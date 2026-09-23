VNVC và Pfizer hợp tác về tiêm chủng vaccine, phòng bệnh cho Việt Nam

Tại buổi trao văn kiên, Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn Dược phẩm Pfizer cùng mong muốn đóng góp các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ trao văn kiện giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam). Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York (Mỹ), ngày 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Dược phẩm Pfizer, đồng thời chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Pfizer và Công ty Vắc xin Việt Nam VNVC về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine, phòng bệnh cho Việt Nam.

VNVC và Pfizer là hai đơn vị nổi bật của Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và vaccine. Tại buổi trao văn kiện, hai bên bày tỏ tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài trong mục tiêu chung trong việc góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Cả hai cùng mong muốn đóng góp chuyên môn, năng lực và nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế của Việt Nam; trao đổi và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng và góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.

Đồng thời, VNVC và Pfizer cùng bày tỏ sự trân trọng vai trò lãnh đạo và định hướng của Chính phủ, cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Trước đó, tháng 3/2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM, VNVC đã ký biên bản hợp tác với Pfizer nhằm chia sẻ kiến thức phát triển năng lực trong lĩnh vực sản xuất vaccine chất lượng cao. Theo đó, Pfizer sẽ hỗ trợ VNVC nâng cao kiến thức xây dựng nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu sản xuất vaccine trong nước, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 15/09/2026, đoàn chuyên gia vaccine của Pfizer tham quan, tìm hiểu hệ thống kho lạnh và dây chuyền lạnh bảo quản vaccine tại VNVC. Ảnh: VNVC.

Pfizer là một trong những công ty dược phẩm sinh học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, với sứ mệnh mang những đột phá khoa học đến với người bệnh. Với hơn 175 năm phát triển khoa học, Pfizer không ngừng nghiên cứu và phát triển các thuốc và vaccine nhằm góp phần phòng ngừa, điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe. Năm 2025, các thuốc và vaccine của Pfizer đã tiếp cận hơn 448 triệu bệnh nhân trên toàn cầu.

VNVC là đơn vị sở hữu hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với gần 300 trung tâm hiện đại trên toàn quốc. Tháng 5/2025, VNVC khởi công xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế như WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP tại tỉnh Tây Ninh, tạo nền tảng tiếp nhận công nghệ và từng bước xây dựng năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao tại Việt Nam. Dự án có diện tích hơn 26.000 m2, vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 100-120 triệu liều vaccine mỗi năm.

Theo kế hoạch, nhà máy của VNVC sẽ hướng tới hoàn thiện hạ tầng và dây chuyền sản xuất trong giai đoạn 2027-2028, từng bước tiếp nhận quy trình, công nghệ và phát triển năng lực sản xuất, hướng tới đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam ra thị trường từ năm 2029.

Tại Việt Nam, VNVC triển khai tiêm nhiều vaccine quan trọng của Pfizer như phế cầu, RSV, não mô cầu… Ảnh: VNVC