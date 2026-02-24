VN-Index tăng liền 5 phiên, vốn ngoại quay lại mua ròng
Kim Phong
24/02/2026, 15:34
Dù điểm số không thực sự xuất sắc chiều nay nhưng cổ phiếu lên giá khá ấn tượng. Đặc biệt dòng tiền đổ vào thị trường đã kéo thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên với sự trợ giúp của khối ngoại.
VN-Index được đẩy lên tích cực trong ít phút cuối và đợt
ATC, chốt phiên tăng 0,4% tương đương 7,48 điểm. So với mức tăng của phiên sáng
thì không thay đổi quá nhiều (0,15%/+2,79 điểm). Tuy nhiên đa số cổ phiếu tăng
tốt nhất thị trường thì đều chốt ở mức cao nhất hoặc sát giá cao nhất. Điều này
xác nhận lực đẩy của dòng tiền mua chủ động đã duy trì ổn định đến cuối cùng. Với
mức thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng chung cuộc 38% so với hôm qua, cao nhất
7 phiên, dòng tiền đã bắt đầu quay lại.
Chỉ số lên yếu là do các trụ không đồng thuận đủ nhiều. VIC
phiên chiều chỉ nhích lên thêm được 1 bước giá và tăng yếu 0,37% so với tham
chiếu. VHM tốt hơn, giá được kéo hồi đáng kể 1,47% so với phiên sáng nhưng cũng
chỉ đủ vượt tham chiếu 0,27%. Trong khi đó VCB lại trượt dốc sâu: Chốt phiên sáng
trụ này đang giảm 0,9%, chiều nay rơi thêm 1,22% nữa và đóng cửa giảm 2,11% so
với tham chiếu. Thống kê rổ VN30 có 14 cổ phiếu tụt giá trong buổi chiều và 15
mã có cải thiện. Chỉ số đại diện chốt ngày tăng 0,54% với 16 mã tăng/14 mã giảm.
Nhìn vào độ rộng rổ blue-chips thì giá có chút cải thiện (phiên
sáng là 9 mã tăng/16 mã giảm) nhưng vấn đề chính nằm ở vốn hóa. Nhóm cải thiện
không có nhiều mã lớn khiến điểm số chưa thể đột biến. Tuy vậy khá nhiều cổ phiếu
tầm trung trong rổ VN30 chiều nay biến động ấn tượng. VJC bất ngờ nhất khi buổi
sáng là một trong những mã yếu nhất với mức giảm 1,54%. Giá cổ phiếu này chỉ cải
thiện dần từ sau 2h15 trở đi và đến ATC thì được đánh thốc lên. Đóng cửa VJC tăng
tới 6,69%, tức là riêng chiều nay tăng 8,36%. MSN cũng khá mạnh, giá chiều nay
bay cao 2,53% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều thành công vượt tham chiếu
2,15%. HDB, HPG, MWG, DGC cũng là các mã tăng đáng chú ý trong buổi chiều. Nhờ
các cổ phiếu tầm trung này – nhưng có vốn hóa tốt trong VN30 – nên chỉ số đại
diện rổ blue-chips có mức độ cải thiện rõ nét hơn VN-Index.
Phần còn lại của thị trường cũng khá mạnh. Độ rộng tổng thể
của VN-Index lúc đóng cửa là 187 mã tăng/142 mã giảm (phiên sáng 151 mã tăng/152
mã giảm). Số lượng mã tăng vượt 1% cũng đạt 90 mã so với 75 mã buổi sáng. Đáng
chú ý là hơn một nửa nhóm mạnh nhất này chốt được ở giá cao nhất hoặc còn dư
mua dưới 1 bước giá.
Ba cổ phiếu đạt quy mô khớp lệnh cỡ ngàn tỷ và giá tăng tốt
là HPG với 2.791,8 tỷ đồng, giá tăng 2,91%; SSI với 1.497,4 tỷ, giá tăng 1,58%;
VIX với 1.300,1 tỷ, giá tăng 1,98%. Nhóm BSR, DGC, GEL kịch trần với giao dịch
400-800 tỷ đồng. Các mã khác như MSN, DPM, PLX, EIB, GMD, HAH đều tăng vượt 2%
với thanh khoản rất cao.
Điểm nhấn hôm nay chính là thanh khoản, mức cải thiện khá
nhanh. Hai sàn niêm yết đạt 33.032 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 37% so với hôm
qua. Đây là ngưỡng giao dịch tương đương với mức trung bình thời điểm trung tuần
tháng 1/2026, giai đoạn thị trường tăng lên thử thách mốc 1900 điểm lần đầu tiên.
Thanh khoản lan tỏa khá tốt khi nhóm ngân hàng ở HoSE chỉ chiếm khoảng 21% sàn
này, thấp nhất 13 phiên. Rổ VN30 cũng chỉ chiếm 58% so với mức trung bình vượt
60% nhiều tuần trước đó.
Việc dòng tiền được khởi động trở lại sau khi tạm nghỉ Tết là
một tín hiệu bình thường, nhưng quy mô tăng lên mức cao cũng là điều đáng khích
lệ. Thị trường đã từng có ngưỡng thanh khoản cao hơn nhiều mức này, thậm chí vượt
40.000-50.000 tỷ/phiên là phổ biến. Do đó dư địa để thanh khoản tăng cao vẫn còn
nhiều, đồng nghĩa với sức mua chưa được kích hoạt hết.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng là một thay đổi: Sau khi
bán ròng 455,1 tỷ đồng trong phiên sáng, khối này đã quay lại mua ròng 774,3 tỷ
đồng trong phiên chiều. Hôm qua khối này bán ròng 1.126 tỷ đồng chỉ riêng cổ
phiếu sàn HoSE, nên mức mua ròng này chưa có gì đáng kể. Tuy vậy áp lực bán chính
lại chỉ có FPT với -1.452 tỷ đồng. Ngoài mã này, chỉ thêm VCB -285,5 tỷ, TPB
-948 tỷ là lớn. Phía mua ròng có HPG +1.023 tỷ, DGC +265,2 tỷ, BSR +261,8 tỷ,
GMD +135 tỷ, VPB +99 tỷ.
