VNECO giải trình việc Tòa án Đà Nẵng thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) thông báo nhận được thông báo của Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng và biện pháp khắc phục.

Cụ thể ngày 03/8/2024, VNECO cho biết đã nhận được thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Theo đó, công ty đã có văn bản đưa ra biện pháp khắc phục.

Theo VNECO, Công ty và CTCP Sông Đà 11 đã ký kết Hợp đồng xây lắp số 1231/VNECO-KTKH-SĐ11 về việc thực hiện gói thầu số 6 “Xây lắp đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia”, với giá trị nghiệm thu quyết toán là hơn 37 tỷ đồng.

VNECO đã thanh toán và bù trừ công nợ cho Sông Đà 11 là hơn 30 tỷ đồng, giá trị còn lại chưa thanh toán là xấp xỉ 7 tỷ đồng. Trong đó, phần nợ đến hạn là 4,38 tỷ đồng và tiền giữ lại 8% chờ thanh toán là 2,69 tỷ đồng. Tiền giữ lại chờ quyết toán công trình thì chủ đầu tư sẽ thanh toán sau khi phê duyệt quyết toán.

Do VNECO chưa thanh toán kịp thời đối với số tiền còn lại, nên CTCP sông Đà 11 đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với VNECO. Vào ngày 03/8/2024, VNECO đã nhận được Thông báo số 02/TB-TLPS ngày 09/7/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Về phía VNECO, khi ông Trần Quang Cẩn có quyết định của HĐQT về việc thôi làm Tổng giám đốc cho đến nay chưa thực hiện bàn giao hồ sơ và các thủ tục liên quan đến công tác thanh toán, công nợ các nhà thầu và các vấn đề liên quan trong thời gian ông Cẩn là Tổng giám đốc điều hành.

Do vậy, HĐQT đã đề nghị Ban Kiểm soát và yêu cầu phòng, ban nghiệp vụ phải rà soát từng công trình, dự án đã và đang triển khai, hồ sơ thủ tục có liên quan... nhằm đảm bảo minh bạch, khách quan trong điều hành hoạt động kinh doanh, dẫn đến có sự chậm trễ trong việc thanh toán cho các đơn vị.

Hiện nay, VNECO vẫn đang thực hiện thanh toán công nợ cho CTCP Sông Đà 11 và sẽ thanh toán dứt điểm trong thời gian tới khi có kết luận rà soát số liệu và công nợ.

Về phía VNECO, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. VNECO cho biết thời gian qua Công ty tích cực tổ chức, triển khai, ưu tiên xử lý các tồn tại (khối lượng thi công, giá trị thực hiện, hồ sơ, chứng từ...) trên các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, quyết liệt trong việc thực hiện giải pháp khắc phục về việc tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

Sau khi xem xét, đánh giá công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu để phục vụ cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT xét thấy Tổng công ty cần thêm thời gian để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trên một số công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, số liệu trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định. Do vậy, ngày 28/6/2024 HĐQT đã có Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức họp đại hội sang tháng 9/2024.

Cũng theo VNECO, “Đến cuối tháng 8/2024, VNECO dự kiến sẽ giải quyết cơ bản các tồn tại để hoàn thành các hồ sơ, tài liệu, số liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2, VNECO ghi nhận lỗ quý 2/2024 tăng mạnh từ lỗ 2,3 tỷ hồi quý 2/2023 lên hơn 67 tỷ quý 2/2024; lũy kế 6 tháng năm 2024 lỗ 65,8 tỷ (cùng kỳ lãi 509 triệu đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lũy kế 6 tháng lỗ gần 66 tỷ là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,01% so với cùng kỳ năm 2023 - trong đó doanh thu về hoạt động xây lắp điện giảm 3,30% so với cùng kỳ năm 2023; Doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 73,63% so với cùng kỳ năm 2023;

Ngoài ra, một số công trình còn tiếp tục vướng các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng thi công, tiền thanh toán từ các chủ đầu tư về chậm ảnh hưởng đến việc chậm giải ngân thanh toán vốn cho nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, thiết bị...