index vượt mốc 1920 điểm, cổ phiếu chứng khoán khởi sắc trở lại

Tuy độ rộng thị trường sáng nay vẫn nghiêng hẳn về phía giảm giá nhưng sức mạnh từ nhóm trụ vẫn đủ sức “gồng gánh” VN-Index và đẩy chỉ số lên mức 1921,29 điểm. Như vậy VN-Index đã hoàn toàn vượt lên trên vùng đỉnh lịch sử, nhưng thị trường chung không có quán tính bùng nổ.

Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên tăng 0,31% tương đương +5,92%. Chỉ riêng VIC tăng 0,88%, VHM tăng 2,5% đã đem về tới gần 7 điểm, còn nhiều hơn tổng mức tăng chung. Nhóm blue-chips còn lại khá tệ, rổ VN30 chỉ có 9 mã tăng và 16 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,26%.

Ngoài VHM, nhóm VN30 chỉ có LPB tăng 3,09%, SSI tăng 1,41% là đáng chú ý. Hai mã này có tính đại diện khá thấp. Cổ phiếu ngân hàng nhìn chung kém với 13/27 mã xanh, trong đó 5 mã tăng hơn 1% và đều là các ngân hàng nhỏ. Ngoài LPB, thâm EIB tăng 3,84%, OCB tăng 3,11%, BVB tăng 2,38%, MSB tăng 1,48%. LPB là cổ phiếu tăng tốt nhất hiện tại và đang quay lại đỉnh cao lịch sử đầu tháng 11 năm ngoái. LPB đã tăng hơn 17% trong 7 phiên gần nhất và tăng gần 28% kể từ đáy đầu tháng 4 vừa qua.

Với nhóm chứng khoán, mặt bằng giá có tích cực hơn và chỉ có 6 mã trong nhóm này đỏ, bao gồm HCM giảm 0,89%. HCM đỏ có lẽ do đã tăng giá quá mạnh thời gian qua. Kể từ đáy cuối tháng 3/2026, giá cổ phiếu này đã tăng hơn 45% tính đến hôm nay và tăng cao nhất khoảng 50%. Tính chung nhóm chứng khoán có 12 mã tăng từ 1% trở lên.

Dẫn đầu về sức mạnh giá lẫn thanh khoản là VIX, khớp 1.144,4 tỷ đồng, giá tăng 5,65%. VIX tăng hơn 19% chỉ trong 4 phiên gần nhất với thanh khoản đặc biệt lớn. Sau VIX là SSI với giao dịch khoảng 438 tỷ đồng, giá tăng 1,41%. SHS tăng 3,45%, IVS tăng 3,08%, CTS tăng 2,79%, PSI tăng 2,33%, VPX tăng 1,82%, BSI tăng 1,72%... là các cổ phiếu khỏe nhất.

Với phần còn lại, không nhiều cổ phiếu tăng giá đáng chú ý cùng với VN-Index. Độ rộng tổng thể sàn HoSE có 117 mã tăng/162 mã giảm, trong đó 52 mã tăng vượt 1% nhưng chỉ 22 mã trong số này có thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Blue-chips đóng góp duy nhất VHM, SSI. Midcap ngoài VIX có GEX tăng 4,63%, EIB tăng 3,84%, GEE tăng 6,95%, GEL tăng 6,92%, CII tăng 2,71%, BSR tăng 3,66%, MSB tăng 1,48%, VND tăng 1,22%. Các cổ phiếu này đều đang khớp lệnh trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tuy nhóm xanh chỉ có 22 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất và tăng mạnh nhất, nhưng vẫn chiếm gần 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này cho thấy mức độ tập trung vốn rất cao, một mặt hỗ trợ giá số ít cổ phiếu đủ mạnh để đi ngược dòng xu hướng chung, mặt bằng tạo rất ít cơ hội cho nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Với nhóm giảm, thiệt hại trên diện rộng khi nhìn từ số lượng. Cụ thể, trong 162 mã đỏ có 84 mã giảm quá 1%. Điều này khiến xác suất danh mục có mã đỏ là khá cao. Tuy nhiên khi nhìn từ góc độ thanh khoản, toàn bộ 84 mã này chỉ chiếm khoảng 27% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tức là còn chưa bằng thanh khoản của 22 mã tốt nhất ở trên.

Khá nhiều blue-chips chịu sức ép mạnh sáng nay, tiêu biểu là FPT giảm 1,67% với thanh khoản cao nhất nhóm này, khớp 529,1 tỷ đồng. DGC giảm 6,42%, HPG giảm 2,15%, SHB giảm 1,05%, MSN giảm 1,25%, VJC giảm 2,38%, BID giảm 1,3% cũng đều thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng. Midcap có VPI giảm 1,14%, NVL giảm 1,74%, KBC giảm 2,68%.

Với thanh khoản của số lớn cổ phiếu “đỏ đậm nhất” không cao, thị trường đang có tín hiệu thiếu cầu. Giao dịch của rổ VN30 sáng nay giảm 2% so với phiên trước trong khi tổng khớp sàn HoSE tăng gần 21%. Midcap chiếm 47,9% tổng khớp của sàn với VIX, GEX, EIB, VPI, GEE dẫn đầu, chiếm khoảng 46% giá trị giao dịch. Như vậy thanh khoản của thị trường cũng chỉ là tăng cục bộ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 720 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng tập trung khá cao. Dẫn đầu là DGC -177,4 tỷ, VHM -134,1 tỷ, FPT -99,4 tỷ, ACV -54,6 tỷ. Phía mua ròng có GEE +68,7 tỷ, VIC +37,2 tỷ, SSI +26,3 tỷ, BSR +25,4 tỷ.