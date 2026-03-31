VN-Index tiếp tục đà đi lên hướng tới vùng 1.710 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 1/4/2026...

Kết phiên 31/3, VN-Index tăng 11,95 điểm, tương đương 0,72% lên mốc 1.674,49 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,39 điểm, tương đương 0,16% lên 250,98 điểm.

VN-Index duy trì sắc xanh mở ra cơ hội hồi phục hướng đến vùng kháng cự quanh 1.770-1.785 điểm trong tháng 4

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch đi cùng với thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Chỉ số đóng cửa tháng phía trên đường trung bình 200 phiên (MA200) mở ra cơ hội hồi phục hướng đến vùng kháng cự quanh đường MA50 tương ứng với 1.770-1.785 điểm trong tháng 4.

Nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động mua trading với chiến lược mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng từ đáy. Kết hợp lựa chọn cổ phiếu thuộc các ngành có định giá hấp dẫn như bất động sản, khu công nghiệp; nhóm có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như dầu khí, phân bón, bán lẻ, tiêu dùng… và một số ngành tiềm năng khác như bảo hiểm, chứng khoán, điện, vật liệu xây dựng…”.

VN-Index có thể tiếp tục tiến về vùng kháng cự cũ 1.700 – 1.725

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 12 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.674,49 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp, Bất động sản dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hóa chất.



Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tiến về vùng kháng cự cũ 1.700 – 1.725, tuy nhiên với tâm lý thị trường còn khá e dè, nhịp tăng này sẽ đi kèm rung lắc”.

Thị trường giao dịch thiên về ngắn hạn, kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 1/2026 tăng trưởng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự 1.680 điểm - 1.700 điểm. Sau giai đoạn giảm mạnh, VN-Index đang nỗ lực phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh. Thị trường giao dịch thiên về ngắn hạn, kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng, với nhiều nhóm mã đang luân phiên phục hồi sau giảm mạnh. Trong khi các chỉ số chính đang tìm vùng cân bằng sau giai đoạn biến động.

Thị trường đã kết thúc tháng 3/2026, VN-Index ở mức 1.674,49 điểm, giảm mạnh -10,95% so với tháng 2/2026. VN-Index qua đó kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh từ vùng đáy quanh 1.100 điểm từ tháng 04/2025 lên vùng giá 1.900 điểm. Điểm nhấn cho giai đoạn này là cú sốc thuế quan đầu tháng 4/2025 và cú sốc nguồn cung dầu mỏ đầu tháng 3/2026. Thị trường sẽ bắt đầu quý II với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 1, thông tin đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE và áp lực lạm phát, chi phí gia tăng ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế trong quý II. Trong bối cảnh hiện tại, khi các chỉ số chính vẫn chưa cải thiện tốt. Chúng tôi duy trì vị thế trung lập, khuyến nghị không mua đuổi giá cao. Các vị thế mua giá cao nếu có, cần phải đánh giá thận trọng dựa trên định giá doanh nghiệp khi có kết quả kinh doanh quý I.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến quanh 1.730 - 1.740

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 11,9 điểm (+0,7%), đóng cửa tại mức 1.674,5 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch với lực kéo tập trung tại các nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán và Ngân hàng. Tuy nhiên, mức giảm đến từ nhóm Dầu khí đã kìm hãm đà tăng trưởng của chỉ số trong phiên hôm nay.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến quanh 1.730 - 1.740. Mức tăng của thị trường trong phiên hôm nay đã giúp chỉ số xóa bỏ hoàn toàn mức giảm mạnh diễn ra trong phiên trước đó. Chúng tôi nhận thấy đà tăng tích cực của nhóm Chứng khoán trong phiên hôm nay có thể là chỉ báo cho thấy nhịp hồi phục tiếp diễn khi đây là nhóm thường nhạy cảm với xu hướng của thị trường chung. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường duy trì và đang có dấu hiệu cải thiện góp phần giúp chỉ số hồi phục. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân ở mức phù hợp để tận dụng nhịp hồi này của VN-Index”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng lên vùng 1.700-1.710 điểm trong các phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Thị trường có phiên tăng điểm và đóng cửa trên 1.670 điểm. Mặc dù đà tăng của chỉ số có phần thận trọng nhưng lực bán ở những mã giảm cũng suy yếu và độ rộng thị trường tiếp tục cải thiện. Đồng thời, dòng tiền vẫn xoay vòng giữa các nhóm ngành như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thép… và diễn biến này có thể tiếp diễn trong các phiên tới. Nhìn chung, chúng tôi đánh giá triển vọng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng lên vùng 1.700-1.710 điểm trong các phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và xem xét mua thăm dò ở nhịp điều chỉnh”.

Chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà đi lên hướng tới vùng đỉnh cũ quanh 1.710 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tăng điểm nhẹ và đóng cửa quanh mốc 1.675.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co biên độ nhỏ để kiểm tra cung-cầu quanh vùng điểm 1660-1680. Chỉ báo CMF hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế trên thị trường, theo đó chỉ số chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà đi lên hướng tới vùng đỉnh cũ quanh 1.710 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung có xu hướng dao động quanh 1.670 điểm và tạo nền tích lũy ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục neo ở vùng cao và hướng lên củng cố cho xu hướng hồi phục của chỉ số. Vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1.710 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ nằm quanh đường MA20 tương đương vùng 1.650 điểm.

Thị trường ghi nhận pha hồi phục mạnh hơn 11 điểm nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng có sự lan tỏa rộng hơn trên thị trường, theo đó góp phần củng cố đà hồi phục của chỉ số chung. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời nên ưu tiên hơn cho việc giải ngân với những mã vừa mới bật tăng từ nền hỗ trợ, các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại là tiêu dùng, bán lẻ và bất động sản”.

Thị trường có phiên giao dịch khởi sắc và đang hướng đến kiểm định vùng kháng cự quan trọng 1.700 – 1.720

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường có phiên giao dịch khởi sắc và đang hướng đến kiểm định vùng kháng cự quan trọng 1.700 – 1.720. Đây là khu vực then chốt, đóng vai trò xác nhận và củng cố xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số. Chiều ngược lại, vùng MA200 quanh 1.660 kỳ vọng là hỗ trợ tin cậy trong các nhịp rung lắc trở lại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.