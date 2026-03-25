Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index tăng 43 điểm, thị trường vẫn trong giai đoạn dò đáy?

Hà Anh

25/03/2026, 22:33

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/3/2026

Theo YSVN, chỉ số đã đóng cửa trên SMA200 trong phiên hôm nay sau tín hiệu phá vỡ giả (false break) trước đó cho thấy tín hiệu kỹ thuật đang cải thiện.
Theo YSVN, chỉ số đã đóng cửa trên SMA200 trong phiên hôm nay sau tín hiệu phá vỡ giả (false break) trước đó cho thấy tín hiệu kỹ thuật đang cải thiện.

Kết phiên 25/3, VN-Index tăng 43,42 điểm, tương đương 2,69% lên mốc 1.658,19 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 5,86 điểm, tương đương 2,4% lên 249,67 điểm.

VN-Index tiếp tục phục hồi giúp thị trường thiết lập trạng thái cân bằng và hướng đến một chuyển động giá tích cực hơn trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục hồi phục và đóng cửa trên đường trung bình động 200 phiên. Đây là bước chuyển quan trọng giúp thị trường thiết lập trạng thái cân bằng và hướng đến một chuyển động giá tích cực hơn trong ngắn hạn.

Tuy vậy, về tổng thể, chúng tôi vẫn lưu ý đến kịch bản rủi ro giảm tiếp tục của thị trường để kiểm định vùng đỉnh năm 2022 tương ứng vùng hỗ trợ mạnh 1.510-1.535 điểm khi những nguy cơ tiềm ẩn từ tác động của chiến sự đến nền kinh tế thế giới và thị trường tài chính vẫn còn hiện hữu.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc cần cơ cấu danh mục có thể tận dụng nhịp tăng điểm kỹ thuật của thị trường để thực hiện. Đây vẫn là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh nên việc duy trì lượng tiền mặt cao vẫn nên được ưu tiên”.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn dò đáy, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay tiếp tục tăng hơn 43 điểm và đóng cửa tại mốc 1,658.19 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất, Dầu khí,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn dò đáy, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Ngắn hạn VN-Index có xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn giảm mạnh, ngắn hạn VN-Index có xu hướng phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm, với vùng hỗ trợ quanh 1.630 điểm tương ứng giá thấp nhất tháng 12/2025. Xu hướng VN-Index khá tích cực hơn VN30 cho thấy thị trường đang tập trung giao dịch chủ yếu ở nhóm vốn hóa trung bình nhỏ. Khi nhiều nhóm mã đã chịu áp lực giảm mạnh và đã có giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 08-10/2025 đến nay. Đồng thời giao dịch khá đột biến nhóm năng lượng tái tạo trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh ở mức cao.

Thị trường, VN-Index tiếp tục tăng điểm tốt với lực cầu giá thấp gia tăng sau giai đoạn giảm mạnh. Triển vọng hạ nhiệt cuộc chiến Mỹ và Iran, nguyên nhân chính dẫn đến cú sốc nguồn cung năng lượng cũng thúc đẩy thị trường phục hồi. Chúng tôi đã nhận định vùng giá VN-Index dưới 1.600 điểm là vùng giá xem xét các cơ hội đầu tư, cũng như đề xuất theo dõi đầu tư. Tuy nhiên không khuyến nghị mua đuổi giá cao trong những phiên đến, lực cầu ngắn hạn có thể không gia tăng thêm khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.680 điểm - 1.700 điểm. Đây là vùng giá nên xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn, nhất là đối với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng bởi giá dầu vẫn neo ở mức cao hiện nay, gây ảnh hưởng kém tích cực đến chi phí kinh doanh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục và đóng cửa trên mức MA200 ngày

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 43,4 điểm, đóng cửa ở mức 1.658,2 điểm (+2,7%). Chỉ số duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay với lực cầu lan tỏa tích cực ở tất cả các nhóm ngành. Trong đó, các nhóm Bất động sản và Ngân hàng tiếp tục là động lực tăng điểm chính của chỉ số.

Với diễn biến thị trường hôm nay, VN-Index đã kiểm định lại kháng cự mạnh tại MA200 ngày và đóng cửa trên kháng cự này. Trong phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và theo dõi thêm diễn biến của chỉ số tại kháng cự nêu trên khi một số yếu tố vĩ mô tiêu cực được nêu trong báo cáo trước vẫn duy trì.

