Rung lắc nhẹ, tiền bắt đáy tốt, thanh khoản tăng mạnh trở lại

Một đợt chốt lời ngắn hạn xuất hiện trong phiên sáng nay và phần lớn thời gian độ rộng thể hiện ưu thế ở phía giảm giá. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy hoạt động tốt, đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 43% so với sáng hôm qua. Ngay cả khi các trụ còn đỏ nhiều thì VN-Index cũng đã được kéo xanh.

Chốt phiên sáng chỉ số tăng nhẹ 0,15% tương đương 2,79 điểm với 151 mã tăng và 152 mã giảm. Độ rộng kém nhất lúc gần 10h30 chỉ có 127 mã tăng/164 mã giảm. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index chỉ có 4 mã tăng là VIC tăng 0,31%, GAS tăng 1,38%, VPB tăng 0,52% và HPG tăng 1,82%.

Rổ VN30 vẫn còn đỏ 0,1% với 9 mã tăng/16 mã giảm. Trừ HPG và VPB có thể coi là trụ mạnh, các mã xanh đậm nhất đều có vốn hóa trung bình: DGC tăng 5,84%, PLX tăng 3,96%, SSI tăng 2,22%, STB tăng 1,43%. Tác động chính khiến VN30-Index chưa vượt được tham chiếu là FPT giảm 1,8% và MWG giảm 1,09%. Hai cổ phiếu này ảnh hưởng hạn chế hơn nhiều trong VN-Index.

Sau phiên khai xuân tăng bùng nổ, thị trường chững lại sáng nay là bình thường. Trước Tết cũng đã có 3 phiên tăng tốt và cổ phiếu có lợi nhuận ngắn hạn tích cực. Áp lực chốt lời phản ánh khá rõ trên độ rộng, dù biên độ chưa lớn. VN-Index giảm sâu nhất 0,57% (-10,54 điểm) và khoảng 130 cổ phiếu rơi quá 1% so với tham chiếu. Đến cuối phiên số mã giảm vượt mức này chỉ còn 58 mã.

Nhóm giảm giá sâu nhất cũng không nhiều mã xuất hiện thanh khoản thực sự lớn, phản ánh áp lực bán rõ nét. FPT đang dẫn đầu nhóm này với thanh khoản 1.474,6 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã mất sạch mức tăng từ đầu năm 2026 và lượng bán sáng nay của khối ngoại chiếm 62% tổng giao dịch. Giá trị bán ròng tương ứng 855,7 tỷ đồng. Ngoài FPT, thêm MWG, VHM, VSC, VJC và DIG đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Tính chung thanh khoản của 58 mã yếu nhất HoSE chiếm 16,2% tổng giá trị khớp sàn này. Tuy nhiên nếu trừ đi 6 mã giao dịch nhiều nhất, phần còn lại chỉ chiếm 2,1%.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng giá, giao dịch tích cực rõ nét hơn nhiều khi 75 cổ phiếu tăng vượt 1% và chiếm 48,6% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. 18 cổ phiếu trong nhóm này đạt thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng. Đáng chú ý là hầu hết nhóm này đều có biên độ dao động từ đáy lớn hơn mức tăng chốt phiên. Điều đó có nghĩa là giá đã phải vượt lên từ vùng đỏ. Nói cách khác, dòng tiền bắt đáy đã hoàn thành nhiệm vụ kéo giá vượt tham chiếu.

Ví dụ, HPG chốt tăng 1,82% nhưng biên độ tăng từ giá thấp nhất là 2,38%. SSI tăng 2,22% nhưng biên độ từ đáy là 3,36%. VIX tăng 4,84% sau khi đã hồi lên tới 6%. DGC cũng dao động +6,14% để tăng 5,84% so với tham chiếu…

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 44% so với sáng hôm qua, đạt 16.604 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. So với mức trung bình các phiên sáng của tuần đầu tháng 2/2026 thì quy mô cũng đã nhỉnh hơn khoảng 8%. Nói cách khác, dòng tiền đang có tín hiệu mạnh dần lên và hiệu ứng kéo giá phục hồi khá rõ nét, nhiều mã được kéo rất mạnh. Đây là bằng chứng về sự chủ động của bên mua khi giá có nhịp nhún xuống dưới áp lực chốt lời ngắn hạn.

Với khối ngoại, quy mô giải ngân cũng đã tăng khoảng 57% so với sáng hôm qua, trên HoSE đạt 1.994,1 tỷ đồng. Dù vậy mức ròng vẫn là -455,1 tỷ đồng. Khối này xả trọng điểm ở FPT, ngoài ra chỉ vài mã khác đáng kể là VCB -131,3 tỷ, HDB -71 tỷ, GEX -55,8 tỷ, GAS -49,9 tỷ. Phía mua ròng có HPG +323,7 tỷ, DGC +186 tỷ, BSR +132,9 tỷ GMD +64,5 tỷ, VPB +49,4 tỷ.