VN-Index tăng rực rỡ, nhà đầu tư cá nhân bán ròng

Tâm lý nghỉ lễ đã không còn ảnh hưởng xấu và Vn-Index có một phiên tăng mạnh nhất trong vòng 4 tuần vừa qua. Càng về cuối phiên giao dịch, lực mua chủ động đổ vào đẩy chỉ số bật tăng 13 điểm về vùng 1.053 điểm. Thanh khoản ba sàn hôm nay tăng mạnh khớp 12.600 tỷ đồng trong bối cảnh giá tăng cao cho thấy cầu vẫn rất mạnh trong tháng 5 luôn bị xem là Sell in May and Go away.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì nhóm này bán ròng 8,9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, HPG, VNM, HDB, VCB, NLG, VIC, VRE, VND, PHR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, HAH, DPM, KBC, DIG, DCM, MWG, PC1, PVT.

Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng 63 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 174,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bán lẻ. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, HAH, PET, CII, DIG, DPM, ANV, TPB, GAS, KBC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: SSI, HPG, VCB, VRE, STB, ACB, HDB, MBB, VPB.

Tự doanh bán ròng 30,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 40,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, VIB, TDM, VND, BWE, FPT, HSG, TNH, VRE, STB. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm PET, HPG, VHM, VNM, SSI, NT2, VIC, VPB, VCB, CTG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 105,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 224 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có CII, FUEVFVND, TPB, VNM, GAS, BWE, REE, KDH, TTF, TDM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, SSI, VHM, ACB, POW, VRE, VCB, MBB, VPB, HPG.

Giao dịch thỏa thuận sôi động hơn trong ngày hôm nay chủ yếu giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Top giao dịch thỏa thuận gồm SSB, EIB, SHB, TCB, MSN đa số là cổ phiếu ngân hàng. Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến giao dịch thỏa thuận VNM, MBB, FPT.

Nhóm cổ phiếu ngành Dịch vụ tài chính ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 21,51%, chỉ số ngành tăng 2,02%, cho thấy có cầu chủ động tăng. Top cổ phiếu giao dịch sôi động gồm SSI, SHS, VND, VIX, VCI, HCM, FTS, APS, MBS, CTS, toàn bộ tăng điểm. Đây là nhóm ngành tăng đều trong phiên và bắt đầu có sự bứt phá từ cuối phiên sáng.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Dịch vụ tài chính tăng mạnh trong ngày hôm nay, giá tăng cho thấy có lực mua chủ động tăng. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Dịch vụ tài chính tăng trong ngày hôm nay cho thấy dòng tiền vào ở nhóm này mạnh hơn thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí tăng 2,11% trong đó toàn ngành chỉ có 1 mã giảm điểm. Các cổ phiếu giao dịch mạnh PVS, PVS, BSR, PVC, OIL đều tăng mạnh.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Dầu khí mạnh trong ngày hôm nay, giá tăng cho thấy có lực mua chủ động tăng. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Dầu khí tăng mạnh cho thấy giao dịch của nhóm này hiện đang mạnh hơn so với thị trường.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng lên 35,14% trên HOSE. Chỉ số VN30 tăng 1,08%.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 46,63% chỉ số VNMID tăng 0,81%.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng lên 14,7%, Chỉ số VNSML tăng 0,56%.