Về kỹ thuật, chỉ số đóng cửa trên kháng cự mạnh này nhưng không đi kèm thanh khoản tăng mạnh có thể mang đến rủi ro phá vỡ giả kháng cự này và giảm trở lại trong phiên tiếp theo. Mặc dù vậy, trong trường hợp VN-Index tiếp tục tăng và đóng cửa trên mức MA200 vối thanh khoản được cải thiện, xu hưống hồi phục sẽ được xác nhận và chỉ số có thể quay lại kiểm định kháng cự tại MA100 ngày, tương đương 1.750”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp. Chỉ số đã đóng cửa trên SMA200 trong phiên hôm nay sau tín hiệu phá vỡ giả (false break) trước đó cho thấy tín hiệu kỹ thuật đang cải thiện. Đặc biệt, nếu chỉ số tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch tới, VN-Index kỳ vọng quay lại xu hướng tích lũy và hồi phục. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm với mức kháng cự gần nhất tại 1690 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua thăm dò”.

VN-Index đang ở vùng kháng cự 1.660-1.700 nên cần chú ý khả năng xảy ra giằng co trong đà đi lên ở phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Marubozu white, tăng 43 điểm và tiếp cận lại vùng kháng cự 1660.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD histogram bật tăng trở lại sau khi tạo đáy thứ hai, cùng với đó chỉ số chung vận động đi lên sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1600. Chỉ báo CMF trong đà đi lên thể hiện sự trở lại của dòng tiền trên thị trường. Tuy nhiên, VN-Index đang ở vùng kháng cự 1.660-1.700 nên cần chú ý khả năng xảy ra giằng co trong đà đi lên ở phiên tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo chính RSI, MACD, CMF đồng thuận với diễn biến ở khung đồ thị ngày thêm phần củng cố cho xu hướng ngắn hạn của VN-Index. Tuy nhiên cũng cần lưu ý khả năng chỉ số có những nhịp rung lắc trong phiên để kiểm tra lại hỗ trợ quanh đường MA20.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.600 với sắc xanh lan tỏa diện rộng và sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của chỉ số. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu vẫn đang giữ được đà tăng tốt ở một số nhóm ngành như điện, đầu tư công và bất động sản, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường”.

Áp lực rung lắc khả năng sẽ sớm quay lại trong quá trình kiểm định cung – cầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì quán tính hồi phục và đóng cửa trên ngưỡng MA200, phản ánh tín hiệu cải thiện về mặt xu hướng. Dù vậy, áp lực rung lắc khả năng sẽ sớm quay lại trong quá trình kiểm định cung – cầu. Diễn biến ngắn hạn được kỳ vọng ổn định hơn nếu trạng thái cân bằng được thiết lập và duy trì vững chắc.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.680 – 1.700 và Hỗ trợ 1.580 – 1.600”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Lực cầu chủ động tăng cao, VN-Index bùng nổ mạnh nhất 10 phiên, cổ phiếu "tím" hàng loạt

15:30, 25/03/2026

Lực cầu chủ động tăng cao, VN-Index bùng nổ mạnh nhất 10 phiên, cổ phiếu “tím” hàng loạt

Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh

12:04, 25/03/2026

Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh

Xu hướng điều chỉnh vẫn chưa kết thúc

23:42, 24/03/2026

Từ khóa:

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 873.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 999.8 tỷ đồng.

Nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Tài sản mã hóa là thị trường mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng thận trọng, từng bước. Giai đoạn đầu chỉ nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam…

Lực cầu chủ động tăng cao, VN-Index bùng nổ mạnh nhất 10 phiên, cổ phiếu "tím" hàng loạt

Lực cầu chủ động tăng cao, VN-Index bùng nổ mạnh nhất 10 phiên, cổ phiếu “tím” hàng loạt

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay chỉ tăng khoảng 10% so với phiên sáng, nhưng sức mạnh giá thì khác biệt. Đây là hiệu quả của lực mua chủ động nâng giá lên và không gặp nhiều khối lượng bán cản đường. VN-Index đóng cửa tăng 2,69%, mức mạnh nhất kể từ ngày 11/3 vừa qua.

Gần 1 triệu tỷ vốn đầu tư công cho năm 2026, cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?

Gần 1 triệu tỷ vốn đầu tư công cho năm 2026, cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?

Năm 2026, Chính phủ đặt kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025. Với nợ công năm 2025 ước 35–37% GDP (thấp hơn nhiều so với trần 60%), Chính phủ vẫn còn dư địa mở rộng chi tiêu.

Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh

Thị trường tiếp tục tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh

Những thông tin mới hơn về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong phiên sáng nay, đặc biệt khi giá dầu thế giới lao dốc rất mạnh. Tuy nhiên dòng tiền thể hiện sự thận trọng cao độ, bất chấp chấp diễn biến tăng giá lan rộng khắp bảng điện.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy