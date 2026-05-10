VN-Index đã vượt đỉnh, nhưng vẫn cần thêm đồng thuận để hoàn toàn bật lên khỏi vùng 1900 – 1920

Hà Anh

10/05/2026, 10:02

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 11-15/5/2026.

TVS duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại 1940 - 1950 với động lực từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC cùng sự hỗ trợ từ nhóm Ngân hàng.
TVS duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại 1940 - 1950 với động lực từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC cùng sự hỗ trợ từ nhóm Ngân hàng.

Trong tuần, VN-Index tăng 61,27 điểm, tương đương 3,3% lên 1915,37 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 4,17 điểm tương đương 1,66% xuống 246,49 điểm.

Trong tuần tới, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ là yếu tố được thị trường quan tâm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực rung lắc, điều chỉnh xuất hiện khi VnIndex hướng tới thử thách vùng kháng cự đỉnh cũ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số vẫn duy trì được sắc xanh vào cuối phiên và đóng cửa cao hơn đỉnh cũ. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục thiết lập các mức cao mới nhờ sự tăng điểm luân phiên của nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn đang nghiêng về số mã giảm điểm, sự phân hóa thể hiện rõ ràng giữa các nhóm cổ phiếu. Do đó, thị trường có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút dòng tiền. Chúng tôi lưu ý đến rủi ro rung lắc mạnh trên diện rộng của thị trường tại các vùng đỉnh lịch sử khi có thông tin kém tích cực xuất hiện hoặc nhóm chi phối điểm số quay đầu điều chỉnh.

Nhà đầu tư chủ động cơ cấu tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu về mức hợp lý. Bám sát các vị thế đang nắm giữ bằng các lệnh chặn (trailing stop), đồng thời tiếp tục bán chốt lời từng phần các vị thế đã đạt kỳ vọng lợi nhuận”.

Dù VN-Index đã vượt đỉnh, nhưng vẫn cần thêm đồng thuận từ thị trường để hoàn toàn bật lên khỏi vùng 1900 – 1920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1,897 – 1,922 trước khi đóng cửa tại mốc 1,915.37 điểm, tăng hơn 6 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ,… Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay đóng vai trò trụ đỡ cho thị trường. Dù VN-Index đã vượt đỉnh, nhưng vẫn cần thêm đồng thuận từ thị trường để hoàn toàn bật lên khỏi vùng 1900 – 1920".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại 1940 - 1950 với động lực từ trụ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 6,4 điểm (+0,3%), đóng cửa tại mức 1915,4 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng trước khi tăng trở lại vào phiên chiều nhờ đóng góp điểm số từ cổ phiếu VIC với sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu nhóm Ngân hàng.

Thanh khoản thị trường giảm trong phiên hôm nay với GTGD đạt 28,138 tỷ VND. Chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại 1940 - 1950 với động lực từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC cùng sự hỗ trợ từ nhóm Ngân hàng. Vùng giá trên cũng là biên trên của xu hướng tăng giá dài hạn và thị trường có thể xuất hiện rung lắc tại đây. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng và cân nhắc chốt lời một phần tại 1940 - 1950”.

Xác suất cao VN-Index vẫn sẽ có những phiên tăng giảm đan xen

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên 8/5 với nến Spinning top cho thấy sự lưỡng lự của nhà đầu tư khi thị trường tiến lên khu vực đỉnh lịch sử quanh 1915.

Ở khung đồ thị ngày, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI đang ở ngưỡng quá mua, tuy nhiên vẫn chưa có tín hiệu suy yếu, cùng với việc chỉ báo dòng tiền CMF đồng thuận gia tăng cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn sẽ có những phiên tăng giảm đan xen với sự phân hóa để bám sát ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, tương tự như khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng quan trọng như MACD và RSI mới chỉ hình thành một đỉnh và chưa cho tín hiệu xuất hiện phân kì âm càng củng cố thêm cho nhận định VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy tại vùng đỉnh trước khi có nhịp bứt phá mới.

VN-Index vẫn đang vận động tốt tại vùng đỉnh với những phiên tăng giảm đan xen và sự phân hóa giữa các nhóm ngành, thêm vào đó, việc thanh khoản dần gia tăng trở lại các phiên gần đây cho thấy sự kì vọng của nhà đầu tư đang quay trở lại. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu, cân nhắc giải ngân trong những nhịp rung lắc của thị trường, ưu tiên những cổ phiếu giữ vững được vùng hỗ trợ, hoặc đang thu hút dòng tiền thuộc các nhóm ngành như Ngân Hàng, Bán lẻ và Thép”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

“Lệch pha” ngày càng rõ, VN-Index áp sát ngưỡng 1920 điểm, cổ phiếu đỏ la liệt

