VNPT lập công ty AI: Chiến lược đưa trí tuệ nhân tạo thành động lực tăng trưởng, trụ cột cạnh tranh mới

Nhĩ Anh

19/12/2025, 07:20

Việc thành lập công ty VNPT AI là dấu mốc quan trọng, thể hiện chiến lược của tập đoàn tập trung nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)– một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều chủ trương lớn; được Chính phủ xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia...

Ra mắt Công ty VNPT AI
Ra mắt Công ty VNPT AI

Ngày 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn VNPT ra mắt Công ty VNPT AI. 

Việc thành lập VNPT AI trong bối cảnh hệ thống chính sách và hành lang pháp lý về AI ngày càng hoàn thiện, tiêu biểu như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030; đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua.

Tập đoàn VNPT cho biết những nền tảng về năng lực công nghệ đã được đầu tư bài bản trong nhiều năm, như hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày cùng hệ sinh thái sản phẩm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflops và liên tục được mở rộng sẽ là điều kiện then chốt để VNPT AI phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Bên cạnh đó, hiện nay VNPT AI đã thu hút hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn. Đội ngũ này góp phần đưa công nghệ AI của VNPT tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với điều kiện, nhu cầu đặc thù của Việt Nam.

Thực tế, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT phát biểu tại lễ.
Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT phát biểu tại lễ.

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ, sau 7 năm bền bỉ sáng tạo, AI của VNPT đã đạt được những kết quả. Đây là nền tảng AI đầu tiên của Việt Nam phục vụ hàng tỷ lượt xử lý là các sản phẩm AI phục vụ hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và các cấp chính quyền, như nền tảng iKYC, hệ thống trợ lý ảo, chatbot hỗ trợ nhiều thủ tục hành chính. VNPT cũng từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ tại các diễn đàn, giải thưởng quốc tế, đồng thời đưa ra thị trường những giải pháp tầm vóc quốc tế.

Trong bối cảnh AI toàn cầu đang tăng tốc, với tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của Nghị quyết số 57-NQ/TW, với việc xác định AI là công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Chính phủ và Chiến lược quốc gia về AI theo Quyết định số 127/QĐ-TTg, Tập đoàn nhận thấy Trung tâm sáng tạo– cái nôi khai sinh AI của VNPT cần khoác “tấm áo mới”, một sứ mệnh mới, tương xứng với kỳ vọng, nhiệm vụ và tầm vóc trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết “ngày 8/12/2025, Tập đoàn đã ban hành Chiến lược AI trong tình hình mới. Việc thành lập Công ty VNPT AI là một bước đi chiến lược, cụ thể và quyết liệt để triển khai, đưa AI trở thành năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới của Tập đoàn”. “VNPT AI sẽ trở thành xung lực mới, mũi nhọn chiến lược của Tập đoàn, đồng thời là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu trong kỷ nguyên AI”, ông Liêm nhấn mạnh.

Việc ra đời Công ty VNPT AI không chỉ đánh dấu bước phát triển mới mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong hệ sinh thái AI Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Cường, CEO VNPT AI thông tin công ty sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái AI và GenAI, vừa phục vụ các đơn vị thành viên, vừa cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng bên ngoài.  Trong đó trọng tâm là đưa các sản phẩm AI ra thị trường quốc tế, như Mỹ, Singapore, Australia, Dubai, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận định rằng việc thành lập VNPT AI với định hướng đi ra nước ngoài, chinh phục thế giới, cùng tuyên bố chuyển từ telco thành techco là những quyết định lớn và đúng xu thế. Cách làm này cũng đúng với định hướng Make in VietNam và Go Global, làm chủ công nghệ lõi và đi ra nước ngoài của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Tập đoàn công bố Nền tảng Văn hóa VNPT trong giai đoạn mới, gắn với Chiến lược VNPT 4.0 và lộ trình chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số.

Năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty Mẹ đạt 48.088 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt 5.366 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch được giao. Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 6.078 tỷ đồng, trong đó, Công ty Mẹ dự kiến đạt 4.887 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch được giao.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 9,1%, của Công ty mẹ đạt 7,5%. Sản lượng data đạt 2,8 tỷ Gb, đạt 101% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026

20:24, 10/12/2025

Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo: Mở đường phát triển AI tại Việt Nam

11:30, 09/12/2025

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo: Mở đường phát triển AI tại Việt Nam

Thủ tướng: VNPT phải nhìn xa trông rộng, làm chủ công nghệ lõi

10:01, 07/09/2025

Thủ tướng: VNPT phải nhìn xa trông rộng, làm chủ công nghệ lõi

