Rung lắc nhẹ, tiền bắt đáy tốt, thanh khoản tăng mạnh trở lại
Kim Phong
24/02/2026, 12:04
Một đợt chốt lời ngắn hạn xuất hiện trong phiên sáng nay và phần lớn thời gian độ rộng thể hiện ưu thế ở phía giảm giá. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy hoạt động tốt, đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 43% so với sáng hôm qua. Ngay cả khi các trụ còn đỏ nhiều thì VN-Index cũng đã được kéo xanh.
Chốt phiên sáng chỉ số tăng nhẹ 0,15% tương đương 2,79 điểm
với 151 mã tăng và 152 mã giảm. Độ rộng kém nhất lúc gần 10h30 chỉ có 127 mã tăng/164
mã giảm. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index chỉ có 4 mã tăng là
VIC tăng 0,31%, GAS tăng 1,38%, VPB tăng 0,52% và HPG tăng 1,82%.
Rổ VN30 vẫn còn đỏ 0,1% với 9 mã tăng/16 mã giảm. Trừ HPG và
VPB có thể coi là trụ mạnh, các mã xanh đậm nhất đều có vốn hóa trung bình: DGC
tăng 5,84%, PLX tăng 3,96%, SSI tăng 2,22%, STB tăng 1,43%. Tác động chính khiến
VN30-Index chưa vượt được tham chiếu là FPT giảm 1,8% và MWG giảm 1,09%. Hai cổ
phiếu này ảnh hưởng hạn chế hơn nhiều trong VN-Index.
Sau phiên khai xuân tăng bùng nổ, thị trường chững lại sáng
nay là bình thường. Trước Tết cũng đã có 3 phiên tăng tốt và cổ phiếu có lợi
nhuận ngắn hạn tích cực. Áp lực chốt lời phản ánh khá rõ trên độ rộng, dù biên độ
chưa lớn. VN-Index giảm sâu nhất 0,57% (-10,54 điểm) và khoảng 130 cổ phiếu rơi
quá 1% so với tham chiếu. Đến cuối phiên số mã giảm vượt mức này chỉ còn 58 mã.
Nhóm giảm giá sâu nhất cũng không nhiều mã xuất hiện thanh
khoản thực sự lớn, phản ánh áp lực bán rõ nét. FPT đang dẫn đầu nhóm này với
thanh khoản 1.474,6 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã mất sạch mức tăng từ đầu năm 2026
và lượng bán sáng nay của khối ngoại chiếm 62% tổng giao dịch. Giá trị bán ròng
tương ứng 855,7 tỷ đồng. Ngoài FPT, thêm MWG, VHM, VSC, VJC và DIG đạt thanh khoản
trên trăm tỷ đồng. Tính chung thanh khoản của 58 mã yếu nhất HoSE chiếm 16,2% tổng
giá trị khớp sàn này. Tuy nhiên nếu trừ đi 6 mã giao dịch nhiều nhất, phần còn
lại chỉ chiếm 2,1%.
Ở phía tăng giá, giao dịch tích cực rõ nét hơn nhiều khi 75
cổ phiếu tăng vượt 1% và chiếm 48,6% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. 18 cổ phiếu
trong nhóm này đạt thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng. Đáng chú ý là hầu hết nhóm
này đều có biên độ dao động từ đáy lớn hơn mức tăng chốt phiên. Điều đó có nghĩa
là giá đã phải vượt lên từ vùng đỏ. Nói cách khác, dòng tiền bắt đáy đã hoàn thành
nhiệm vụ kéo giá vượt tham chiếu.
Ví dụ, HPG chốt tăng 1,82% nhưng biên độ tăng từ giá thấp nhất
là 2,38%. SSI tăng 2,22% nhưng biên độ từ đáy là 3,36%. VIX tăng 4,84% sau khi đã
hồi lên tới 6%. DGC cũng dao động +6,14% để tăng 5,84% so với tham chiếu…
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 44% so với sáng hôm qua, đạt
16.604 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. So với mức trung bình các phiên sáng của tuần
đầu tháng 2/2026 thì quy mô cũng đã nhỉnh hơn khoảng 8%. Nói cách khác, dòng tiền
đang có tín hiệu mạnh dần lên và hiệu ứng kéo giá phục hồi khá rõ nét, nhiều mã
được kéo rất mạnh. Đây là bằng chứng về sự chủ động của bên mua khi giá có nhịp
nhún xuống dưới áp lực chốt lời ngắn hạn.
Với khối ngoại, quy mô giải ngân cũng đã tăng khoảng 57% so
với sáng hôm qua, trên HoSE đạt 1.994,1 tỷ đồng. Dù vậy mức ròng vẫn là -455,1
tỷ đồng. Khối này xả trọng điểm ở FPT, ngoài ra chỉ vài mã khác đáng kể là VCB
-131,3 tỷ, HDB -71 tỷ, GEX -55,8 tỷ, GAS -49,9 tỷ. Phía mua ròng có HPG +323,7
tỷ, DGC +186 tỷ, BSR +132,9 tỷ GMD +64,5 tỷ, VPB +49,4 tỷ.
