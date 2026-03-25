VN-Index tăng 43 điểm, thị trường vẫn trong giai đoạn dò đáy?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/3/2026

Kết phiên 25/3, VN-Index tăng 43,42 điểm, tương đương 2,69% lên mốc 1.658,19 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 5,86 điểm, tương đương 2,4% lên 249,67 điểm.

VN-Index tiếp tục phục hồi giúp thị trường thiết lập trạng thái cân bằng và hướng đến một chuyển động giá tích cực hơn trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục hồi phục và đóng cửa trên đường trung bình động 200 phiên. Đây là bước chuyển quan trọng giúp thị trường thiết lập trạng thái cân bằng và hướng đến một chuyển động giá tích cực hơn trong ngắn hạn.

Tuy vậy, về tổng thể, chúng tôi vẫn lưu ý đến kịch bản rủi ro giảm tiếp tục của thị trường để kiểm định vùng đỉnh năm 2022 tương ứng vùng hỗ trợ mạnh 1.510-1.535 điểm khi những nguy cơ tiềm ẩn từ tác động của chiến sự đến nền kinh tế thế giới và thị trường tài chính vẫn còn hiện hữu.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc cần cơ cấu danh mục có thể tận dụng nhịp tăng điểm kỹ thuật của thị trường để thực hiện. Đây vẫn là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh nên việc duy trì lượng tiền mặt cao vẫn nên được ưu tiên”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn dò đáy, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay tiếp tục tăng hơn 43 điểm và đóng cửa tại mốc 1,658.19 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất, Dầu khí,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn dò đáy, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Ngắn hạn VN-Index có xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn giảm mạnh, ngắn hạn VN-Index có xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm, với vùng hỗ trợ quanh 1.630 điểm tương ứng giá thấp nhất tháng 12/2025. Xu hướng VN-Index khá tích cực hơn VN30 cho thấy thị trường đang tập trung giao dịch chủ yếu ở nhóm vốn hóa trung bình nhỏ. Khi nhiều nhóm mã đã chịu áp lực giảm mạnh và đã có giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 08-10/2025 đến nay. Đồng thời giao dịch khá đột biến nhóm năng lượng tái tạo trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh ở mức cao.

Thị trường, VN-Index tiếp tục tăng điểm tốt với lực cầu giá thấp gia tăng sau giai đoạn giảm mạnh. Triển vọng hạ nhiệt cuộc chiến Mỹ và Iran, nguyên nhân chính dẫn đến cú sốc nguồn cung năng lượng cũng thúc đẩy thị trường phục hồi. Chúng tôi đã nhận định vùng giá VN-Index dưới 1.600 điểm là vùng giá xem xét các cơ hội đầu tư, cũng như đề xuất theo dõi đầu tư. Tuy nhiên không khuyến nghị mua đuổi giá cao trong những phiên đến, lực cầu ngắn hạn có thể không gia tăng thêm khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.680 điểm - 1.700 điểm. Đây là vùng giá nên xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn, nhất là đối với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng bởi giá dầu vẫn neo ở mức cao hiện nay, gây ảnh hưởng kém tích cực đến chi phí kinh doanh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục và đóng cửa trên mức MA200 ngày

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 43,4 điểm, đóng cửa ở mức 1.658,2 điểm (+2,7%). Chỉ số duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay với lực cầu lan tỏa tích cực ở tất cả các nhóm ngành. Trong đó, các nhóm Bất động sản và Ngân hàng tiếp tục là động lực tăng điểm chính của chỉ số.

Với diễn biến thị trường hôm nay, VN-Index đã kiểm định lại kháng cự mạnh tại MA200 ngày và đóng cửa trên kháng cự này. Trong phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và theo dõi thêm diễn biến của chỉ số tại kháng cự nêu trên khi một số yếu tố vĩ mô tiêu cực được nêu trong báo cáo trước vẫn duy trì.

Về kỹ thuật, chỉ số đóng cửa trên kháng cự mạnh này nhưng không đi kèm thanh khoản tăng mạnh có thể mang đến rủi ro phá vỡ giả kháng cự này và giảm trở lại trong phiên tiếp theo. Mặc dù vậy, trong trường hợp VN-Index tiếp tục tăng và đóng cửa trên mức MA200 vối thanh khoản được cải thiện, xu hưống hồi phục sẽ được xác nhận và chỉ số có thể quay lại kiểm định kháng cự tại MA100 ngày, tương đương 1.750”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp. Chỉ số đã đóng cửa trên SMA200 trong phiên hôm nay sau tín hiệu phá vỡ giả (false break) trước đó cho thấy tín hiệu kỹ thuật đang cải thiện. Đặc biệt, nếu chỉ số tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch tới, VN-Index kỳ vọng quay lại xu hướng tích lũy và hồi phục. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm với mức kháng cự gần nhất tại 1690 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua thăm dò”.

VN-Index đang ở vùng kháng cự 1.660-1.700 nên cần chú ý khả năng xảy ra giằng co trong đà đi lên ở phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Marubozu white, tăng 43 điểm và tiếp cận lại vùng kháng cự 1660.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD histogram bật tăng trở lại sau khi tạo đáy thứ hai, cùng với đó chỉ số chung vận động đi lên sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1600. Chỉ báo CMF trong đà đi lên thể hiện sự trở lại của dòng tiền trên thị trường. Tuy nhiên, VN-Index đang ở vùng kháng cự 1.660-1.700 nên cần chú ý khả năng xảy ra giằng co trong đà đi lên ở phiên tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo chính RSI, MACD, CMF đồng thuận với diễn biến ở khung đồ thị ngày thêm phần củng cố cho xu hướng ngắn hạn của VN-Index. Tuy nhiên cũng cần lưu ý khả năng chỉ số có những nhịp rung lắc trong phiên để kiểm tra lại hỗ trợ quanh đường MA20.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.600 với sắc xanh lan tỏa diện rộng và sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của chỉ số. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu vẫn đang giữ được đà tăng tốt ở một số nhóm ngành như điện, đầu tư công và bất động sản, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường”.

Áp lực rung lắc khả năng sẽ sớm quay lại trong quá trình kiểm định cung – cầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì quán tính hồi phục và đóng cửa trên ngưỡng MA200, phản ánh tín hiệu cải thiện về mặt xu hướng. Dù vậy, áp lực rung lắc khả năng sẽ sớm quay lại trong quá trình kiểm định cung – cầu. Diễn biến ngắn hạn được kỳ vọng ổn định hơn nếu trạng thái cân bằng được thiết lập và duy trì vững chắc.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.680 – 1.700 và Hỗ trợ 1.580 – 1.600”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.