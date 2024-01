VnDirect: Định giá đã hấp dẫn, lãi suất thấp còn hấp dẫn hơn, VN-Index có thể lên 1.430 điểm

Trong báo cáo triển vọng chứng khoán năm 2024 vừa cập nhật, Chứng khoán VnDirect đưa ra hai kịch bản cho chứng khoán Việt Nam.

Trong kịch bản tích cực, VN-Index đóng cửa 2024 ở mốc 1.430 (+ 27%), P/E dự phóng đạt 15,0x với dự báo tăng trưởng EPS đạt 18%. Trong kịch bản tiêu cực, VN-Index đóng cửa 2024 quanh mức 1.280 điểm (+ 13%) (P/E dự phóng 2024 ở mức 13,9x với dự báo tăng trưởng EPS đạt 14%).

Định giá P/E của VN-Index hiện ở mức khá hấp dẫn với những luận điểm sau: P/E đang được giao dịch thấp hơn 7,3% so với trung bình 5 năm; EPS dự kiến tăng trưởng dương trong năm 2024, giúp định giá thêm hấp dẫn. P/E 2024 của Vn-Index ở mức 11,8x dựa trên kịch bản tăng trưởng lợi nhuận tích cực 18% trong năm 2024. Ngoài ra, VN-Index đang có định giá theo P/B tương đối hấp dẫn với P/B cuối 2023 ở mức 1,6x (chiết khấu tới 23,3% so với mức trung bình 5 năm).

Định giá VN-Index cũng đang ở mức tương đối hấp dẫn so với các thị trường mới nổi. P/E 2023 đang giao dịch chiết khấu 9,7% so với trung bình các thị trường mới nổi (MSCI EM), trong khi P/B đạt mức 1,6x là tương đương với trung bình (MSCI EM).

Và còn hấp dẫn hơn nữa khi mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp. Chênh lệch giữa E/P và lãi suất đang ở mức cao so với quá khứ, cho thấy thị trường chứng khoán đang hấp dẫn hơn tương đối so với kênh gửi tiếp kiệm. E/P của VN-Index là 7,2% (tại ngày 31/12/2023) trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân hiện nay chưa đến 5,0%/năm.

Trong năm 2024, dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn HOSE có thể tăng trưởng 18% so với cùng kỳ trong kịch bản tích cực, trong khi mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Do đó, kỳ vọng xu hướng tăng của Vn-Index có thể hình thành trong năm 2024 giúp co hẹp mức chênh lệch trên giống năm 2020, 2022.

Dự kiến lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ tăng trưởng 18% trong năm 2024 (kịch bản tích cực). Mặc dù EPS của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giảm trong nửa đầu 2023 nhưng kỳ vọng rằng 2024 sẽ chứng kiến sự phục hồi nhờ: Hoạt động sản xuất và xuất khẩu phục hồi; Miễn giảm thuế và cải cách tiền lương sẽ giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng; Thị trường bất động sản dự kiến ấm dần lên trong nửa sau 2024; Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao trong 2024 giúp củng cố tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng.

Lợi nhuận tăng trưởng có thể tác động tích cực tới diễn biến VN-Index giống các năm 2015, 2017 và 2021. Lợi nhuận bắt đầu tăng trưởng trở lại sau giai đoạn sụt giảm thường kéo theo thị trường phục hồi tích cực.

Ngân hàng và bất động sản là 2 ngành chính đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024.

VnDirect dự báo 2 nhóm ngành bất động sản và ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận đạt hơn 20% trong năm 2024. Ngoài ra, định giá P/E lẫn P/B của 2 nhóm ngành này đều đang thấp hơn mức trung bình 5 năm. Điều này gợi ý về khả năng định giá lại những nhóm ngành này trong tương lai nếu các yếu tố cơ bản có chuyển biến tích cực.

Ngoài ngân hàng và bất động sản, một số nhóm ngành có định giá P/E và P/B thấp hơn trung bình 5 năm như: Vận tải, Bảo hiểm, Dầu khí và Tiện ích.

Cuối cùng, kỳ vọng hệ thống KRX sẽ chính thức được vận hành trong 6T2024 và Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ xem xét vào T9/24 của tổ chức này.